Η Νόα και το ματωμένο ρέιβ πάρτι στην έρημο Νεγκέβ

Την είχαν ήδη δει όλοι εκτός από εκείνον. Να την αρπάζουν δυο άνδρες την αυγή μιας μαύρης ημέρας για το Ισραήλ, να την πετούν πάνω σε μια μηχανή και να απομακρύνονται προς τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς εκείνη φώναζε κατατρομαγμένη «μη με σκοτώσετε, όχι, όχι, όχι», απλώνοντας τα χέρια προς τον σύντροφό της, ονόματι Αβινατάν Ορ, τον οποίο επίσης είχαν συλλάβει μέλη της Χαμάς. Ολοι γνώριζαν πως η 25χρονη Νόα Αργκαμάνι είχε απαχθεί, πως είχε χαθεί, πως κρατούνταν κάπου στη Γάζα. Ολοι εκτός από τον πατέρα της.

«Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί της από τη στιγμή που ακούσαμε τις σειρήνες» είπε συντετριμμένος ο Γιακόβ Αργκαμάνι μιλώντας σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό. «Μετά από περίπου μία ώρα ο Αβινατάν (ο σύντροφος της κόρης του) ανέφερε σε ένα μήνυμα στο WhatsApp ότι όλα ήταν καλά, γράφοντας: “Θα επικοινωνήσω μαζί σας αργότερα”. Η απάντησή του δεν μου φάνηκε φυσιολογική. Γιατί να επικοινωνήσει μαζί μου αργότερα; Ετσι, αποφάσισα να πάω στο νοσοκομείο» πρόσθεσε. «Πήγα σε ένα από τα γραφεία και ενημερώθηκα ότι δεν είχε τραυματιστεί. Ενώ μιλούσα στο τηλέφωνο, η συγκάτοικός της επικοινώνησε μαζί μας και είπε ότι υπήρχε ένα βίντεο που την έδειχνε σε μια μοτοσικλέτα και πως την απήγαγαν και τη μετέφεραν στη Γάζα».

Ο απεγνωσμένος πατέρας αρχικά σκέφτηκε ότι έκανε λάθος, ότι δεν ήταν αλήθεια, ωστόσο στη συνέχεια, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών τον πλησίασε κάποιος και του είπε πως όντως υπήρχε ένα βίντεο. «Του ζήτησα να το παρακολουθήσω και μετά είδα ότι σίγουρα ήταν αυτή. Ηταν τόσο φοβισμένη, τόσο τρομαγμένη. Πάντα την προστάτευα και αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή δεν μπορούσα» είπε οδυρόμενος. «Προσεύχομαι να επιστρέψουν όλοι».

Η κραυγή αγωνίας και απόγνωσης του Γιακόβ Αργκαμάνι είναι συγχρόνως η κραυγή των οικογενειών των εκατοντάδων νεαρών, κυρίως, ανθρώπων που απήχθησαν ή δολοφονήθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου από μέλη της Χαμάς, με τους συγγενείς των θυμάτων να δηλώνουν πως αισθάνονται ότι η κυβέρνηση τους έχει εγκαταλείψει.

Η Νόα Αργκαμάνι και ο σύντροφός της συγκαταλέγονταν μεταξύ των χιλιάδων ανθρώπων που μετείχαν σε ένα ολονύκτιο ρέιβ πάρτι το βράδυ της Παρασκευής στην έρημο Νεγκέβ, πέριξ του κιμπούτς Ρέιμ, σε κοντινή απόσταση από τη Γάζα.

«Hρθε η ώρα που όλη η οικογένεια πρόκειται να μαζευτεί ξανά» έγραψαν οι διοργανωτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν την έναρξη του φεστιβάλ. «Και πόσο διασκεδαστικά θα είναι!» πρόσθεσαν. Ομως λίγες ώρες αργότερα οι σελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν κατακλυστεί από απελπισμένους ανθρώπους που προσπαθούσαν να βρουν τους συγγενείς τους, αφού παλαιστίνιοι μαχητές εισέβαλαν στους χώρους του φεστιβάλ (ως μέρος της τεράστιας αιφνιδιαστικής επίθεσης που εξαπέλυσαν κατά του Ισραήλ) και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως.

Η επίθεση καταγράφηκε σε χαοτικές σκηνές με τραγικούς πρωταγωνιστές κατατρομαγμένους νέους και νέες να τρέχουν έντρομοι σε αχανείς ανοιχτές εκτάσεις και να κρύβονται σε οπωρώνες. Οι επιζώντες περιέγραψαν μια εφιαλτική σφαγή, με μέλη της Χαμάς (που προφανώς ήταν ενήμεροι για την εκδήλωση και κατεύθυναν σημαντικές δυνάμεις εκεί, όπως αναφέρουν οι Times of Israel) να περικυκλώνουν τους συμμετέχοντες και να τους γαζώνουν, και στη συνέχεια να οργώνουν την περιοχή αναζητώντας ανθρώπους που κρύβονταν, είτε για να τους εκτελέσουν είτε για να τους απαγάγουν. Σύμφωνα με τη ομάδα διάσωσης Zaka, από τους χώρους του φεστιβάλ περισυλλέχθηκαν περισσότερες από 260 σοροί.

