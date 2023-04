Γαλλικές άλπεις: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από χιονοστιβάδα

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίσθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής από χιονοστιβάδα στον παγετώνα Αρμανσέτ των Αλπεων, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν.

Ο απολογισμός ήταν ακόμη προσωρινός και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον γάλλο υπουργό.

Εννέα ακόμη άνθρωποι βρίσκονταν στο σημείο που έπληξε η χιονοστιβάδα στην κωμόπολη Κονταμίν-Μονζουά, 30 χλμ από το Σαμονί, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές της Οτ-Σαβουά.

An avalanche fell on tourists on the Armancette Glacier in the French Alps

Four people died and several more were injured. pic.twitter.com/EvP7C5h03K

— NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2023