IDF: Βίντεο-ντοκουμέντα με τη μεταφορά ομήρων στο νοσοκομείο Αλ Σίφα και τούνελ στο υπέδαφός του

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στην δημοσιότητα οπτικό υλικό από τις κάμερες παρακολούθησης του νοσοκομείου αλ-Σίφα, στο οποίο φαίνονται ένοπλοι να μεταφέρουν σε θάλαμο δύο ομήρους, λίγα λεπτά πριν τις 11 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου.

Οι όμηροι είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα από το νότιο Ισραήλ, κατά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς.

«Η ανακάλυψη αυτή δείχνει ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς χρησιμοποίησε ως τρομοκρατική υποδομή το νοσοκομειακό σύμπλεγμα αλ-Σίφα την ημέρα της σφαγής», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ.

Σε ένα από τα βίντεο, όπως σημειώνουν οι Times of Israel, εμφανίζεται ένας άνδρας να μεταφέρεται με φορείο περικυκλωμένος από πολλούς άνδρες, τουλάχιστον τέσσερις από τους οποίους οπλοφορούν. Ο όμηρος είναι ημίγυμνος και εμφανώς τραυματισμένος στο χέρι.

Σε άλλο βίντεο, ένας άνθρωπος που φοράει σορτς και το κεφάλι του καλύπτεται από ένα γαλάζιο ύφασμα, αντιστέκεται καθώς σπρώχνεται σε έναν διάδρομο, ενώ άλλη κάμερα δείχνει τους ενόπλους να τον σέρνουν με το ζόρι μέσα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, πρόκειται για δύο άνδρες ομήρους, έναν από το Νεπάλ και έναν από την Ταϊλάνδη. Η Χαμάς είχε απαγάγει 11 ταϊλανδούς εργάτες γης από το νότιο Ισραήλ και είχε σκοτώσει άλλους 12, την ημέρα της τρομοκρατικής επίθεσης.

«Εδώ μπορείτε να δείτε την Χαμάς να μεταφέρει έναν όμηρο στο εσωτερικό», σχολίασε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων (IDF ή Τσαχάλ), Ντάνιελ Χαγκάρι, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει τους δύο ομήρους. Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι η Νόα Μαρσιάνο, η 19χρονη στρατιώτης που είχε απαχθεί από τη Χαμάς και βρέθηκε νεκρή κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα από τους ισραηλινούς στρατιώτες, βρισκόταν σε ένα διαμέρισμα κοντά στο νοσοκομείο, το οποίο επλήγη στις 8 Νοεμβρίου από ισραηλινό βομβαρδισμό.

The IDF also releases an infographic showing the locations the bodies of hostages Yehudit Weiss and Cpl. Noa Marciano were found several days, in relation to Shifa. pic.twitter.com/T6CBLzPT8U

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 19, 2023