Οσκαρ: Δέκα στιγμές που έγραψαν Ιστορία

Εν αρχή ην ο σύζυγος

Το 2012 η Μέριλ Στριπ παραλαμβάνει το τρίτο βραβείο της καριέρας της για τη «Σιδηρά Κυρία», όπου υποδύεται τη Μάργκαρετ Θάτσερ, και μονολογεί πάνω στη σκηνή: «Μόλις άκουσα το όνομά μου είχα αυτό το απροσδιόριστο αίσθημα, με τη μισή Αμερική να λέει: “Έλα τώρα! Ξανά αυτή;”». Αφού εισπράττει το χειροκρότημα ξεκινάει τις ευχαριστίες ως εξής: «Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον Ντον [Γκάμερ], επειδή όταν ευχαριστείς τον σύζυγό σου στο τέλος της ομιλίας συνήθως έχει πέσει η μουσική και δεν ακούγεται τίποτα. Θέλω να ξέρεις ότι όλα όσα έχουν αξία στις δυο ζωές μας μού τα έχεις δώσει εσύ». Για την Ιστορία, ο δεύτερος άνθρωπος που αναφέρει και ευχαριστεί είναι ο hair stylist Ρόι Χέλαντ, με τον οποίο συνεργάζονταν επί τέσσερις δεκαετίες – από την «Εκλογή της Σόφι».

Ο Joker δεν μένει πια εδώ

Στην 81η απονομή εμφανίζονται στη σκηνή πέντε ηθοποιοί που έχουν κερδίσει Οσκαρ β’ ανδρικού ρόλου: οι Κρίστοφερ Γουόκεν, Αλαν Αρκιν, Κούμπα Γκούντιγκ τζούνιορ, Κέβιν Κλάιν και Τζολ Γκρέι. Η περίσταση είναι ειδική, καθώς από τους υποψήφιους του 2009 ο ένας λείπει. Ο Χιθ Λέτζερ έχει βρεθεί νεκρός στο διαμέρισμα της ηθοποιού Μέρι Κέιτ Ολσεν τον Ιανουάριο του 2008. Θα είναι αυτός στον οποίο θα απονεμηθεί τελικά το Οσκαρ για τον ανεπανάληπτο ρόλο του Τζόκερ στον «Σκοτεινό Ιππότη» του Κρίστοφερ Νόλαν. Και φυσικά, οι άλλοι τέσσερις υποψήφιοι (Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Τζος Μπρόλιν, Ρόμπερτ Ντάουνι τζούνιορ, Μάικλ Σάνον) χειροκροτούν την οικογένειά του καθώς ανεβαίνει να παραλάβει το αγαλματίδιο. Η ειρωνεία είναι ότι έξι χρόνια αργότερα νεκρός στο νεοϋορκέζικο διαμέρισμά του θα βρεθεί και ο συνυποψήφιός του Φ. Σ. Χόφμαν.

Συγνώμη, γράψτε λάθος

Το 2017 ο Γουόρεν Μπίτι και η Φέι Ντάναγουεϊ καλούνται στη σκηνή για να ανακοινώσουν το Οσκαρ καλύτερης ταινίας. Από τα χείλη της μεγάλης σταρ ακούγεται το «La La Land» του Ντάμιεν Σαζέλ. Και ενώ οι συντελεστές της παραγωγής έχουν ανεβεί στη σκηνή για να παραλάβουν το βραβείο, ο παραγωγός της ταινίας «La La Land», Τζόρνταν Χόροβιτς, παρεμβαίνει λέγοντας στο μικρόφωνο: «Συγνώμη, έγινε λάθος. Κύριοι του “Moonlight”, εσείς έχετε κερδίσει το Οσκαρ. Δεν είναι αστείο. Ανακοινώθηκε λάθος ταινία».

Το κέρδισε, το κέρδισε!

