Ο Τραμπ βλέπει «πολιτισμική εξάλειψη της Ευρώπης» και απειλεί τη Λατινική Αμερική

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφο σχετικά με την «Στρατηγική Εθνικής Αμυνας», στο οποίο διαβλέπει την «πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης και αναφέρει ότι επιδιώκει να αποκαταστήσει την αμερικανική κυριαρχία επί της Λατινικής Αμερικής, όπως και ότι η «εποχή της μαζικής μετανάστευσης» πρέπει να τερματιστεί.

«Σε όλα όσα κάνουμε, βάζουμε πρώτη την Αμερική», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος στον πρόλογο του εγγράφου που εκτείνεται σε 33 σελίδες και ζητεί «να προστατευθούν οι χώρες από τις εισβολές».

Υπάρχει κίνδυνος «πολιτισμικής εξάλειψης» της Ευρώπης, προειδοποιεί το κείμενο, που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη νύχτα. «Αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, η ήπειρος θα είναι “αγνώριστη” σε 20 χρόνια ή και λιγότερο», τονίζει.

Το έγγραφο, η δημοσίευση του οποίου αναμενόταν ως το τέλος του έτους, επιβεβαιώνει τις αδρές γραμμές της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι αμερικανοί πρόεδροι συνήθως δίνουν στη δημοσιότητα ένα τέτοιο κείμενο στο οποίο παρουσιάζουν τη στρατηγική τους σε κάθε θητεία τους.

Το προηγούμενο, που είχε δημοσιευθεί από τον Τζο Μπάιντεν το 2022, έδινε έμφαση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι της Κίνας και στον περιορισμό της Ρωσίας, την οποία χαρακτήριζε «επικίνδυνη».

Το νέο κείμενο, που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου, παρουσιάζει επίσης τις εκτιμήσεις της Ουάσινγκτον αναφορικά με τις μεγάλες αλλαγές που επίκεινται στο ΝΑΤΟ.

«Απώλεια εθνικής ταυτότητας» των ευρωπαϊκών χωρών

«Είναι περισσότερο από πιθανό, το αργότερο μέσα σε λίγες δεκαετίες, τα μέλη του ΝΑΤΟ να είναι κυρίως μη ευρωπαϊκά», αναφέρει το κείμενο.

«Είναι θεμιτό να αναρωτηθούμε αν (οι χώρες αυτές) θα αντιληφθούν τη θέση τους στον κόσμο ή τη συμμαχία τους με τις ΗΠΑ με τον ίδιο τρόπο όπως αυτές που υπέγραψαν το καταστατικό» της Συμμαχίας, συνεχίζει.

Στο έγγραφο επίσης, ο Λευκός Οίκος καταγγέλλει «τις ευρωπαϊκές αποφάσεις που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και την κυριαρχία, τις μεταναστευτικές πολιτικές που μεταμορφώνουν την ήπειρο και δημιουργούν εντάσεις, τη λογοκρισία της ελευθερίας της έκφρασης και την καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης, την πτώση του ποσοστού γεννητικότητας, καθώς και την απώλεια εθνικών ταυτοτήτων».

Η Ουάσινγκτον εκφράζει την ελπίδα «η Ευρώπη να παραμείνει ευρωπαϊκή, να ανακτήσει την “αυτοπεποίθησή” της σε πολιτισμικό επίπεδο και να εγκαταλείψει την άκαρπη “εμμονή” της με την “κανονιστική ασφυξία”».

Η απάντηση του Βερολίνου

Η Γερμανία αντέδρασε αμέσως τονίζοντας ότι δεν έχει ανάγκη συμβουλές από το εξωτερικό, όπως δήλωσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Θέματα όπως η ελευθερία της έκφρασης ή η οργάνωση των ελεύθερων κοινωνιών μας», δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο υποδείξεων από την Ουάσινγκτον, τόνισε ο ίδιος.

