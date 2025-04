Πανεπιστήμια: Ηρθε ξανά η ώρα της Ευρώπης

Στην επισήμανση προβαίνουν σε άρθρο τους στη Repubblica οι Λουίτζι Γκουίσο και Κλάουντιο Μικελάτσι, καθηγητές στο ιταλικό Einaudi Institute for Economics and Finance, και ο Αντρέου Μας-Κολέλ, καθηγητής στο Barcelona Institute of Economics. Το πρώτο που επισημαίνουν οι τρεις ευρωπαίοι πανεπιστημιακοί είναι πως η Ευρώπη εξακολουθεί να χάνει κορυφαίους ερευνητές, συχνά εξαιτίας διοικητικών περιορισμών, υπερβολικών ρυθμίσεων και περιορισμένων οικονομικών πόρων.

Παρότι το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε γενικές γραμμές λειτουργεί καλά, σύμφωνα με το Nature Index 2024 μόλις τρία ευρωπαϊκά ιδρύματα συγκαταλέγονται στα 50 καλύτερα του κόσμου – εκ των οποίων τα 22 είναι κινεζικά και τα 19 βορειοαμερικανικά.