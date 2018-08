Νορβηγία: Ιδιωτικό ταξίδι με καλλονή έστειλε τον υπουργό Αλιείας στο σπίτι του

Ο υπουργός Αλιείας της Νορβηγίας, Περ Σάντμπεργκ, υπέβαλε τη Δευτέρα την παραίτησή του διότι παραβίασε τα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού ταξιδιού του στο Ιράν με μια πρώην βασίλισσα της ομορφιάς, ιρανικής καταγωγής.

Νούμερο δύο στην ηγεσία του αντιμεταναστευτικού κόμματος της Προόδου, ο 58χρονος Σάντμπεργκ παραδέχθηκε ότι επισκέφθηκε το Ιράν τον Ιούλιο μαζί με την 28χρονη σύντροφό του, χωρίς να έχει ενημερώσει εκ των προτέρων τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού, ενώ πήρε μαζί του το υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνό του.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Νορβηγίας καταγγέλλουν τακτικά το Ιράν ως μία από τις πιο δραστήριες χώρες στο θέμα της κατασκοπείας, με την Κίνα και τη Ρωσία.

«Ο ίδιος ο Περ ζήτησε να αποχωρήσει (από την κυβέρνηση) και κρίνω πως πρόκειται για μια σωστή απόφαση» δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας, Ερνα Σόλμπεργκ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Δεν επέδειξε την απαραίτητη κοινή λογική αναφορικά με τη διαχείριση της ασφάλειας», επισήμανε η ίδια.

Η υπόθεση μονοπωλεί τα ΜΜΕ της Νορβηγίας εδώ και δύο εβδομάδες και τροφοδοτεί τις επικρίσεις τόσο από τους κόλπους της αντιπολίτευσης όσο και από το κόμμα της Προόδου, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό μαζί με τους συντηρητικούς και τους φιλελεύθερους.

Υπό ασφυκτική πίεση, ο Σάντμπεργκ ζήτησε συγγνώμη αλλά, τελικά, υπέβαλε την παραίτησή του καθώς οι αποκαλύψεις συνεχίζονταν μέρα με την ημέρα. Για παράδειγμα, αποκαλύφθηκε επίσης ότι παραβίασε πρωτόκολλα ασφαλείας καθώς είχε μαζί του το επαγγελματικό του τηλέφωνο σε ταξίδι στην Κίνα τον Μάιο.

Sandberg, 58, deputy head of the anti-immigration Progress Party, has also faced criticism from within his party for going on the trip with his girlfriend, Iranian-born Bahareh Letnes, 28 https://t.co/dIX0lysOTM

— Teis Hald Jensen (@TeisHaldJensen) August 13, 2018