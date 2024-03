Επτά Οσκαρ για το «Οπενχάιμερ», τέσσερα για το «Poor Things» του Λάνθιμου

Τα 96α Οσκαρ αποδείχτηκαν ένα σημαντικό σκαλί στη χολιγουντιανή καριέρα του Γιώργου Λάνθιμου. Oχι, ο έλληνας κινηματογραφιστής δεν πήρε κάποιο βραβείο ο ίδιος —το Oσκαρ Σκηνοθεσίας το πήρε ο Bρετανός Κρίστοφερ Νόλαν και το Oσκαρ Καλύτερης Ταινίας πήγε στο «Οπενχάιμερ», το οποίο συνολικά τιμήθηκε με επτά χρυσά αγαλματίδια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του σινεμά στο Dolby Theater του Λος Αντζελες.

Oμως το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου ήταν το δεύτερο στη συγκομιδή βραβείων, πήρε τέσσερα, και ο 50χρονος σκηνοθέτης είδε και πάλι μια πρωταγωνίστριά του —μετά την Ολίβια Κόλμαν για την «Ευνοούμενη» πριν πέντε χρόνια— να τιμάται για την ερμηνεία της:

Η Εμα Στόουν σοκαρισμένη, σαν να μην το περίμενε καθώς τα προγνωστικά ευνοούσαν τη Λίλι Γκλάντστοουν (για το «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορτσέζε), ανέβηκε στη σκηνή, ζητώντας βοήθεια για το φόρεμά της.

«Χάλασε το φόρεμά μου, πάει και η φωνή μου» θα πει, ευχαριστώντας τις συνυποψήφιές της.

«Επαθα άλλη μια κρίση πανικού τις προάλλες (…) ο Γιώργος με συμβούλεψε να το βγάλω από το μυαλό μου. Γιώργο σ’ ευχαριστώ για αυτή την ταινία, για αυτό τον ρόλο που άλλαξε τη ζωή μου. Ξέρω ότι έχω περιορισμένο χρόνο αλλά επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, την μητέρα μου, τον άντρα μου, την κόρη μου που γίνεται τριών σε λίγες μέρες και έχει κάνει τη ζωή μου πολύχρωμη και σινεμασκόπ».

Ήταν το δεύτερο Όσκαρ ερμηνείας για την Εμα Στόουν μετά από αυτό για το «La La Land». Αποχωρώντας από τη σκηνή ζήτησε από το κοινό και τους παρευρισκομένους να μην κοιτάξουμε το σπασμένο φερμουάρ από το φόρεμά της όταν θα αποχωρούσε από τη σκηνή.

Συνολικά το «Poor Things» τιμήθηκε από με τέσσερα Οσκαρ: α’ γυναικείου ρόλου, μακιγιάζ, σκηνογραφίας και κοστουμιών!

H πλάκα και μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν ότι το Οσκαρ κοστουμιών το παρουσίασε ο παλαιστής και ηθοποιός Τζον Σένα, γυμνός!

Επτά Oσκαρ για το «Οπενχάιμερ»

Ο μέγας Αλ Πατσίνο ανέβηκε στη σκηνή για να δώσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στο «Οπενχάιμερ». Αυτό ήταν το δεύτερο προσωπικό Όσκαρ του Κρίστοφερ Νόλαν για το «Όπενχάιμερ» (που πήρε και τα Όσκαρ α’ και β’ ανδρικού ρόλου, φωτογραφίας, μοντάζ και μουσικής. Όπως συνηθίζει, ο Νόλαν άφησε τους συνεργάτες του να μιλήσουν.

«Όταν κάνεις ταινίες ονειρεύεσαι ότι θα έρθει αυτή η στιγμή» είπε η σύζυγος –και παραγωγός– του Νόλαν που πήρε αμέσως τον λόγο. «Ο λόγος που βρίσκομαι στη σκηνή είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν» θα πει. «Ευχαριστώ την Κριστίνα, την πεθερά μου» θα πει συμπληρώνοντας και τις ευχαριστίες στην ακαδημία.

