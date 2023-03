Ιστορικό γεγονός: Ποινική δίωξη κατά του Ντόναλντ Τραμπ!

Ακόμα και αν μιλάμε για έναν φαιδρό τύπο σαν τον Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται για ένα σοκ, μια τομή στην αμερικανική πολιτική ιστορία: ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος που αντιμετωπίζει ποινική δίωξη —αφορά την υπόθεση της εξαγοράς της σιωπής της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, πριν τις εκλογές του 2016 που τον έφεραν στον Λευκό Οίκο και αναμένεται να παραδοθεί, κατά πάσα πιθανότατα την προσεχή Τρίτη, στη δικαιοσύνη στη Νέα Υόρκη.

Ασφαλώς ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος ονειρεύεται να επιστρέψει στην εξουσία το 2024, κατήγγειλε τα γνωστά: έκανε λόγο για «πολιτικό διωγμό» και «κυνήγι μαγισσών», κατηγόρησε ότι πίσω απ’ όλα αυτά κρύβεται ο διάδοχός του στην προεδρία, Τζο Μπάιντεν και μαζί μια σέκτα φανατικών του Δημοκρατικού Κόμματος και διατράνωσε την «αθωότητά του». Και λίγα είπε αν αναλογιστεί κανείς το τι έκανε για να μη φύγει από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2021 και πώς οδήγησε σχεδόν στην κατάλυση του πολιτεύματος, παρακινώντας τον όχλο των ακροδεξιών οπαδών του να εισβάλλουν στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον.

Τώρα θα ακολουθήσει τη μοίρα και την εξευτελιστική ρουτίνα που επιφυλάσσει η αμερικανική δικαιοσύνη για τους υπόδικους: ο Τραμπ αναμένεται να ακούσει να του απαγγέλλονται κατηγορίες από τον εισαγγελέα του Μανχάταν Aλβιν Μπραγκ για την καταβολή λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016 ποσού 130.000 δολαρίων στην ηθοποιό πορνογραφικών ταινιών Στόρμι Ντάνιελς, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ. Επειτα θα συλληφθεί, θα φωτογραφηθεί –το περίφημο «mug shot», η φωτογραφία της σήμανσης, θα τον κυνηγά για το υπόλοιπο του βίου του– θα του πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα…

«Επικοινωνήσαμε απόψε με δικηγόρο του κ. Τραμπ για να συντονιστεί η παράδοσή του ενώπιον του εισαγγελέα του Μανχάταν για την απαγγελία κατηγοριών ενώπιον δικαστηρίου» της Νέας Υόρκης, ανέφερε σε επιγραμματική ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της εισαγγελίας, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης κατόπιν ψηφοφορίας σώματος ενόρκων.

Το κατηγορητήριο παραμένει για την ώρα «σφραγισμένο» και η ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας δεν έχει οριστεί ακόμη, κατά την ανακοίνωση.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN έκανε λόγο για περίπου 30 (!) κατηγορίες για απάτη στο πλαίσιο της μυστικής καταβολής του ποσού των 130.000 δολαρίων στην πορνοστάρ το 2016.

Οι New York Times με έναν πηχιαίο τίτλο «Trump Indicted» επεσήμαναν ότι πρόκειται για πρώτη φορά που ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετωπίζει κατηγορίες και οδηγείται σε δίκη. Και σε ανάλυσή τους μίλησαν για μια Δημοκρατία που θα περάσει τώρα ένα τεστ.

«Για περισσότερο από δύο αιώνες, οι πρώην πρόεδροι είχαν εξασφαλίσει ένα είδος ασυλίας από ποινικές διώξεις, όμως τώρα, με την υπόθεση Τραμπ, αυτό το ταμπού σπάει και δημιουργείται ένα νέο ιστορικό προηγούμενο», έγραψαν.

Οντως, οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να έχουν έναν υποψήφιο πρόεδρο που παράλληλα θα διώκεται για κακούργημα –το πόσο τοξικό μπορεί να γίνει το πολιτικό κλίμα το επόμενο διάστημα, με τις προκριματικές για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών να ξεκινούν σε λιγότερο από 10 μήνες είναι μια ακόμα απειλή για την ήδη κλονισμένη αμερικανική δημοκρατία.

Ο Τραμπ ως θύμα «πολιτικής δίωξης»

Από την πλευρά του και όπως αναμενόταν, ο Τραμπ ξεσπάθωσε, καταγγέλλοντας για πολλοστή φορά πως υφίσταται «πολιτικό διωγμό», «κυνήγι μαγισσών» και ότι η δίωξη σε βάρος του δεν αποτελεί παρά «ανάμειξη στις εκλογές» του 2024. Αυτή η ιστορία θα αποβεί «σε βάρος του Τζο Μπάιντεν», του διαδόχου και πιθανού αντιπάλου του στις προσεχείς προεδρικές εκλογές.