Η Ορα Κουπερστάιν είπε ότι η οικογένειά της αναζητούσε τον 21χρονο ανιψιό της Μπαρ, ο οποίος φέρεται επίσης να απήχθη και να μεταφέρθηκε στη Γάζα. «Κανείς δεν μας είπε τίποτα. Κανείς δεν μας βοηθάει. Επικρατεί χάος. Οι γονείς του δεν ξέρουν τίποτα» είπε. «Θα πολεμήσουμε για εκείνους που απήχθησαν. Το Ισραήλ πρέπει να ορθώσει το ανάστημά του και να πολεμήσει και να τους βγάλει από εκεί. Εργαζόταν [στο φεστιβάλ] και έφθασε εκεί την Παρασκευή το απόγευμα. Από τα βίντεο που είδαμε, ήταν δίπλα στους φρουρούς, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που πυροβολήθηκαν. Δεν είχε όπλο, τον πήραν μαζί με άλλους νέους» πρόσθεσε.

Την Κυριακή, ανώτερο μέλος της Χαμάς ανέφερε ότι τουλάχιστον 100 ισραηλινοί πολίτες, στρατιωτικοί αλλά και άμαχοι, μεταξύ των οποίων γυναικόπαιδα, ηλικιωμένοι, ακόμη και ανάπηροι, κρατούνται από την οργάνωση ως όμηροι, ενώ άλλοι 30 φέρεται ότι βρίσκονται στα χέρια της οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ.

«Τα δυο κοριτσάκια μου είναι μωρά. Δεν είναι καν πέντε και τριών ετών» είπε ο Γιόνι Ασερ, ένας ακόμη πατέρας και σύζυγος, ο οποίος επίσης είδε σε ένα βίντεο τους ενόπλους της Χαμάς να αρπάζουν τη γυναίκα του και τις κόρες του.

Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) παραδέχτηκε ότι «είναι πρωτοφανές στην ιστορία μας να έχουμε τόσους πολλούς ισραηλινούς υπηκόους στα χέρια μιας τρομοκρατικής οργάνωσης», ενώ η αιχμαλωσία τους φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους ακροδεξιούς συμμάχους του, οι οποίοι καλούνται να αντιδράσουν στη δολοφονία εκατοντάδων, περισσότερων από 700, Ισραηλινών, από τα μέλη της Χαμάς που μετείχαν στην πρωτοφανή επίθεση.

Οπως εξηγούν οι Times of Israel σε ανάλυσή τους, η υπόσχεση του Νετανιάχου να πλήξει τη Χαμάς με όλη την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ έχει ήδη εγείρει φόβους για την ασφάλεια των ισραηλινών πολιτών που κρατούνται σε άγνωστες τοποθεσίες σε ολόκληρη την επικράτεια της ασφυκτικά πυκνοκατοικημένης Λωρίδας της Γάζας. Αυτό «θα περιορίσει τους τρόπους που θα μπορεί να δράσει ο ισραηλινός στρατός. Θα καταστήσει την κατάσταση πολύ πιο περίπλοκη» είπε ο Μάικλ Μίλσταϊν, πρώην επικεφαλής του τμήματος για την Παλαιστίνη της υπηρεσίας πληροφοριών του ισραηλινού στρατού.

Το 2006, η απαγωγή από τη Χαμάς ενός μόνο νεαρού κληρωτού ονόματι Γκιλάντ Σαλίτ είχε συγκλονίσει την ισραηλινή κοινωνία, τόσο πολύ που κάποια στιγμή μετατράπηκε σε «εθνική εμμονή», όπως αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα, αναγκάζοντας τελικά την ισραηλινή κυβέρνηση να βομβαρδίσει σφοδρά τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και να απελευθερώσει περισσότερους από 1.000 παλαιστίνιους κρατουμένους, πολλοί από τους οποίους είχαν καταδικαστεί για τρομοκρατικές επιθέσεις, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση του Σαλίτ το 2011, έπειτα από περισσότερο από μια πενταετία στα χέρια της Χαμάς.

Σήμερα, στη Λωρίδα της Γάζας δεν κρατείται ένας, αλλά δεκάδες, περισσότεροι από 100 Ισραηλινοί. «Δεν ξέρουμε πού βρίσκονται» είπε ο Γιακόβ Αμιντρόρ, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Νετανιάχου. «Οπότε, ο στρατός θα έπρεπε να βομβαρδίσει τα πάντα».

