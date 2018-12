Η Τερέζα Μέι προσπαθεί να σωθεί… δια της αναβολής

Το πολιτικό μέλλον της Τερέζα Μέι, όσο η υπόθεση του Brexit προχωρούσε με τρόπο που δεν θα ικανοποιούσε καμία πλευρά, δεν φαινόταν πολύ λαμπρό.

Η κρίσιμη στιγμή για τη θητεία της στο κόμμα και τη βρετανική κυβέρνηση θα ερχόταν αύριο Τρίτη, όταν το Κοινοβούλιο θα καλούνταν να εγκρίνει τη συμφωνία που έφερε η πρωθυπουργός. Η ήττα θα επιτάχυνε την αποχώρησή της.

Όμως μπροστά στο ενδεχόμενο μιας πολιτικής συντριβής, η ψηφοφορία φαίνεται ότι θα καθυστερήσει μερικές ημέρες. Πιθανόν θα γίνει την επόμενη εβδομάδα ή στις αρχές Ιανουαρίου, επισημαίνει ο Guardian. Εσχατο όριο είναι η 21η Ιανουαρίου.

Είχε προηγηθεί η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) που έκρινε ότι η Βρετανία μπορεί να τερματίσει μονομερώς τη διαδικασία του Brexit, χωρίς να απαιτηθεί η σύμφωνη γνώμη των άλλων 27 χωρών της ΕΕ. (Για την επικύρωση της συμφωνίας εξόδου χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη των 27 δια των κοινοβουλίων τους).

Την αναβολή είχε προαναγγείλει η πολιτική συντάκτρια του BBC Λόρα Κιούνσμπεργκ, η οποία μετέφερε στο Twitter πληροφορίες από «δύο πηγές από το υπουργικό συμβούλιο» ότι «η ψηφοφορία αποσύρεται – δεν έχει, επαναλαμβάνω δεν έχει, ακόμα επιβεβαιωθεί επισήμως».

Two cabinet sources tell me vote being pulled – not, repeat not, yet officially confirmed

