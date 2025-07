Επίτιμος Διδάκτορας του ΕΜΠ αναγορεύτηκε ο καθηγητής Μιχάλης Γιαννακάκης

Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, αναγορεύτηκε ο καθηγητής Μιχάλης Γιαννακάκης, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και διακεκριμένο μέλος της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο ιστορικό συγκρότημα του ΕΜΠ και ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον πρύτανη του Ιδρύματος, καθηγητή Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου, και τον κοσμήτορα της Σχολής, καθηγητή Παναγιώτη Τσανάκα. Το πλούσιο επιστημονικό και ερευνητικό έργο του τιμώμενου παρουσίασε ο καθηγητής Αριστείδης Παγουρτζής, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στην πρόοδο της Θεωρητικής Πληροφορικής.

Ακολούθησε η επίσημη τελετή αναγόρευσης και η επίδοση του Μεταλλίου του ΕΜΠ στον καθηγητή Γιαννακάκη. Η εκδήλωση κορυφώθηκε με την ομιλία του τιμώμενου, υπό τον τίτλο: «Εξερευνήσεις στη χώρα των αλγορίθμων», η οποία ενέπνευσε το κοινό και ανέδειξε τη φιλοσοφική και πρακτική διάσταση της επιστήμης των υπολογιστών.

Ο καθηγητής Μιχάλης Γιαννακάκης είναι ένας από τους κορυφαίους ερευνητές στον τομέα της Θεωρητικής Πληροφορικής, με παγκόσμια αναγνώριση για το έργο του στους τομείς της υπολογιστικής πολυπλοκότητας, των βάσεων δεδομένων, της επαλήθευσης λογισμικού και της αλγοριθμικής Θεωρίας Γράφων.

Απόφοιτος του ΕΜΠ το 1975, συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Princeton, όπου ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή το 1979. Η ερευνητική του πορεία περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς στα Bell Laboratories — όπου διετέλεσε διευθυντής Ερευνών — καθώς και στα Avaya Laboratories. Από το 2004 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Columbia των ΗΠΑ, κατέχοντας την έδρα Percy K. and Vida L. W. Hudson στο Τμήμα Πληροφορικής.

Ο κ. Γιαννακάκης έχει τιμηθεί με πλήθος διακρίσεων, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Knuth και το Χρυσό Βραβείο των Bell Laboratories. Είναι μέλος της National Academy of Engineering, της National Academy of Sciences και της American Academy of Arts and Sciences, καθώς και εταίρος της Association for Computing Machinery (ACM).

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και ολόκληρη η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΜΠ εκφράζουν τη βαθιά τους εκτίμηση και υπερηφάνεια για την τιμή της αναγόρευσης του καθηγητή Γιαννακάκη, ο οποίος πλέον ανήκει στον εκλεκτό κύκλο των επιτίμων διδακτόρων του Ιδρύματος, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

