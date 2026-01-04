Η Βενεζουέλα και ο κόσμος των ασύμμετρων κανόνων

Αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι μια αφηρημένη μετάβαση ούτε μια υπόθεση του μέλλοντος. Είναι μια πραγματικότητα που εξελίσσεται μπροστά μας με ολοένα και πιο επιταχυνόμενους ρυθμούς. Η διεθνής τάξη εισέρχεται σε μια φάση όπου οι κανόνες δικαίου δεν καταργούνται τυπικά, αλλά παύουν να λειτουργούν ως καθολικά δεσμευτικά όρια. Αυτό που συχνά περιγράφεται συνοπτικά ως de-regulation δεν αφορά τόσο την αποδόμηση των κανόνων, όσο κάτι βαθύτερο: την απορρύθμιση της ίδιας της ισχύος.

Οι ισχυροί δρώντες του συστήματος — κράτη με παγκόσμιο αποτύπωμα, αλλά και οικονομικά, στρατιωτικά και τεχνολογικά κέντρα ισχύος — αντιμετωπίζουν όλο και πιο ανοιχτά τους κανόνες δικαίου όχι ως μηχανισμό συλλογικής σταθερότητας, αλλά ως εμπόδιο στην επέκταση της ισχύος και της επιρροής τους. Οι κανόνες γίνονται αποδεκτοί όσο εξυπηρετούν, παρακάμπτονται ή επανερμηνεύονται όταν θεωρούνται περιοριστικοί. Δεν πρόκειται για μεμονωμένες παρεκκλίσεις, αλλά για μια δομική μετατόπιση από ένα rule-based σε ένα power-contingent σύστημα.

Η απορρύθμιση αυτή δεν περιορίζεται σε ένα πολιτικό ή ιδεολογικό στρατόπεδο. Εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές σε αυταρχικά καθεστώτα που απορρίπτουν το διεθνές δίκαιο ως ξένο κατασκεύασμα, αλλά και σε δημοκρατίες που το παρακάμπτουν επιλεκτικά στο όνομα της ασφάλειας, της επιβίωσης ή της στρατηγικής αυτονομίας. Τα κίνητρα διαφέρουν, η συνέπεια όμως είναι κοινή: οι κανόνες παύουν να αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς και μετατρέπονται σε εργαλεία κατά περίπτωση.

Πρόσφατες εξελίξεις στη Λατινική Αμερική υπενθυμίζουν ότι αυτή η ασυμμετρία δεν αποτελεί θεωρητικό σχήμα, αλλά ήδη εφαρμοζόμενη πρακτική, ακόμη και από δρώντες που ιστορικά υπήρξαν θεματοφύλακες του κανόνα.

Εδώ αναδύεται μια λιγότερο ορατή, αλλά κρίσιμη νομοτέλεια. Η απορρύθμιση της ισχύος δεν παραμένει εξωτερικό εργαλείο. Αργά ή γρήγορα επιστρέφει και σε εκείνους που την επιλέγουν — ως αυξημένο κόστος επιβολής, ως απώλεια προβλεψιμότητας, ως διαρκής ανάγκη διαχείρισης κρίσεων. Η ισχύς που δεν αυτοπεριορίζεται δεν σταθεροποιείται· αναπαράγεται μόνο μέσα από συνεχή ένταση.

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται μια κρίσιμη διάκριση, που συχνά χάνεται στη δημόσια συζήτηση. Το γεγονός ότι το δίκαιο δοκιμάζεται στο διεθνές πεδίο δεν σημαίνει ότι χάνει τη σημασία του στο επίπεδο του κράτους. Το εθνικό δίκαιο παραμένει ο βασικός φορέας δημοκρατικής νομιμοποίησης, κοινωνικής συνοχής και πολιτικής οργάνωσης. Εκεί θεμελιώνονται τα δικαιώματα, εκεί ασκείται η λαϊκή κυριαρχία, εκεί εδράζεται και η κρατική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής.

Όμως η λειτουργικότητα του εθνικού δικαίου έχει όρια, όχι επειδή το κράτος αποδυναμώνεται, αλλά επειδή οι σχέσεις μέσα στις οποίες δρα έχουν υπερβεί τα σύνορά του. Αγορές, εφοδιαστικές αλυσίδες, ενέργεια, δεδομένα, τεχνολογία και χρηματοπιστωτικές ροές δεν ρυθμίζονται πια αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο, ακόμη και από τα ισχυρότερα κράτη. Εδώ αναδεικνύεται η αναγκαιότητα του υπερεθνικού δικαίου — όχι ως υποκατάστατου της κυριαρχίας, αλλά ως εργαλείου ρύθμισης των κοινών λειτουργιών που έχουν ήδη υπερβεί το εθνικό επίπεδο.

