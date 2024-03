Ανατροπή στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων ηθοποιών

Η φετινή έκδοση της παραδοσιακής ετήσιας λίστας του περιοδικού Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αστέρες του κινηματογράφου έκρυβε μια μεγάλη έκπληξη: την πρώτη θέση, με έσοδα 73 εκατ. δολαρίων (66,65 εκατ. ευρώ) απολαμβάνει ο πάλαι ποτέ επιτυχημένος κωμικός της δεκαετίας του 1990 Ανταμ Σάντλερ.

Σε μια χρονιά που κυριάρχησαν εμπορικά –αλλά και στα κινηματογραφική βραβεία– η «Barbie» και ο «Οπενχάιμερ», ο 57χρονος ηθοποιός ξεπέρασε στη λίστα την πρωταγωνίστρια της πρώτης, Μάργκο Ρόμπι. Αυτό συνέβη γιατί ο Σάντλερ έκλεισε μια επικερδέστατη πολυετή συμφωνία με την πλατφόρμα ροής Netflix, την ώρα που πιο αναγνωρισμένοι συνάδελφοί του επικεντρώνονταν στην αναγνώριση των κριτικών κινηματογράφου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, η Ρόμπι βρέθηκε στη δεύτερη θέση της λίστας, με κέρδη 59 εκατ. δολαρίων (54 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι ήταν η πρωταγωνίστρια και παραγωγός της πιο εμπορικής ταινίας της χρονιάς, που είχε έσοδα 1,5 δισ. δολάρια (1,37 εκατ. ευρώ) και κέρδισε οκτώ υποψηφιότητες για Οσκαρ.

Ο Τομ Κρουζ ήταν ο τρίτος πιο καλοπληρωμένος χολιγουντιανός σταρ του 2023, με έσοδα 45 εκατ. δολάρια (41 εκατ. ευρώ), μετά την επιτυχία του σίκουελ της ταινίας της δεκαετίας του 1980 «Top Gun», με τίτλο «Top Gun: Maverick», και την τελευταία «Επικίνδυνη Αποστολή», που σάρωσαν ταμεία και κριτικές.

Την πρώτη δεκάδα, στην οποία κυριαρχούν άνδρες ηθοποιοί, συμπληρώνουν οι Ράιαν Γκόσλινγκ (43 εκατ. δολάρια – 39,3 εκατ. ευρώ), Ματ Ντέιμον (43 εκατ. δολάρια – 39,3 εκατ. ευρώ), Τζένιφερ Ανιστον (42 εκατ. δολάρια – 38,3 εκατ. ευρώ), Λεονάρντο Ντι Κάπριο (41 εκατ. δολάρια – 37,5 εκατ. ευρώ), Τζέισον Στέιθαμ (41 εκατ. δολάρια – 37,5 εκατ. ευρώ), Μπεν Αφλεκ ( 38 εκατ. δολάρια – 34,7 εκατ. ευρώ) και Ντένζελ Ουάσινγκτον (24 εκατ. δολάρια –22 εκατ. ευρώ).

Με εκτιμώμενη προσωπική περιουσία 440 εκατ. δολαρίων (402 εκατ. ευρώ), ο Σάντλερ αύξησε την κερδοσκοπική ισχύ του με τη συμφωνία που έκλεισε με το Netflix, που συμπεριλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και την παραγωγή της ταινίας «Murder Mystery 2», όπου συμπρωταγωνιστεί η Τζένιφερ Ανιστον. Η ταινία, που κυκλοφόρησε πριν από έναν χρόνο, «θάφτηκε» από τους κριτικούς, αλλά λατρεύτηκε από το κοινό, με περισσότερες από 173 εκατομμύρια ώρες προβολής.

Ο κωμικός είχε παράλληλα και φωνητικές ερμηνείες σε ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπως το «Leo», με θέμα μια σαύρα ηλικίας 74 ετών και τη χελώνα φίλη της. Παράλληλα, ήταν παραγωγός και πρωταγωνιστής της κωμωδίας «You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah», όπου συμμετείχαν οι κόρες του Σέιντι και Σάνι.

Ο ηθοποιός έχει παραδεχθεί ότι τα σκληρά σχόλια των κριτικών σίγουρα τον ενοχλούν, «κυρίως επειδή προσκαλώ όλους αυτούς τους καταπληκτικούς συμπρωταγωνιστές μου που με ενδιαφέρουν, ώστε να κάνουν ταινίες μαζί μου», όπως είπε στην Αμερικανική Ενωση Συνταξιούχων το 2022. «Μακάρι να μη χρειαστεί να διαβάσουν τίποτα σχετικά με όσα έχουμε φτιάξει» συμπλήρωσε.

Ο Σάντλερ μεγάλωσε στο Μπρούκλιν. Η μητέρα του ήταν δασκάλα νηπιαγωγείου και ο πατέρας του ηλεκτρολόγος μηχανικός, και ο κωμικός αναφέρει συχνά τον σκληραγωγημένο πατέρα του ως πηγή έμπνευσής του. Μια μέρα που ο ηθοποιός γύρισε απογοητευμένος από μια οντισιόν, ο πατέρας του τού επισήμανε ότι η αποτυχία είναι κομμάτι της ζωής. «Δεν θα μάθεις τι σημαίνει πραγματική ευτυχία αν δεν γευθείς πρώτα την αποτυχία και την αποδοκιμασία», του είπε.

Κάποιες ερμηνείες του έχουν λάβει καλές κριτικές, όπως το αστυνομικό θρίλερ «Uncut Gems» του 2019, όπου έκανε στροφή από τους κωμικούς ρόλους σε έναν καθαρά δραματικό. Κέρδισε αρκετά βραβεία για την επιλογή του και παραλίγο να βρεθεί στις υποψηφιότητες των Οσκαρ.

Πρωταγωνιστής εμπορικών κωμωδιών όπως «The Wedding Singer», «Anger Management» και «50 First Dates», ο Σάντλερ, που φέτος έπιασε την κορυφή της εμβληματικής λίστας του Forbes, πριν από δέκα χρόνια βρέθηκε στην κορυφή μιας διαφορετικής λίστας του περιοδικού – αυτής με τους πιο υπερβολικά και παράλογα καλοπληρωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Το 2014 το Forbes του απέδωσε τον συγκεκριμένο υποτιμητικό τίτλο για δεύτερη συνεχή χρονιά, συγκρίνοντας τις αμοιβές του με τους προϋπολογισμούς και τα έσοδα από τα εισιτήρια των ταινιών στις οποίες πρωταγωνιστούσε. Η «εκδίκησή» του ήρθε μια δεκαετία αργότερα, με αντίστοιχες χαζοκωμωδίες μεν, την επιβράβευση των τηλεθεατών δε.

