Ισραηλινά ΜΜΕ: Νέο βίντεο καταγράφει την εκτέλεση αμάχων από τη Χαμάς

Νέα πλάνα από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ τα οποία δείχνουν «τρομοκράτες της Χαμάς να εκτελούν δύο Ισραηλινές κοντά στο κιμπούτς Αλουμίμ», δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Οπως έγραψε η Times of Israel, οι εικόνες καταγράφουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν μετέχοντες και μετέχουσες στο γνωστό, πλέον, πάρτι που έλαβε χώρα στην έρημο Νεγκέβ, οι οποίοι κατάφεραν να φτάσουν στο κιμπούτς Ρέιμ, αρκετά χιλιόμετρα μακριά, στην προσπάθεια να ξεφύγουν από τους τζιχαντιστές.

Ωστόσο, οι τρομοκράτες αιφνιδίασαν τους Ισραηλινούς τους οποίους πρόφτασαν μέσα από το Αλουμίμ, σύμφωνα με το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από την ομάδα South First Responders στο Telegram.

Οι άμαχοι προσπαθούν εκ νέου να τραπούν σε φυγή, αλλά οι ένοπλοι της Χαμάς φέρονται να προλαβαίνουν κάποιους από αυτούς.

Μια γυναίκα διακρίνεται να εκτελείται από έναν τρομοκράτη της παλαιστινιακής οργάνωσης, ενώ μια δεύτερη σκύβει στο έδαφος φοβισμένη, περογράφει η ισραηλινή εφημερίδα. Ο ένοπλος φαίνεται να πυροβολεί άλλους ανθρώπους σε απόσταση ενώ στέκεται πάνω από τη γυναίκα που βρίσκεται στο έδαφος. Τελικά στρέφει το όπλο του προς την ίδια, ανοίγοντας πυρ, κατά τις ίδιες, πάντα, πηγές.

Μπορείτε να δείτε τα επίμαχα πλάνα κάνοντας κλικ στην ακόλουθη ανάρτηση (σ.σ. προσοχή, σκληρό περιεχόμενο):

Tw: Shocking content

New footage from October 7 shows Hamas terrorists executing two Israeli women near Kibbutz Alumim.

Partygoers had arrived in the area after fleeing Hamas's attack on the rave near Re'im. The clip shows the terrorists surprising the Israelis after arriving… pic.twitter.com/Yj4O2GurWD

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 20, 2023