Το διεθνές δίκαιο αποτελεί σε μεγάλο βαθμό την αντανάκλαση του εθνικού δικαίου στον διεθνή καθρέφτη. Ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ κυρίαρχων κρατών και λειτουργεί όσο αυτά αποδέχονται τους περιορισμούς που συνεπάγεται. Το υπερεθνικό δίκαιο, αντίθετα, γεννιέται από τις λειτουργικές ανάγκες μιας κοινής, διασυνδεδεμένης καθημερινότητας. Δεν οργανώνει την πολιτική ζωή των κοινωνιών, αλλά τη συμβίωση μεταξύ κρατών, οικονομιών και κοινωνιών σε συνθήκες αλληλεξάρτησης.

Σε έναν κόσμο όπου οι κανόνες εφαρμόζονται ασύμμετρα, η διεθνής τάξη δεν οδηγείται στο χάος. Ανασυντάσσεται σε περιφερειακά σχήματα, τα οποία συνδυάζουν πλήρη κρατική υπόσταση με κοινά κανονιστικά πλαίσια. Σε αυτά τα σχήματα, το κράτος διατηρεί τον έλεγχο της δημοκρατικής ζωής, της κοινωνικής πολιτικής και της άμυνας, ενώ το υπερεθνικό επίπεδο αναλαμβάνει τη ρύθμιση των σχέσεων εκεί όπου η μονομερής δράση οδηγεί σε αδιέξοδο ή σύγκρουση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτή τη δυναμική. Αποτελεί το πιο ώριμο και θεσμικά επεξεργασμένο παράδειγμα περιφερειακού σχήματος υπερεθνικού δικαίου. Οχι επειδή φιλοδοξεί να γίνει κράτος, αλλά επειδή έχει οργανώσει τη συνύπαρξη πολλών κρατών σε ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο, χωρίς να ακυρώσει την πολιτική και κοινωνική τους υπόσταση. Η ισχύς δεν εξαφανίζεται· οργανώνεται και αυτοπεριορίζεται θεσμικά.

Αυτό που συχνά παρουσιάζεται ως ευρωπαϊκή αδυναμία είναι στην πραγματικότητα στρατηγικό πλεονέκτημα. Σε έναν κόσμο απορρύθμισης της ισχύος, η προβλεψιμότητα, η κανονιστική συνέχεια και η μείωση του κινδύνου αποτελούν σπάνια αγαθά. Η Ευρώπη τα παράγει όχι από ηθική ανωτερότητα, αλλά από λειτουργική ανάγκη.

Οι πολίτες, άλλωστε, το ζουν ήδη. Διασχίζουν σύνορα χωρίς διατυπώσεις, εργάζονται και εγκαθίστανται σε άλλα κράτη, χρησιμοποιούν κοινό νόμισμα. Δικαιώματα που ιστορικά ήταν προνόμιο των ελίτ έχουν μεταφερθεί στο επίπεδο της κοινωνίας. Αυτή η εμπειρία δεν συγκρούεται με την εθνική ταυτότητα ούτε την υποκαθιστά. Το παράδοξο είναι ότι, ακριβώς επειδή λειτουργεί, παραμένει πολιτικά αόρατη.

Σε έναν κόσμο όπου η ισχύς ασκείται πλέον σε συνθήκες ασύμμετρων κανόνων, το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι ποιος κινείται ταχύτερα, αλλά ποιος αντέχει περισσότερο. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται να υποσχεθεί κάτι καινούργιο. Χρειάζεται να αναγνωρίσει και να εξηγήσει καθαρά το πλαίσιο ζωής και ασφάλειας που έχει ήδη οικοδομήσει.

Είναι ισχυρή επειδή, σε επίπεδο ευρωπαϊκού συμβολαίου, έχει συμφωνήσει να ζει και να εξελίσσεται με κανόνες, να οργανώνει την ισχύ της και να μετατρέπει την αλληλεξάρτηση σε προβλεψιμότητα.

* Η Δανάη Κουμανάκου είναι πρέσβειρα ε.τ.

