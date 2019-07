Η πρώτη αγκαλιά του Γιούνκερ στη διάδοχό του Φον ντερ Λάιεν

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ πάντα ήταν διαχυτικός άνθρωπος, πόσο μάλλον τώρα που καλείται να καλωσορίσει την υποψήφια διάδοχό του.

Την Πέμπτη υποδέχτηκε θερμά στο γραφείο του στις Βρυξέλλες την υπουργό Αμυνας της Γερμανίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία αποτελεί την πρόταση των 28 ηγετών για την προεδρία της Κομισιόν.

«Χαίρομαι που καλωσορίζω την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανοιχτές αγκάλες στην Επιτροπή σήμερα. Μία αληθινή Ευρωπαία, βρισκόμαστε στην ίδια “σελίδα” όταν πρόκειται να μιλήσουμε για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα» έγραψε στο Twitter ο Γιούνκερ με ευχές στα γερμανικά και τα γαλλικά για συνεργασία και ό,τι καλύτερο.

Delighted to welcome @vonderleyen with open arms to the @EU_Commission today. A true European, we are on the same page when it comes to speaking up for 🇪🇺 interests.

Ich freue mich, Hand in Hand mit ihr zusammenarbeiten. Je lui souhaite le meilleur au l’@Europarl_EN. pic.twitter.com/nCraHdAGrB

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) July 4, 2019