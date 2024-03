Κίεβο: Ο Ζελένσκι διόρισε τον Ζαλούζνι πρεσβευτή στη Βρετανία

Ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας πρόκειται να διοριστεί πρεσβευτής της χώρας του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Βαλέρι Ζαλούζνι αποπέμφθηκε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον περασμένο μήνα. Οι επικριτές του ουκρανού προέδρου θεώρησαν ότι η αντικατάστασή του έγινε επειδή ήταν πιο δημοφιλής από τον ίδιο και ήταν πιθανός αντίπαλός του στις επόμενες εκλογές.

Ο ουκρανός στρατηγός είχε ηγηθεί της πολεμικής προσπάθειας της χώρας του ενάντια στη ρωσική εισβολή από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία δεν είχε πρεσβευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που ο Ζελένσκι έδιωξε τον Βαντίμ Πριστάικο, τον Ιούλιο του 2023, γιατί είχε επικρίνει δημοσίως τον ουκρανό πρόεδρο.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι έχει σταλεί αίτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να οριστικοποιηθεί ο διορισμός του Ζαλούζνι.

Ανακοινώνοντας τον διορισμό του, ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι ο στρατηγός Ζαλούζνι τού είχε πει ότι η διπλωματία «είναι η κατεύθυνση που θα ήθελε να ακολουθήσει».

⚡️"General Valeriy #Zaluzhny spoke to me specifically about such a direction for himself – diplomatic," commented #Zelensky on the appointment of Zaluzhny as Ukraine's Ambassador to the United Kingdom.

— KyivPost (@KyivPost) March 7, 2024