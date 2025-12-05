Τρακτέρ εναντίον ΜΑΤ στη Θεσσαλονίκη: «Καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές – ο νόμος θα εφαρμοστεί χωρίς αστερίσκους»

Την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου της κυβέρνησης προκάλεσαν οι εικόνες από τα επεισόδια νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής, στον κόμβο «Πράσινα Φανάρια» στη Θεσσαλονίκη, όπου τα πράγματα «ξέφυγαν» με τρακτέρ να κινούνται (με την όπισθεν) κατά ανδρών των ΜΑΤ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν εντολή να μην επιτρέψουν τον αποκλεισμό του κόμβου «Μακεδονία» και από νωρίς είχε στηθεί φραγμός με κλούβες, τον οποίο επιχείρησαν να διασπάσουν οι συγκεντρωμένοι αγρότες.

Σε κάποια στιγμή των επεισοδίων, αγρότες κινήθηκαν με τα τρακτέρ τους κατά πεζών αστυνομικών των ΜΑΤ (σταματώντας τελικά λίγα μόλις εκατοστά πριν τους χτυπήσουν). Ακούγονται μάλιστα κάποιοι από τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν «πάτα τον, πάτα τον!».

Υπό αυτές τις συνθήκες, διάλογος δεν μπορεί να γίνει, διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ,Παύλος Μαρινάκης, στην πρώτη έντονη αντίδραση του Μαξίμου για τις παραπάνω εικόνες στη Θεσσαλονίκη.

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

»Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού», ξεκαθάρισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος και κατέληξε διαμηνύοντας:

«Η Πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».

