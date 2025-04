Ιράν: 28 νεκροί και 1.000 τραυματίες από την έκρηξη στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς

Σε 28 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη που προκλήθηκε το Σάββατο, πιθανώς από ανάφλεξη χημικών υλικών, στο Μπαντάρ Αμπάς, το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν, ενώ οι τραυματίες είναι 1.000, σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ.

Ο Χοσέιν Ζαφάρι, εκπρόσωπος του οργανισμού διαχείρισης κρίσεων της χώρας, φάνηκε να αποδίδει την έκρηξη στις κακές συνθήκες αποθήκευσης χημικών σε εμπορευματοκιβώτια στο τμήμα Σαχίντ Ρατζάι του λιμανιού.

«Η αιτία της έκρηξης ήταν τα χημικά μέσα στα εμπορευματοκιβώτια», δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ILNA. «Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Διαχείρισης Κρίσεων είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για αυτό το λιμάνι κατά τη διάρκεια επισκέψεών του εκεί και είχε επισημάνει την πιθανότητα κινδύνου», είπε ο Ζαφάρι.

🇮🇷 A powerful explosion has rocked Shahid Rajaee port in Bandar Abbas, southern Iran.

Residents reported the blast shook the ground and was audible in nearby towns. The cause and any casualties remain unclear.

Hormozgan province’s crisis management chief said, “A strong… pic.twitter.com/2UwPy42aOZ

