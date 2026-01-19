Οι δύο όψεις του Ιράν: Πάμπλουτοι Ιρανοί γλεντούσαν ενώ οι διαδηλωτές σκοτώνονταν

Πλούσιοι Ιρανοί διασκέδαζαν τις τελευταίες ημέρες σε πάρτι και νυχτερινά κέντρα στην Τουρκία, όπου κατέφυγαν για να αποφύγουν να γίνουν στόχος των διαμαρτυριών στη χώρα τους. Η επαρχία Βαν, στην Απω Ανατολή της Τουρκίας, έχει ορεινά σύνορα με το Ιράν, γεγονός που την καθιστά δημοφιλή προορισμό για τους εύπορους Ιρανούς.

Ενώ το χάος επικρατούσε στις πόλεις του Ιράν, όπου πάνω από δύο εβδομάδες διαδηλώσεων αντιμετωπίστηκαν με θανατηφόρα βία και πλήρη διακοπή των επικοινωνιών, ρεπορτάζ της βρετανικής Telegraph κατέγραψε μέλη της ιρανικής ελίτ να πίνουν, να συζητούν χαλαρά και να διασκεδάζουν στη Βαν.

Οι ντόπιοι ανέφεραν ότι τις τελευταίες ημέρες, πλούσιοι Ιρανοί, μεταξύ των οποίων και υποστηρικτές του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης, κατέφθασαν στην Τουρκία, φοβούμενοι ότι οι διαδηλωτές ίσως στραφούν και εναντίον τους. Και δεν έχασαν την ευκαιρία για διασκέδαση.

Θαμώνες των τοπικών κλαμπ περιγράφουν μια εικόνα εντελώς διαφορετική από εκείνη που επικρατούσε στις ιρανικές πόλεις, με κάποιους πλούσιους Ιρανούς να επικοινωνούν τακτικά με τους συγγενείς τους στη χώρα –παρά τη διακοπή των επικοινωνιών και την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο– καπνίζοντας ναργιλέδες και πίνοντας σφηνάκια βότκας.

Την ίδια ώρα, Ιρανοί που έφευγαν εσπευσμένα από τη χώρα ανέφεραν στην Telegraph μαζικές δολοφονίες από τις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος, εκφράζοντας φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε δεκάδες χιλιάδες. Η HRANA, ομάδα ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν με βάση τις ΗΠΑ, έχει επαληθεύσει 3.090 θανάτους –μεταξύ των οποίων 2.885 διαδηλωτών– και πάνω από 22.000 συλλήψεις.

Σε μια σπάνια κίνηση το Σάββατο, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, αναγνώρισε ότι υπήρξαν θάνατοι, αν και κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποδαύλισαν τις αναταραχές, προκαλώντας θύματα στους δρόμους. Μετά τις φυλακίσεις αγαπημένων τους, πολλοί Ιρανοί εγκατέλειψαν τη χώρα φοβούμενοι ότι ίσως γίνουν στόχος των αρχών λόγω των σχέσεών τους με τους δολοφονηθέντες και συλληφθέντες.

Ιρανοί αυτόπτες μάρτυρες των πάρτι στην Τουρκία αναφέρουν στην Telegraph ότι η συμπεριφορά των πλούσιων συμπατριωτών τους ήταν «αναίσχυντη και προσβλητική», την ώρα που επικρατούσαν μαζικές σφαγές στη χώρα τους. Μια βραδινή έξοδος σε τουρκικό κλαμπ, που περιλαμβάνει εισιτήριο εισόδου, σνακ, ποτά και ναργιλέ, κοστίζει πάνω από 87 ευρώ – τον μέσο μηνιαίο μισθό στο Ιράν.

Το γεγονός ότι κάποιοι Ιρανοί έχουν την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να απολαύσουν βραδινές εξόδους, υπογραμμίζει το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό χάσμα εντός της χώρας – έναν από τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησαν οι πρώτες διαδηλώσεις από τους εμπόρους του Ιράν, οι οποίες πυροδότησαν τις μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Ο αυξανόμενος πληθωρισμός επιδεινώνει τις άθλιες οικονομικές συνθήκες της χώρας, ενώ οι όλο και συχνότερες διακοπές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου καθιστούν την καθημερινή ζωή πολύ δύσκολη για μεγάλο μέρους του πληθυσμού. Μόνο πέρυσι, η HRANA κατέγραψε τουλάχιστον 2.294 διαμαρτυρίες και στις 31 επαρχίες της χώρας, οι περισσότερες εκ των οποίων οργανώθηκαν από συνδικάτα για απλήρωτους μισθούς, ή οικονομικές απάτες.

Οικονομικοί αναλυτές ισχυρίζονται στην Telegraph ότι η καταστολή των διαμαρτυριών από την κυβέρνηση μαζί με το κλείσιμο του διαδικτύου θα βλάψουν περαιτέρω την οικονομία, διαταράσσοντας το επιχειρείν. Κάθε ώρα διακοπής του διαδικτύου κοστίζει στο Ιράν περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της NetBlocks, εταιρείας παρακολούθησης του διαδικτυακού εμπορίου.

Ακόμα και όσοι δεν εργάζονται οι ίδιοι μέσω διαδικτύου επηρεάζονται – όπως οι οδηγοί που παραδίδουν αγαθά από ηλεκτρονικές παραγγελίες, καθώς τέτοιες συναλλαγές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Η μη αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων της χώρας ίσως οδηγήσει σε νέες διαμαρτυρίες – με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να φοβούνται ότι το καθεστώς θα χρησιμοποιήσει εκ νέου βίαιες καταστολές.

Στο παρελθόν, το καθεστώς ήταν επιφυλακτικό ως προς την άσκηση ακραίας βίας, δεδομένου του κινδύνου περαιτέρω κινητοποίησης των διαδηλωτών και εξόργισης του ευρύτερου κοινού. Αλλά αυτή τη φορά επέδειξε ιδιαίτερη βαρβαρότητα στην καταστολή τους, προκειμένου να κρατηθεί στην εξουσία, όπως επισημαίνει η Telegraph.

Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί Ιρανοί υποστηρίζουν την ανάληψη ισχυρότερων μέτρων από τις ΗΠΑ, ειδικά προς την κατεύθυνση της δολοφονίας των ηγετών και των αξιωματούχων ασφαλείας του καθεστώτος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να ξεσηκωθεί εκ νέου και να πιέσει για καθεστωτική αλλαγή.

Αλλά δηλώνουν στην Telegraph απογοητευμένοι από το γεγονός ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πείστηκε από τις γειτονικές χώρες του Ιράν στη Μέση Ανατολή πως μια μονομερής στρατιωτική δράση κατά του θεοκρατικού καθεστώτος θα προκαλούσε αναταραχές στην περιοχή. Ισχυρίζονται ότι ο Τραμπ τους ενθάρρυνε να παραμείνουν στους δρόμους και μετά υπαναχώρησε στη δέσμευσή του να τους βοηθήσει.

Στο Βαν, οι ιρανοί επισκέπτες είναι τόσοι πολλοί, που οι καφετέριες και τα εστιατόρια έχουν μενού στα φαρσί και σερβίρουν πιάτα της περσικής κουζίνας. Τα περισσότερα είναι συγκεντρωμένα κοντά σε έναν δρόμο διακοσμημένο με ομπρέλες σε χρώματα ουράνιου τόξου, στο κέντρο της πόλης. Αρκετοί πλούσιοι Ιρανοί παντρεύονται γυναίκες από την Τουρκία και εγκαθίστανται στην περιοχή. Το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στη χώρα τους δεν τους απασχολεί.