«Επίσης, δεν πιστεύουμε ότι κάποιος πρέπει να μας δώσει συμβουλές για το θέμα, καθώς αυτό καθορίζεται από τη συνταγματική μας τάξη», πρόσθεσε ο γερμανός υπουργός.

«Οι ΗΠΑ είναι και θα παραμείνουν ο σημαντικότερος σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ», τόνισε ο Βάντεφουλ, όμως η Συμμαχία αυτή «επικεντρώνεται σε θέματα άμυνας και ασφάλειας», πρόσθεσε.

Η Γερμανία προσδίδει «μεγάλη σημασία» στην παρουσία ελεύθερων μέσων ενημέρωσης στο έδαφός της, σημείωσε ο γερμανός υπουργός, ένα από τα θέματα που έχουν προκαλέσει πρόσφατα τριβή με την Ουάσινγκτον.

Τον Σεπτέμβριο ο Βάντεφουλ είχε υποστηρίξει έναν ελεύθερο Τύπο σε όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, την ώρα που ο Λευκός Οίκος εξέταζε το ενδεχόμενο μείωσης της διάρκειας ισχύος της βίζας που παρέχεται στους ξένους δημοσιογράφους.

Ασφάλεια των συνόρων

Το αμερικανικό έγγραφο, που αφιερώνει λίγες παραγράφους για την αμερικανική στρατηγική στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, έχει στόχο να επαναπροσδιορίσει το σύνολο της διπλωματικής και στρατιωτικής πολιτικής υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων των τελευταίων ετών.

Υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες για αύξηση του αμερικανικού ενεργειακού εφοδιασμού, το κείμενο υποστηρίζει ότι «ο ιστορικός λόγος», που είχε η Αμερική για να εστιάζει στη Μέση Ανατολή «θα μειωθεί», κάτι που ο Τραμπ είχε αναφέρει και στην πρώτη του θητεία.

Το έγγραφο αυτό προαναγγέλει επίσης «την αποκατάσταση της αμερικανικής κυριαρχίας» επί της Λατινικής Αμερικής και προαναγγέλλει μια «αναπροσαρμογή» της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον κόσμο, «για την αντιμετώπιση επειγουσών απειλών στην ήπειρό μας και την απόσυρση από περιοχές, η σημασία των οποίων για την αμερικανική εθνική ασφάλεια έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια ή δεκαετίες».

Αναφορικά με την Κίνα, το έγγραφο επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις υπέρ μιας «ανοικτής και ελεύθερης» περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, αλλά δίνει περισσότερη έμφαση στον οικονομικό ανταγωνισμό.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ καλούν την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να κάνουν περισσότερα για να υποστηρίξουν την άμυνα της Ταϊβάν έναντι της Κίνας.

«Πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτές τις χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, με έμφαση στις δυνατότητες που απαιτούνται για την αποτροπή των αντιπάλων», προκειμένου να μην επιτεθούν στην Ταϊβάν, ανέφερε το έγγραφο.

Η Ουάσινγκτον αναφέρει εξάλλου ότι «η εποχή της μαζικής μετανάστευσης πρέπει να τερματιστεί. Η ασφάλεια των συνόρων είναι βασικό στοιχείο της εθνικής ασφάλειας», τονίζει, την ώρα που ο Τραμπ έχει αυστηροποιήσει ιδιαίτερα την αμερικανική μεταναστευτική πολιτική.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα μας από εισβολές, όχι μόνο από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, αλλά και από διασυνοριακές απειλές όπως η τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, η κατασκοπεία και η διακίνηση ανθρώπων», συνεχίζει το έγγραφο.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αναστέλλουν την εξέταση όλων των αιτήσεων για την παροχή «πράσινης κάρτας», καθεστώς μόνιμης παραμονής στις ΗΠΑ, αλλά και για πολιτογράφηση που έχουν υποβληθεί από πολίτες 19 χωρών, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν σε 30.

Χθες, Πέμπτη, πρόσθεσαν ότι μειώνεται η διάρκεια αδειών εργασίας για πολλές κατηγορίες μεταναστών.