«Μήπως πρέπει να τσεκάρετε ξανά τον φάκελο;». Με την ερώτηση αυτή ξεκινάει τον λόγο του ο Μάρτιν Σκορσέζε όταν, το 2007, κερδίζει το πρώτο του Οσκαρ Σκηνοθεσίας, για τον «Πληροφοριοδότη», ύστερα από δεκαετίες «στον πάγο» (και σίγουρα με καλύτερες ταινίες από τη συγκεκριμένη). Ειδικά για την περίσταση, μάλιστα, την παρουσίαση κάνουν οι Φράνσις Φορντ Κόπολα, Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τζορτζ Λούκας, τρεις παλιοί του φίλοι από τη γενιά που πρωτοστάτησε στην αναμόρφωση του κινηματογραφικού θεάματος. Οι δύο πρώτοι έχουν κερδίσει Οσκαρ Σκηνοθεσίας, αλλά ο Κόπολα αναφέρει ότι βρίσκονται εκεί και οι τρεις «επειδή ξέρουν τι σημαίνει να κρατάς το βραβείο». Ο Λούκας ανταπαντάει ότι αυτός δεν έχει κερδίσει, σε έναν εμφανώς σκηνοθετημένο διάλογο.

Η μαμά του Τζάρετ Λίτο

Στην 86η τελετή απονομής του 2014 ο Τζάρετ Λίτο κερδίζει το Οσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Dallas Buyers Club». Και αφηγείται μια ιστορία: «Το 1971, στο Μπόσιερ Σίτι της Λουιζιάνα ζούσε μια έφηβη γυναίκα, έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Είχε εγκαταλείψει το λύκειο, έμεινε μόνη να μεγαλώνει το παιδί της, αλλά με κάποιον τρόπο κατάφερε να φτιάξει τη δική της ζωή και τη ζωή των παιδιών της. Τα ενθάρρυνε, μάλιστα, να είναι δημιουργικά, να εργάζονται σκληρά και να δημιουργούν κάτι το ξεχωριστό. Αυτό το κορίτσι είναι η μητέρα μου και βρίσκεται σήμερα εδώ. Σε ευχαριστώ που με δίδαξες να ονειρεύομαι».

Στον δρόμο του Σίντνεϊ Πουατιέ

Το 2002 το Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου παρουσιάζει η Τζούλια Ρόμπερτς. Λίγο πριν προφέρει το όνομα του νικητή, διαβάζοντας τον φάκελο, ακούγεται να λέει: «Πόσο αγαπώ τη ζωή μου», εννοώντας ότι είναι μεγάλη της τιμή να αναγγείλει τη νίκη του Ντένζελ Ουάσινγκτον για την «Ημέρα Εκπαίδευσης». Ο μεγάλος σταρ, με τη σειρά του, στρέφεται προς τα θεωρεία και λέει: «Επί 40 χρόνια κυνηγάω τον Σίντνεϊ Πουατιέ και τελικά μου δίνουν το βραβείο την ίδια νύχτα με εκείνον». Αυτό επειδή έχει προηγηθεί η απονομή τιμητικού Οσκαρ στον κορυφαίο μαύρο ηθοποιό, ο οποίος παρακολουθεί ξεσπώντας σε γέλια χαράς. «Πάντα θα σε κυνηγάω και πάντα θα ακολουθώ τα βήματά σου» επιμένει ο Ουάσινγκτον και οι δύο ηθοποιοί σηκώνουν τα βραβεία τους, ο ένας σε αναγνώριση του άλλου. Το καλύτερο είναι ότι στην ίδια απονομή η Χάλι Μπέρι γίνεται η πρώτη μαύρη ηθοποιός που κερδίζει Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον «Χορό των Τεράτων».

