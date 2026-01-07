Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο

Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας οριακή άνοδο, από 2,8% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη (07.01) η Eurostat.

Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο υποχώρησε στο 2%, από 2,1% τον προηγούμενο μήνα. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας εξακολουθεί να καταγράφει πληθωρισμό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η Σλοβακία και η Εσθονία, με 4,1%, ήταν οι χώρες που κατέγραψαν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης των τιμών τον Δεκέμβριο. Στο 3,9% μετρήθηκε ο πληθωρισμός στην Αυστρία, στο 3,8% στην Κροατία, στο 3,5% στη Λετονία, στο 3,2% στο Λουξεμβούργο και στη Λιθουανία και στο 3% στην Ισπανία.

Τον χαμηλότερο πληθωρισμό κατέγραψε η Κύπρος με 0,1% και ακολούθησε η Γαλλία με 0,7%. Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2%.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να παρουσιάσουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Δεκέμβριο (3,4%, έναντι 3,5% τον Νοέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,6%, έναντι 2,4% τον Νοέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,4%, σε σύγκριση με 0,5% τον Νοέμβριο) και την ενέργεια (-1,9%, σε σύγκριση με -0,5% τον Νοέμβριο).

