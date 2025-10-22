To Nίρμπουργκρινγκ εάλω κινεζικά

Σε μια πρόσφατη κουβέντα που είχα με μία Κινέζα στην Αθήνα, τη ρώτησα πώς προφέρεται το «BYD» στα κινεζικά. Μου απάντησε «Μπιαάντι» –με λίγο τραβηγμένο το «άλφα». Δυστυχώς το Yangwang U9 Extreme που βλέπετε στις φωτό δεν είχε προλάβει να κάνει το πιο γρήγορο γυρολόγιο στην πίστα του Νίρμπουργκρινκ για να κάνω την αντίστοιχη ερώτηση. Για την ακρίβεια, σχεδόν δεν θυμόμουν καν την εταιρεία-παρακλάδι της BYD, αυτού του κολοσσού εξ Ανατολών που έχει έρθει για να πάρει παραμάζωμα την αγορά των EV, όπως ο λίβας καίει τα σπαρτά.

Το Yangwang, που λέτε, πήρε το διαβατήριο στο πιο σκληρό τερέν, το «Ρινγκ». Την πίστα όπου άφησε κάποτε ο Νίκι Λάουντα αρκετό δέρμα, βλεφαρίδες και το μισό του αφτί, την πίστα που έκτοτε απαγορεύτηκε να γίνονται αγώνες της F1 λόγω επικινδυνότητάς της, αυτήν, ωστόσο, που συνεχίζει να είναι το ιερό δισκοπότηρο αυτοκινητοβιομηχανιών και ενθουσιωδών οδηγών της διπλανής πόρτας.

Οι πρώτοι εκεί τεστάρουν, εξελίσσουν και πανηγυρίζουν -όταν με το καλό πετύχουν- το καλύτερο γυρολόγιο στην κατηγορία των αυτοκινήτων τους. Όπως, δηλαδή, κάνει τώρα η BYD με το πιο γρήγορο ηλεκτρικό της «τέκνο», το Yangwang U9 Extreme.

Εκεί, επίσης, είναι όπου οι δεύτεροι, οι καθημερινοί οδηγοί, πηγαίνουν που πληρώνουν γύρο και τριαντάρι (σ.σ. σε ευρώ, παρακαλώ) για να μπουν και να πάνε «τάπα» με τα προσωπικά τους αυτοκίνητα. Έχει σασπένς, είναι δύσκολη και συμβαίνουν από ατυχήματα μέχρι δυστυχήματα – μερικοί αφήνουν πού και πού από προφυλακτήρες μέχρι τη ζωή τους. Όμως έτσι είναι η ζωή και η ελευθερία: όπως λέει το γνωστό σοφό ρητό, τα λάθη, τα πάθη και ο λογαριασμός πληρώνονται – το Νορντσλάιφε εμπίπτει και στις τρεις κατηγορίες, αλλά δεν είναι η ώρα κατάλληλη. Κοντολογίς, ένα δυνατό γυρολόγιο στο Νορντσλάιφε είναι το ανώτατο «διαβατήριο» για τις εταιρείες.

Έτσι καταξιώνονται οι προσπάθειές τους, έτσι παίρνουν το χρίσμα στις αυλές των οπαδών της γρήγορης οδήγησης, έτσι έρχεται στη συνέχεια το χρήμα από τις πωλήσεις. Βέβαια, το Yangwang U9 Extreme, το ηλεκτρικό υπεραυτοκίνητο των 3.000 ίππων (σωστά διαβάσατε) κι αυτό που επίσης πρόσφατα είχε ανακηρυχθεί επί της ευθείας ως το ταχύτερο αυτοκίνητο «παραγωγής» στον κόσμο με ταχύτητα 496,22 χλμ/ώ. (επίσης σωστά βλέπουν τα ματάκια σας), δεν έχει αυτοσκοπό τις πωλήσεις.

Ok, ευπρόσδεκτες είναι κι αυτές στους λίγους και εκλεκτούς. Όμως στην περίπτωσή του, το ζητούμενο, θαρρώ, είναι πέραν του χρήματος. Είναι θέμα σεβασμού και ιεραρχίας στη νέα ηλεκτρική πυραμίδα. Αυτή, δηλαδή, που η BYD χτίζει δυσθεώρητα ψηλά, σαν την Πυραμίδα του Χέοπα. Θέλει να βλέπει τον ηλεκτρικό κόσμο της αυτοκίνησης εποπτικά. Να εδραιώσει αναμφισβήτητα, πέρα από Tesla και λοιπούς συγγενείς, τη θέση της ως τον αρχηγό της νέας αγέλης που ήρθε με φόρα.

Κι αν δεν το είχε πετύχει με τους θιασώτες των ηλεκτρικών, ήταν καιρός να το επιχειρήσει και στις συνειδήσεις των βενζινοαίματων. Έστω κι αν αυτοί δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς προφέρεται το «Yangwang» . Αναζητείται Κινέζα στην Αθήνα.