Ο Τζο Μπάιντεν στα θεωρεία

Το 2016 ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κερδίζει το Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την «Επιστροφή» του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιαρίτου. Στον λόγο του αναφέρεται στην ανάγκη προστασίας από την κλιματική αλλαγή, στη στήριξη των αυτοχθόνων και των «πολιτικών ηγετών που δεν υπερασπίζονται τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών». Εκείνη τη στιγμή το πλάνο επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος παρακολουθεί από τα θεωρεία ως αντιπρόεδρος, τότε, των ΗΠΑ, υπό την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα. Στην ίδια τελετή θα προλογίσει την εμφάνιση της Lady Gaga και την ερμηνεία της στο «Till It Happens to You», που αναφέρεται στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Η Ελεν βάζει σκούπα

Η Ελεν ντε Τζένερις έχει παρουσιάσει δύο φορές την τελετή απονομής των Οσκαρ, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές στιγμές της ήταν όταν κάλεσε έναν πιτσαδόρο για να κεράσει πίτσες τους ηθοποιούς λέγοντάς τους να του δώσουν φιλοδώρημα, ή όταν εντόπισε στην αίθουσα τον Σκορσέζε και τον παρακάλεσε να διαβάσει ένα σενάριο που είχε γράψει η ίδια. Χαρακτηριστική ήταν όμως και η στιγμή, το 2007, που έβαλε σκούπα στο κόκκινο χαλί, μπροστά από την πρώτη σειρά όπου κάθονταν, μεταξύ άλλων, η Μέριλ Στριπ και η Πενέλοπε Κρουζ (στην οποία ακούγεται να λέει: «Πρόσεχε, Πενέλοπε, είναι τεράστιο το φόρεμά σου»). Εκεί βρίσκει –υποτίθεται– και χαρτάκια για στριφτό τσιγάρο, οπότε απευθύνεται στην αίθουσα ρωτώντας αν είναι δυνατόν να πετάνε «εδώ μέσα» τα χαρτάκια τους, πριν η ίδια πετάξει το κουτάκι με τα χαρτάκια στην ορχήστρα!

Η ατάκα του Σκορσέζε

Το 2020, ο νοτιοκορεάτης Μπονγκ Τζουν Χο κερδίζει το Οσκαρ Σκηνοθεσίας για τα «Παράσιτα» (που θα κερδίσουν και το Καλύτερης Ταινίας). Στον λόγο του αναφέρει πως όταν ήταν μικρός εντυπώθηκε μέσα του μια ατάκα που είχε ακούσει: «Το πιο προσωπικό είναι και το πιο δημιουργικό». Οταν, στη συνέχεια, αναφέρει σε σπαστά αγγλικά ότι η ατάκα ανήκει στον Μάρτιν Σκορσέζε, τον οποίο υποδεικνύει μέσα στην αίθουσα, σύσσωμοι οι παρευρισκόμενοι σηκώνονται από τη θέση τους για να δείξουν τον σεβασμό τους σε έναν από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες εν ζωή, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ασιατικό κινηματογράφο.

Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ

Ομολογουμένως, το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ, παρουσιαστή της τελετής το 2022, πέρασε στην Ιστορία όλης της διοργάνωσης, επειδή ήταν η μοναδική ίσως στιγμή με πραγματική βία επί σκηνής. Ολα ξεκίνησαν όταν ο οικοδεσπότης, βλέποντας την Τζάνετ Πίνκετ Σμιθ, σύζυγο του Γουίλ, είπε πως ανυπομονούσε για τη συνέχεια του «G.I. Jane»– ταινία όπου η Ντέμι Μουρ εμφανιζόταν επίσης με ξυρισμένο κεφάλι. Εκείνο που μάλλον δεν ήξερε, ήταν πως η ηθοποιός έπασχε από αλωπεκία, με αποτέλεσμα να δείξει στην κάμερα τη δυσαρέσκειά της. Αυτό πυροδότησε την οργισμένη αντίδραση του Γουίλ Σμιθ, ο οποίος κατευθύνθηκε προς τον Ροκ, τον χαστούκισε πολύ δυνατά και συνέχισε καθιστός, λέγοντάς του να «μην ξαναπιάσει τη γυναίκα του στο στόμα του». Αργότερα κλήθηκε να ανεβεί ο ίδιος στη σκηνή, ως νικητής του βραβείου Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας για το «King Richard» και ζήτησε δακρυσμένος συγγνώμη για την αντίδρασή του.

