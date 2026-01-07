Βαλτική: Σε επιφυλακή μετά από σειρά ύποπτων βλαβών σε υποβρύχια καλώδια

Οι Αρχές της Λετονίας έκαναν έρευνα σε ένα πλοίο που είναι ύποπτο για ζημιά σε υποβρύχιο οπτικό καλώδιο στη Βαλτική. Ηταν το έκτο ύποπτο περιστατικό στην περιοχή σε ισάριθμες ημέρες, ενώ οι δυτικοί σύμμαχοι παραμένουν σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν τυχόν ρωσική παρέμβαση.

Η αστυνομία της Λετονίας δήλωσε ότι επιθεώρησε το πλοίο στο λιμάνι της Λιεπάγια κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής και ανέκρινε το πλήρωμά του, αλλά δεν βρήκε κάποια σχέση με το περιστατικό.

Το καλώδιο αναφέρθηκε ως κατεστραμμένο στα χωρικά ύδατα της Λετονίας, ανοικτά της Λιεπάγια, στις 2 Ιανουαρίου. Η αστυνομία δήλωσε ότι συνεχίζει την ποινική έρευνα για «σκόπιμη βλάβη».

Την περασμένη εβδομάδα, οι φινλανδικές ειδικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν και κατέσχεσαν το πλοίο «Fitburg», που ήταν ύποπτο για τη ζημιά σε δύο υποβρύχια καλώδια επικοινωνιών μεταξύ της Εσθονίας και της Φινλανδίας.

Το «Fitburg» βρισκόταν σε πορεία από την Αγία Πετρούπολη προς τη Χάιφα του Ισραήλ με μέλη πληρώματος από τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και το Καζακστάν.

Η Εσθονία ανέφερε επίσης βλάβες σε δύο καλώδια επικοινωνιών που τη συνδέουν με τη Σουηδία και σε ένα άλλο που συνδέει το νησί Χιίουμαα με την ηπειρωτική χώρα.

Οπως ανέφεραν οι Financial Times, οι στρατιωτικές δυνάμεις της Βαλτικής, με την υποστήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ, βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής μετά από μια σειρά βλαβών και ζημιών σε καλώδια επικοινωνιών και ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και σε αγωγούς φυσικού αερίου, που ακολούθησαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα περιστατικά αυτά έχουν εγείρει υποψίες για ρωσική δολιοφθορά, ως μέρος ενός λεγόμενου υβριδικού πολέμου με στόχο την αποσταθεροποίηση των ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου, αν και αρκετές περιπτώσεις έχουν αποδοθεί σε αμέλεια του πληρώματος.

Τα απανωτά περιστατικά των τελευταίων ημερών ακολουθούν μια περίοδο σχεδόν ενός έτους χωρίς αναφορές για ζημιές, την οποία οι περιφερειακοί αξιωματούχοι ασφαλείας απέδωσαν στην έναρξη της ναυτικής επιχείρησης Baltic Sentry του ΝΑΤΟ για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

«Μετά από διάφορα περιστατικά —ξεκινώντας από τα υποβρύχια καλώδια πριν από κάποιο καιρό ή τις διάφορες εισβολές drone στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ ή τις παραβιάσεις αεροσκαφών— αυτό που έχουμε δει είναι ότι, ως απάντηση στις αντιδράσεις της Δύσης ή του ΝΑΤΟ, η Ρωσία έχει λάβει διάφορα μέτρα για να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιων περιστατικών στο μέλλον», δήλωσε ο Κάουπο Ρόσιν, επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Εσθονίας, στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, ορισμένοι εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχοι υποβάθμισαν τα περιστατικά της περασμένης εβδομάδας, αποδίδοντάς τα σε λάθη των ναυτικών και τις κακές καιρικές συνθήκες.

Ο Αντρες Βόσμαν, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Εσθονίας, δήλωσε στην εσθονική τηλεόραση: «Η ισχυρή μου εκτίμηση είναι ότι τα περισσότερα από τα πρόσφατα περιστατικά στη Βαλτική Θάλασσα ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα συμπτωματικών παραγόντων —πολύ πιο έντονη ναυτιλιακή κίνηση προς τη Ρωσία, πλοία σε κακή κατάσταση με χαμηλή ικανότητα του πληρώματος, περισσότερες υποβρύχιες υποδομές από ό,τι στο παρελθόν και αυξημένη προσοχή του κοινού».

Ορισμένοι αξιωματούχοι των βαλτικών κρατών υποστηρίζουν ότι η συνδυασμένη επίδραση της έλλειψης εμπειρίας των καπετάνιων και των κακών καιρικών συνθηκών στα ρηχά νερά της Βαλτικής, θα μπορούσε να είναι η αιτία των περιστατικών. Αλλοι, όμως, πιστεύουν ότι η συχνότητα των περιστατικών κοπής καλωδίων δεν μπορεί να είναι απλή σύμπτωση.

Ωστόσο, πρόσθεσε ένας αξιωματούχος, η αποφασιστική αντίδραση της Φινλανδίας την περασμένη εβδομάδα, με την κατάληψη του «Fitburg» από στρατεύματα που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα και τη σύλληψη μέρους του πληρώματος ή την επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων, έστειλε ένα χρήσιμο μήνυμα αποτροπής στη Μόσχα.

Τον Αύγουστο, η Φινλανδία άσκησε δίωξη εναντίον του πιλότου και δύο μελών του πληρώματος ενός ρωσικού σκάφους του σκιώδους στόλου, του «Eagle S», για την κοπή υποβρυχίων καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος και επικοινωνιών.

Ωστόσο, ένα δικαστήριο στο Ελσίνκι αποφάνθηκε ότι η Φινλανδία δεν είχε δικαιοδοσία, επειδή το περιστατικό συνέβη εκτός των φινλανδικών χωρικών υδάτων, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία της δίωξης βασιζόμενης σε υποψίες για σαμποτάζ.

