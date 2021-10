Φον ντερ Λάιεν: Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για άρση των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο

Tην ικανοποίησή της για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για την άρση των τελωνειακών δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο που εξάγονται από την Ευρώπη στην αμερικανική αγορά, εξέφρασε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία είναι θετική για τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και για το κλίμα.

«Με χαρά ανακοινώνουμε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν και εγώ καταλήξαμε σε συμφωνία για την αναστολή των δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο και για να εργαστούμε από κοινού για έναν νέο Παγκόσμιο Διακανονισμό για τον Αειφόρο Χάλυβα», επισημαίνει με ανάρτησή της στο twitter, η πρόεδρος της Επιτροπής και προσθέτει: «Αυτή η συμφωνία είναι ένα νέο ορόσημο στην ανανεωμένη εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ».

Pleased to announce that @POTUS Biden and I reached an agreement to suspend the tariffs on steel & aluminium, and to work together on a new Global Sustainable Steel Arrangement.

Together, we deliver for our citizens and for the climate. https://t.co/MnsYzITEoA

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 31, 2021