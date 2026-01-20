Hλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη – Βόρειο σέλας σε Κέρκυρα και Χορτιάτη

Βόρειο σέλας και στην Ελλάδα. Η ισχυρή ηλιακή καταιγίδα κατηγορίας G4 που πλήττει τη γη – η ισχυρότερη που έχει καταγραφεί εδώ και 20 χρόνια, έφερε εντυπωσιακές εικόνες σε περιοχές της χώρας, όπως η Κέρκυρα και ο Χορτιάτης (δείτε κάτω αντίστοιχα τις φωτογραφία στις αναρτήσεις του Weather News Greece).

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του αμερικανικού κέντρου προβλέψεων διαστημικών μετεωρολογικών συνθηκών ( Space Weather Prediction Center/ SWPC). η ηλιακή καταιγίδα τοποθετείται στο επίπεδο 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα. Προκλήθηκε από ισχυρή ηλιακή έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα και αναμένετο να συνεχιστεί και την Τρίτη, αν και με μικρότερη ένταση.

Τα ηλιακά σωματίδια που εκτοξεύτηκαν, προκαλούν διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της Γης και δυνητικά προβλήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης, επικοινωνίες υψηλών συχνοτήτων και τη λειτουργία δορυφόρων.

Πρόκειται για την ισχυρότερη γεωμαγνητική καταιγίδα που έχει καταγραφεί εδώ και δύο δεκαετίες. Οπως επισημαίνουν απο το SWPC. μία τέτοια ηλιακή καταιγίδα όπως αυτή που καταγράφηκε τη Δευτέρα, είναι εξαιρετικά σπάνια. Η τελευταία φορά που παρουσιάστηκε κάτι αντίστοιχο, ήταν τον Οκτώβριο του 2003, όταν η λεγόμενη και «Halloween Solar Storm» προκάλεσε μεγάλα προβλήματα, από τη Σουηδία, όπου βύθισε μεγάλα τμήματα της χώρας στο σκοτάδι, μέχρι τη Νότια Αφρική όπου επλήγησαν ενεργειακές υποδομές.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News