To Οσκαρ β’ ανδρικού ρόλου ήταν ένα σχεδόν σίγουρο στοίχημα, αφού πήγε στο «Oπενχάιμερ» και τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Με πέντε σημαντικούς καλλιτέχνες επί σκηνής, ανάμεσα τους τον Τιμ Ρόμπινς, τον περσινό νικητή Κε Χουι Κουάν, τον Μαχερσάλα Aλι, τον Κριστόφ Βαλτς, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έδωσε μια χειμαρρώδη ομιλία και ανέφερε μεταξύ άλλων πως το αφιερώνει στα απαίσια παιδικά του χρόνια, την κτηνίατρο σύζυγό του που τον διέσωσε σαν αδέσποτο σε καταφύγιο.

Οσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου με τους παλαιούς νικητές, Νίκολας Κέιτζ, Μάθιου ΜακΚόναχι, σερ Μπεν Κίνγκσλεϊ, Φόρεστ Γουίτακερ και Μπρένταν Φρέιζερ στη σκηνή. Ο Κίλιαν Μέρφι, με την πρώτη του υποψηφιότητα στα Όσκαρ, κέρδισε τον Πολ Τζιαμάτι, το εταίρο φαβορί. Ευχαρίστησε το Νόλαν για την 20χρονου βάθους χρόνου συνεργασίας. «Είμαι πολύ περήφανος Ιρλανδός σήμερα», θα πει, όπως και ότι «καλώς ή κακώς ζούμε στον κόσμο που έφτιαξε ο Όπενχάιμερ, αφιερώνω το Όσκαρ σε όσους μάχονται για την ειρήνη».

Ο σπουδαίος Στίβεν Σπίλμπεργκ απένειμε το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Το φαβορί, ο Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ. «Είναι ένα κερδισμένο στοίχημα» θα πει και εμείς θυμόμαστε ότι άλλαξε στούντιο και από τη Warner πήγε στη Universal για να μην κάνει καλλιτεχνικές εκπτώσεις.

Φυσικά ευχαρίστησε τη σύζυγο που είναι παραγωγός και των παιδιών και των ταινιών του, την Eμα Τόμας.

Οσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου

Η Ντέι’Βάιν Τζόι Ράντολφ έλαβε το βραβείο β’ γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της πενθούσας μαγείρισσας στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» («The Holdovers», σε σκηνοθεσία Αλεξάντερ Πέιν).

Η ερμηνεία της 37χρονης αφροαμερικανής ηθοποιού στον ρόλο της Μέρι Λαμ της χάρισε τη νίκη έναντι βαρύτερων ονομάτων: το βραβείο διεκδικούσαν επίσης η Τζόντι Φόστερ («Nyad»), η Αμέρικα Φερέρα («Μπάρμπι»), η Έμιλι Μπλαντ («Οπενχάιμερ»), και η Ντανιέλ Μπρουκς («The Color Purple»).

Οσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού: Στο βραβείο καλύτερου τραγουδιού, η Μπίλι Αϊλις και ο αδελφός της Φινέας Ο’ Κόνελλ κέρδισαν το δεύτερο τους Όσκαρ. Η Μπίλι Αϊλις είναι η νεότερη καλλιτέχνης της κατηγορίας της που έχει ήδη δύο Όσκαρ. Ευχαρίστησε τους δασκάλους χορού, μουσικής και τραγουδιού.

Οσκαρ ταινίας μικρού μήκους: Η ταινία μικρού μήκους μυθοπλασίας του Γουές Αντερσον, που ο ίδιος ήδη μετράει ισάριθμες υποψηφιότητες με τον Κρίστοφερ Νόλαν (οκτώ) κέρδισε το βραβείο μικρού μήκους.

Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων: Το φιλμ «Το αγόρι και ο ερωδιός», το πιο πρόσφατο έργο του ιάπωνα δεξιοτέχνη του μάνγκα, Χαγιάο Μιγιαζάκι, κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας animation. Η ταινία φαντασίας, πιθανόν η τελευταία του 83χρονου δημιουργού, έκανε την έκπληξη, επικρατώντας του φαβορί, που ήταν η ταινία «Spider-Man: Across the Spider-Verse».

Οσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου: Το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου, όπως αναμενόταν, πήγε στους Ζυστίν Τριέ και Αρθουρ Χαράρι για τη δουλειά τους στην ταινία «Η Ανατομία μιας Πτώσης»

Justine Triet and Arthur Harari accept the award for Best Original Screenplay for "Anatomy of a Fall."#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/gHsYV8SOuC

— ABC News (@ABC) March 10, 2024