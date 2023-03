Τζέρεμι Ρένερ: «Επέλεξα να επιβιώσω»

Ηταν ένα συγκλονιστικό ατύχημα, που θα μπορούσε εύκολα να του στοιχίσει τη ζωή. Στην προσπάθειά του να καθαρίσει από το χιόνι την είσοδο του σπιτιού του μετά από χιονοθύελλα στις αρχές του έτους, ο υποψήφιος για Οσκαρ ηθοποιός Τζέρεμι Ρένερ καταπλακώθηκε από το εκχιονιστικό του μηχάνημα, που ζύγιζε επτά τόνους.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, με αμβλύ τραύμα στο στήθος και ορθοπεδικές βλάβες σε όλο του το σώμα. Εχοντας καταφέρει μετά από δύο μήνες να βγει από την εντατική, ο 52χρονος ηθοποιός και τραγουδιστής έδωσε την πρώτη του συνέντευξη στη διάσημη τηλεοπτική δημοσιογράφο Ντάιαν Σόγιερ.

Η σταδιακή αποκατάσταση της υγείας του είναι ένας θρίαμβος της ανθρώπινης θέλησης και ένα παράδειγμα προς μίμηση για όσους αντιμετωπίζουν πελώρια προβλήματα μετά από τραγικά ατυχήματα. Είναι, παράλληλα, πηγή έμπνευσης που ξεπερνά σε δυναμική ακόμα και τα κατορθώματα του χαρακτήρα του υπερήρωα Χόκαϊ, τον οποίο ερμηνεύει ο ηθοποιός στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel Comics.

Το ντοκιμαντέρ «Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph» (Τζέρεμι Ρένερ: Η Συνέντευξη στην Νταιάν Σόγιερ – Μια Ιστορία Τρόμου, Επιβίωσης και Θριάμβου) θα προβληθεί στις ΗΠΑ από το κανάλι ABC News στις 6 Απριλίου, πριν από την πρεμιέρα της νέας σειράς «Rennervations» της Disney+, όπου πρωταγωνιστεί ο Ρένερ.

Ενα μίνι τρέιλερ της συνέντευξης, που δόθηκε στη δημοσιότητα και αναμεταδίδει ο Guardian, περιλαμβάνει τον ήχο της κλήσης του στο 911 (το αμερικανικό «100»), που έκανε ώστε να σωθεί η ζωή του. Ο ηθοποιός ακούγεται να ουρλιάζει από τον πόνο, καθώς ο κόσμος τον ενθαρρύνει να «συνεχίσει να παλεύει».

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου πόσο από τον πόνο που αισθανόταν εξακολουθεί να θυμάται, ο Ρένερ απαντά «ολόκληρο – είχα τις αισθήσεις μου σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας». «Θα το ξανάκανα» αποκαλύπτει σχετικά με την απόπειρά του να μετακινήσει τον εκχιονιστήρα. «Σοβαρά, θα το ξανάκανες;» ρωτάει σοκαρισμένη η Σόγιερ. «Ναι, θα το έκανα ξανά, γιατί [το εκχιονιστικό] πήγαινε κατευθείαν πάνω στον ανιψιό μου» απαντά ο Ρένερ.

«Τον βλέπω με μια λίμνη αίματος να ξεπετάγεται από το κεφάλι του» λέει ο ανιψιός του Ρένερ στη Σόγιερ στη διάρκεια της συνέντευξης. «Ετρεξα κοντά του. Δεν πίστευα πως ήταν ζωντανός».

Η Σόγιερ διαβάζει τον κατάλογο των τραυμάτων του Ρένερ: «Οκτώ πλευρά σπασμένα σε 14 σημεία, δεξί γόνατο, δεξιός αστράγαλος σπασμένα, αριστερό πόδι σπασμένο στην κνήμη, αριστερός αστράγαλος σπασμένος, δεξιά κλείδα σπασμένη, δεξιός ώμος σπασμένος. Πρόσωπο, κόγχη ματιού, γνάθος, κάτω γνάθος, σπασμένα. Ο πνεύμονας κατέρρευσε, τρυπημένος από το πλευρό, το συκώτι σου… όλα αυτά ακούγονται τρομακτικά».

Ο ηθοποιός αποκαλύπτει ότι κάποια στιγμή αναρωτήθηκε «πώς θα μοιάζει το σώμα μου; Θα γίνω απλώς μια σπονδυλική στήλη και ένας εγκέφαλος, σαν επιστημονικό πείραμα;» Ο Ρένερ δακρύζει όταν η Σόγιερ του λέει: «Ακουσα ότι κάποια στιγμή είπες, χρησιμοποιώντας τη νοηματική γλώσσα, στην οικογένειά σου: “Συγγνώμη”».

«Επέλεξα να επιβιώσω. Αυτό δεν θα με σκοτώσει, σε καμία περίπτωση, σκέφτηκα» λέει αργότερα ο Ρένερ. «Εχασα πολλή σάρκα και πολλά οστά με αυτή την εμπειρία, αλλά το σώμα μου έχει ανεφοδιαστεί και ξαναγεμίσει με αγάπη και τιτάνιο».

Η συνέντευξη θα περιλαμβάνει και πλάνα από τη φυσικοθεραπεία του Ρένερ, μεταξύ άλλων και τη χρησιμοποίηση ενός σκούτερ γονάτων για τις μετακινήσεις του. Ο ηθοποιός χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνει τους θαυμαστές του για την πρόοδο της υγείας του, αφού πριν από λίγες ημέρες δημοσίευσε ένα βίντεο που τον δείχνει να περπατάει για πρώτη φορά, με τη βοήθεια ενός διαδρόμου αντι-βαρύτητας.

«Οταν κοιτάζεσαι στον καθρέφτη, βλέπεις ένα νέο πρόσωπο;» τον ρωτάει η Σόγιερ, με τον Ρένερ να απαντά: «Οχι, βλέπω έναν τυχερό άνθρωπο».

