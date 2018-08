Πέθανε ο διανοούμενος Σαμίρ Αμίν

«Ο γαλλο-αιγύπτιος οικονομολόγος Σαμίρ Αμίν, εξέχουσα φυσιογνωμία των αντιπάλων της παγκοσμιοποίησης που ζούσε στο Ντακάρ, πέθανε την Κυριακή στο Παρίσι, σε ηλικία 87 ετών».

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρόεδρος της Σενεγάλης, Μακί Σαλ.

«Η σύγχρονη οικονομική σκέψη χάνει μια από τις επιφανέστερες φυσιογνωμίες της», ανέφερε τη Δευτέρα ο Μακί Σαλ στον λογαριασμό του στο Twitter υποβάλλοντας τα συλλυπητήριά του «εξ ονόματος ολόκληρου του έθνους» και χαιρετίζοντας έναν άνθρωπο ο οποίος «αφιέρωσε όλη τη ζωή του στη μάχη για την αξιοπρέπεια της Αφρικής, στην υπόθεση των λαών και στους πιο στερημένους».

Il avait consacré toute sa vie au combat pour la dignité de l’Afrique, à la cause des peuples et aux plus démunis. Avec la disparition du Pr Samir Amin, la pensée économique contemporaine perd une de ses illustres figures. Mes condoléances émues au nom de toute la Nation. #Kebetu

— Macky SALL (@Macky_Sall) August 13, 2018