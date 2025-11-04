Κίνδυνος «μαζικού χάους» στις αερομεταφορές των ΗΠΑ, λόγω shutdown

Σε μια στιγμή όπου η αμερικανική αεροπορική βιομηχανία ήδη δοκιμάζεται από καθυστερήσεις, αναβολές πτήσεων και σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, η προειδοποίηση της Ουάσινγκτον έρχεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ένταση.

Η συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown) δεν αποτελεί πλέον μόνο πολιτική αντιπαράθεση, αλλά απειλεί να επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια και τη λειτουργία του εθνικού συστήματος αερομεταφορών, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να παραλύσει τις μετακινήσεις εκατομμυρίων πολιτών.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, προειδοποίησε την Τρίτη ότι αν το «λουκέτο» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνεχιστεί για ακόμη μία εβδομάδα, η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μαζικό χάος» και πιθανό κλείσιμο τμημάτων του εθνικού εναέριου χώρου, ένα δραστικό μέτρο που θα ανέτρεπε την ομαλή λειτουργία της αμερικανικής αεροπορίας.

«Αν μας φτάσετε μία εβδομάδα από σήμερα σε αυτή την κατάσταση, Δημοκρατικοί, θα δείτε μαζικό χάος, μαζικές καθυστερήσεις πτήσεων, μαζικές ακυρώσεις. Και ίσως αναγκαστούμε να κλείσουμε ορισμένα τμήματα του εναέριου χώρου, διότι απλώς δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε», δήλωσε ο Ντάφι σε συνέντευξη Τύπου.

Ηδη, οι αμερικανικές αερομεταφορές έχουν αντιμετωπίσει δεκάδες χιλιάδες καθυστερήσεις τον τελευταίο μήνα. Οι δηλώσεις του υπουργού συνιστούν τη σοβαρότερη προειδοποίηση της κυβέρνησης Τραμπ για τις συνέπειες της αυξανόμενης απουσίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Καθώς η αναστολή λειτουργίας εισήλθε στην 35η ημέρα της, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) προχώρησε σε νέες καθυστερήσεις πτήσεων. Σύμφωνα με τις αεροπορικές εταιρείες, 3,2 εκατομμύρια επιβάτες έχουν ήδη επηρεαστεί από καθυστερήσεις ή ακυρώσεις, εξαιτίας της αύξησης των απουσιών των ελεγκτών.

Όπως μετέδωσε το Reuters, o διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε στο Fox Business ότι στα 30 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας «από το 20% έως το 40% των ελεγκτών δεν προσέρχονται στην εργασία τους».

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τους Ρεπουμπλικανούς ότι αρνούνται διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης. Η αναστολή έχει επιδεινώσει τις ελλείψεις προσωπικού, αναγκάζοντας 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 υπαλλήλους ασφαλείας (TSA) να εργάζονται χωρίς μισθό.

Η κατάσταση θυμίζει έντονα το 2019, όταν η αεροπορική αναστάτωση είχε ουσιαστικά αναγκάσει το Κογκρέσο να τερματίσει την 35ήμερη αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Ο Ντάφι επανέλαβε ότι δεν θα διστάσει να κλείσει ολόκληρο το σύστημα αερομεταφορών, εάν θεωρήσει ότι η συνέχιση της λειτουργίας του θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ταξιδιών.

Την περασμένη Παρασκευή, η FAA ανακοίνωσε ότι σχεδόν τα μισά από τα 30 πιο πολυσύχναστα αμερικανικά αεροδρόμια κατέγραψαν σοβαρές ελλείψεις ελεγκτών , η χειρότερη ημέρα από την έναρξη της κρίσης.

Στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την Υπηρεσία, το 80% των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας δεν εμφανίστηκε στην εργασία.

