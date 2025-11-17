Ερευνες σε δύο καταστήματα στην Αθήνα για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Νέα τροπή λαμβάνει η έρευνα για το διπλό φονικό που σημειώθηκε πριν από περίπου 40 ημέρες στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη του.

Τη Δευτέρα, κατόπιν εντολής της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, η Αστυνομία πραγματοποίησε στοχευμένες εφόδους σε δύο καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, αναζητώντας κρίσιμα ψηφιακά ευρήματα που ενδέχεται να φωτίσουν άγνωστες πτυχές του εγκλήματος.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν μια καφετέρια στο Κολωνάκι και ένα ακόμη κατάστημα στην περιοχή του Συντάγματος. Και τα δύο ανήκουν σε στενό φίλο του ανιψιού τού 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της εν ψυχρώ δολοφονίας.

Οι αστυνομικοί, εφαρμόζοντας την εισαγγελική παραγγελία, προχώρησαν σε κατάσχεση ψηφιακών συσκευών, μεταξύ των οποίων κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και τάμπλετ.

Ολος ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου θα εξεταστεί για τυχόν δεδομένα που μπορεί να συνδέονται με την υπόθεση ή να αποκαλύπτουν επικοινωνίες πριν ή μετά το αιματηρό συμβάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης των επιχειρήσεων έχει ήδη καταθέσει ενώπιον της ανακρίτριας, από τη στιγμή που -σύμφωνα με τον ίδιο τον ανιψιό του θύματος- ήταν το πρώτο πρόσωπο στο οποίο απευθύνθηκε μετά το φονικό, ενημερώνοντάς τον για τον θάνατο του θείου του και του επιστάτη.

Επιπλέον, στην καφετέρια του Κολωνακίου εργαζόταν και ο ένας από τους δύο 22χρονους που έχουν συλληφθεί για το έγκλημα και συγκεκριμένα αυτός που παραδόθηκε ομολογώντας συνέργεια στη διπλή ανθρωποκτονία.

Την ίδια στιγμή, και πάλι με εντολή της ανακρίτριας, πραγματοποιήθηκαν νέες έρευνες τόσο στο σπίτι του 68χρονου, όσο και στον χώρο του κάμπινγκ, σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν πρόσθετα στοιχεία που ίσως ενισχύσουν το παζλ της υπόθεσης και οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανσή της.

