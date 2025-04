Η διαρροή εγκεφάλων από τις ΗΠΑ έχει αρχίσει

Τους ιστορικούς ναζιστές, τους Σοβιετικούς και τον Πούτιν χρησιμοποίησε σε μία όχι και τόσο πρωτότυπη σύνθεση ο βρετανός σχολιαστής Τζον Κάρπεντερ, του Politico, για να αποφανθεί ότι «οι πανεπιστημιακοί εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ εξαιτίας της επίθεσης Τραμπ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». Εγραψε ο Βρετανός: «Οταν απειλείται η ικανότητα των εγκεφάλων να εργάζονται ελεύθερα, αποχωρούν. Αυτό συνέβη και επί ναζιστικής κυριαρχίας και κατά τη σοβιετική περίοδο, ενώ συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια στην υπό ασφυκτικό έλεγχο Ρωσία του Πούτιν».

Οσοι εγκέφαλοι διέφυγαν από τον Χίτλερ και από τους Λένιν-Στάλιν-Πούτιν στον 20ό αιώνα και στις αρχές του 21ου αιώνα, συνέχισε ο αρθρογράφος, κατέφυγαν στις ΗΠΑ κυρίως, αφού αυτή η χώρα ενεθάρρυνε την άφοβη έρευνα. «Ανθρωποι από όλον τον κόσμο συνέρρεαν στις ΗΠΑ για να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες σε ασυναγώνιστα πανεπιστήμια. Αλλά τώρα, εξαιτίας του προέδρου Τραμπ και της επίθεσής του στα αμερικανικά ΑΕΙ, έχει αρχίσει η αντίστροφη διαρροή εγκεφάλων», δηλαδή η φυγή από τις ΗΠΑ. Κατά πού να οδεύουν, άραγε, οι αποχωρούντες εγκέφαλοι;

Ο αρθρογράφος εκτίμησε ότι «οι περισσότεροι κατευθύνονται προς την Ευρώπη», δηλαδή «προς την ήπειρο που ο Τραμπ δείχνει να απεχθάνεται». Πέραν όμως της πολιτικής σημασίας της κίνησης των πανεπιστημιακών να εγκαταλείψουν τα αμερικανικά ΑΕΙ, υπάρχει και η ανάγκη του βιοπορισμού: «Οι εγκέφαλοι δεν φεύγουν μόνο από επιλογή, αλλά και επειδή η χρηματοδότηση κόβεται. Πανεπιστημιακοί χάνουν τη δουλειά τους, αφού ολόκληρα Τμήματα κλείνουν». Αλλά και ξένοι ακαδημαϊκοί, «πολλοί από τους οποίους έχουν κάνει τις ΗΠΑ σπίτι τους, εκδιώκονται».

Οι ξένοι φοιτητές δεν εξαιρούνται. Ο Κάρπεντερ έγραψε ότι η Μάργκαρετ ΜακΦολ-Νγκάι, βιοχημικός στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας, περιέγραψε την κατάσταση ως «ζοφερή όλο και περισσότερο». Και η ίδια ανέφερε ότι ξέρει περίπτωση αμερικανίδας φοιτήτριας που πέφτει θύμα ακύρωσης του προγράμματος σπουδών. «Η ΜακΦολ-Νγκάι είπε ότι απέστειλε το βιογραφικό της φοιτήτριας σε ευρωπαίους συναδέλφους της, έτσι η κοπέλα θα πάει στο Max-Planck της Γερμανίας για μεταπτυχιακά. Αυτό, πάντως, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό».

Και ο αρθρογράφος ανέφερε ότι από τους 690 μεταπτυχιακούς φοιτητές που απάντησαν σε ένα γκάλοπ, οι 548 είπαν ότι σκέφτονται να φύγουν από τις ΗΠΑ. «Ενας τους απάντησε ότι θεωρεί τις ΗΠΑ σπίτι του, ότι αγαπάει πραγματικά τη χώρα, αλλά οι μέντορές του τον συμβουλεύουν να φύγει αμέσως». Υπάρχουν και άλλοι ξένοι φοιτητές, είπε η ΜακΦολ-Νγκάι στον Βρετανό, που φοβούνται ότι αν επισκεφθούν τις πατρίδες τους δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν: «Τους είπαν ότι, αν φύγουν, δεν θα μπορέσουν να ξαναμπούν στις ΗΠΑ». Ακολούθησαν παραδείγματα πληγμάτων σε ΑΕΙ και άλλα ιδρύματυα.

«Μέχρι στιγμής χτυπήθηκαν τα National Oceanic and Atmospheric Administration, National Science Foundation, U.S. Geological Survey και τα Centers for Disease Control and Prevention. Το National Institutes of Health, που είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της βιοϊατρικής έρευνας παγκοσμίως, αναγκάστηκε να απολύσει 1.200 υπαλλήλους και να κόψωειο χρηματοδοτήσεις». Ο Βρετανός υπογράμμισε ότι «και ορισμένοι ομοσπονδιακοί φορείς κλήθηκαν να αφαιρέσουν όρους woke, ΛΟΑΤΚΙ+ και κλιματικής κρίσης από τους ιστοτόπους τους».

Ο Βρετανός έγραψε ότι οι Ευρωπαϊκή Ενωση παίρνει την εκδίκησή της από τον Τραμπ, αφού ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους «μετανάστες επιστήμονες» με πακτωλό χρηματοδότησης και ότι αρκετά πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη έχουν προχωρήσει ήδη σε προσλήψεις πανεπιστημιακών από τις ΗΠΑ. Ανέφερε το γαλλικό ΑΕΙ Aix Marseille και το βελγικό Vrije Universiteit Brussel, που ζητούν καμιά τριανταριά συνολικά θέσεις διδασκόντων, αλλά και το Ινστιτούτο Παστέρ των Παρισίων, όπως και το βρετανικό Κέμπριτζ και το γερμανικό Ινστιτούτο Max-Planck. Φυσικά στο παιχνίδι συμμετέχουν και η Αυστραλία με τον Καναδά.

Ο αρθρογράφος έκανε και την πρόβλεψη ότι, εκτός από τους πανεπιστημιακούς και τους φοιτητές, «τις ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν και δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και όποιος άλλος αισθάνεται ότι απειλείται ή ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ελεύθερα». Και κατέληξε: «Η πανεπιστημιακή κληρονομιά των ΗΠΑ καταστρέφεται πλέον εξαιτίας του Λευκού Οίκου που φαίνεται αποφασισμένος να καταστρέψει όχι μόνο οικονομικά και πολιτικά τη χώρα, αλλά και το ίδιο το πανεπιστημιακό σύστημα τριτοβάθμιας που έκανε την Αμερική πραγματικά σπουδαία».