Η αναφορά στον Μπάιντεν δεν είναι βέβαια τυχαία. Κατ’ εξοχήν οπαδός και διακινητής κάθε είδους θεωρίας συνωμοσίας, ο Τραμπ επιμένει ακόμα και τώρα να κατηγορεί τον Δημοκρατικό νυν πρόεδρο πως του «έκλεψε» τη νίκη στις εκλογές του 2020, χωρίς φυσικά να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποιο τεκμήριο γι’ αυτόν τον ισχυρισμό.

Μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε, του Truth Social, ο μεγιστάνας των ακινήτων που έφερε μεγάλες ανατροπές από το 2015 και έπειτα στο αμερικανικό πολιτικό σκηνικό και έθεσε επανειλημμένα υπό αμφισβήτηση την διάκριση των εξουσιών, εξαπέλυσε πυρά κατά αντιπάλων και εχθρών που φυσικά δεν κατονόμασε: «Με διώκουν (…) επειδή ξέρουν πως θα είμαι στο πλευρό του αμερικανικού λαού και ότι δεν μπορώ να έχω δίκαιη δίκη στη Νέα Υόρκη», υποστήριξε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη γενέτειρά του, παραδοσιακά οχυρό των Δημοκρατικών.

Επί χρόνια, η αμερικανική δικαιοσύνη επιδιώκει να εξακριβώσει αν ο 76χρονος σήμερα Τραμπ έκανε ψευδείς δηλώσεις (πλημμέλημα) ή αν παραβίασε τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών (κακούργημα) όταν κατέβαλε το ποσό στην Κλίφορντ, λίγο καιρό πριν από την εκλογική του νίκη, τον Νοέμβριο του 2016, επί της Χίλαρι Κλίντον.

Στόχος του τότε ήταν να μην προχωρήσει η Κλίφορντ (Στόρμι Ντάνιελς) σε αποκαλύψεις σχετικά με εξωσυζυγική σχέση που φέρεται να είχε μαζί της δέκα χρόνια νωρίτερα –αποκαλύψεις που θα έβλαπταν την προεκλογική του εκστρατεία και την πορεία του προς τον Λευκό Οίκο.

Ο άνθρωπος-κλειδί πίσω από αυτή την υπόθεση ήταν ο Μάικλ Κόεν: ο πρώην δικηγόρος εξ απορρήτων του Τραμπ μετατράπηκε σε μεγάλο εχθρό του. Αυτός πλήρωσε την Κλίφορντ το 2016 και έχει καταθέσει πως τα χρήματα «του επιστράφηκαν». Αφού εξέτισε την ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί, συνεργάστηκε στην έρευνα από τα τέλη του 2018 και προσήλθε επανειλημμένα να καταθέσει ενώπιον του σώματος ενόρκων που ψήφισαν υπέρ της άσκησης δίωξης.

Οι Ρεπουμπλικανοί αντιδρούν

Ο Guardian σε ανάλυσή του προεξόφλησε ότι ο Τραμπ θα το παίξει θύμα πολιτικής δίωξης και ότι αυτή η τακτική θα αποδώσει τουλάχιστον για ένα κρίσιμο τμήμα της κομματικής βάσης των Ρεπουμπλικανών. Και όντως έτσι συνέβη.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, κατά πολλούς ο σημαντικότερος αντίπαλος του πρώην προέδρου στην εσωκομματική κούρσα των Ρεπουμπλικάνων —παρότι δεν έχει επισημοποιήσει ακόμη την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2024— έκανε λόγο για ενέργεια που «αντίκειται προς τις αξίες της Αμερικής». Τόνισε πως δεν θα ενέκρινε «αίτημα έκδοσης» του πρώην προέδρου, που κατοικεί στην πολιτεία του, στις αρχές της Νέας Υόρκης.

Ανεπιφύλακτα υπέρ του Τραμπ τάχθηκε επίσης ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν ΜακΚάρθι, μια άλλη αμφιλεγόμενη φιγούρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τον οποίο στήριξε ο Τραμπ. Κατά τον ΜακΚάρθι «ο αμερικανικός λαός δεν πρόκειται να ανεχθεί αυτή την αδικία». Ο ίδιος διεμήνυσε ακόμη πως η Βουλή των Αντιπροσώπων θα φροντίσει να «λογοδοτήσει» ο εισαγγελέας Μπραγκ για αυτή την «κατάχρηση εξουσίας άνευ προηγουμένου».

Στο Μανχάταν, πάντως, γύρω από το δικαστήριο και γύρω από τον Trump Tower, τα πράματα ήταν ήσυχα το βράδυ της Πέμπτης.

Η Στόρμι Ντάνιελς, που συνεργάστηκε με τη δικαιοσύνη τα τελευταία σχεδόν έξι χρόνια, σχολίασε ειρωνικά μέσω Twitter πως δεν θα ήθελε να «της χυθεί η σαμπάνια». Ο δικηγόρος της Κλαρκ Μπρούστερ συμπλήρωσε «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Thank you to everyone for your support and love! I have so many messages coming in that I can't respond…also don't want to spill my champagne 😜 #Teamstormy merch/autograph orders are pouring in, too! Thank you for that as well but allow a few extra days for shipment.

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) March 30, 2023