Γιατί δεν θα γίνει η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Τα σχέδια για τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη αναβλήθηκαν επ’ αόριστον, καθώς η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της συσπειρώθηκαν για να πιέσουν για κατάπαυση του πυρός χωρίς εδαφικές παραχωρήσεις.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν πλέον «σχέδια» για συνάντηση του αμερικανού προέδρου με τον ρώσο ομόλογό του «στο άμεσο μέλλον», καθώς η διπλωματική προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας δεν απέφερε σημαντική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου.

Η δήλωση αυτή ακολούθησε τηλεφωνική συνομιλία που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, και του Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, κατά την οποία ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η διαπραγματευτική θέση της χώρας του παραμένει αμετάβλητη.

Ο Λαβρόφ δήλωσε: «Θέλω να επιβεβαιώσω επίσημα: η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τη θέση της σε σχέση με τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα». Πρόσθεσε ότι είχε ενημερώσει τον Ρούμπιο για αυτό την προηγούμενη μέρα.

Χθες το βράδυ, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν επιθυμεί μια «άχρηστη συνάντηση» με τον Πούτιν, προσθέτοντας: «Δεν θέλω να χάνω χρόνο, οπότε θα δω τι θα συμβεί».

Η αναβολή της συνόδου κορυφής της Βουδαπέστης σηματοδοτεί το τέλος ενός σύντομου διπλωματικού κύκλου που ξεκίνησε με μια τηλεφωνική συνομιλία την περασμένη Πέμπτη μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, ο Πούτιν φέρεται να πρότεινε την παραχώρηση τμημάτων των ουκρανικών περιφερειών Χερσώνας και Ζαπορίζια που κατέχουν οι ρωσικές δυνάμεις, σε αντάλλαγμα για ολόκληρο το Ντονέτσκ, μια ισχυρά οχυρωμένη περιοχή που θέλει πολύ εδώ και χρόνια η Μόσχα, αλλά που θεωρείται από το Κίεβο ως πύλη προς την κεντρική Ουκρανία.

Αρχικά, ο Τραμπ φαινόταν δεκτικός στην πρόταση του Πούτιν, αλλά απέρριψε το σχέδιο την Κυριακή, λέγοντας ότι το Ντονέτσκ πρέπει να «μείνει όπως είναι».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Air Force One, είπε: «Μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα. Αλλά εγώ είπα να σταματήσουν στη γραμμή μάχης. Να πάνε σπίτι τους. Να σταματήσουν να πολεμούν, να σταματήσουν να σκοτώνουν ανθρώπους».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως πιστεύει ότι η χώρα του βρίσκεται «στο ίδιο μήκος κύματος» με τους δυτικούς συμμάχους της, αλλά προειδοποίησε ότι η Ρωσία έχει «χάσει το ενδιαφέρον» της για σοβαρές διαπραγματεύσεις, όταν ο Τραμπ ανέβαλε την απόφαση για το αν θα προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk.

Το Κίεβο πιστεύει ότι μπορεί να ασκήσει μεγαλύτερη στρατιωτική πίεση στη Ρωσία αν του επιτραπεί να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους, οι οποίοι έχουν εμβέλεια περίπου 1.600 χιλιομέτρων.

Θα είναι έτσι σε θέση να χτυπήσει ρωσικές στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διυλιστήρια πετρελαίου στο εσωτερικό της χώρας, μια κίνηση που το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει ότι θα θεωρηθεί κλιμάκωση της έντασης.

Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι δεν είναι διατεθειμένο να αναγνωρίσει την προσάρτηση από τη Ρωσία οποιουδήποτε εδάφους κατέχουν οι εισβολείς, αλλά έχει επίσης δηλώσει ότι είναι πρόθυμο να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός στις υπάρχουσες γραμμές του μετώπου.

Αυτό θα ισοδυναμούσε με αποδοχή της de facto κατοχής από τη Μόσχα περίπου του ενός πέμπτου της χώρας, καθώς η Ουκρανία έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να εκδιώξει στρατιωτικά τους εισβολείς.

