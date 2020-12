Εννέα «περίεργες ιστορίες» από το παλαβό και κορονοϊκό 2020

Το ότι το 2020 ήταν η χρονιά της πανδημίας δεν το αμφισβήτησε ο Πoλ Ντάλισον στο κείμενό του στο Politico. Διάλεξε όμως να προβάλει εννέα «περίεργες ιστορίες» που αναδεικνύουν με τον τρόπο τους το παλαβό σκηνικό. Επειδή, λόγου χάρη, εμείς οι κοινοί θνητοί πήγαμε (και πάμε ακόμη) στον φούρνο για να αγοράσουμε ψωμί «ντυμένοι σαν τον Χάνιμπαλ Λέκτερ», όπως λέει. Σιγά τα ωά… Εδώ κοτζάμ Τζουλιάνι έβγαλε έναν δεκάρικο σε γκαράζ, δίπλα σε πορνομάγαζο, και τον άκουσαν μόνον οι… πεθαμένοι!

Η ιστορία που αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2020 (και για αυτόν τον λόγο εντάσσεται στα φοβερά συμβάντα της χρονιάς, αν και αφορά το 2019 επί της ουσίας) άφησε τον κόσμο εμβρόντητο από έκπληξη: ο boss μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου διέφυγε από τον έλεγχο των ιαπωνικών αρχών κρυμμένος μέσα σε μία θήκη μπάσου!

Ολοι θυμόμαστε τον Κάρλος Γκον, δεν είναι έτσι; Μπορεί να ήταν ζάπλουτος και επικεφαλής του ομίλου Renault-Nissan-Mitshubishi ο φουκαράς, αλλά δεν ήταν και κανένα κορόιδο. Δεν ήθελε, βρε αδελφέ, να δικαστεί και να καταδικαστεί για απάτες και υπεξαιρέσεις σαν κοινός κακοποιός. Ε, και σαν λάτρης της καλής και σοβαρής μουσικής που είναι, βούτηξε στον πάτο της βαλίτσας του μπάσου, μούλωξε εκεί χάμω, αλλά κατάφερε να εγκαταλείψει σαν κύριος την Ιαπωνία για τον Λίβανο. Το κλειδί του φα, λοιπόν, έγινε το αντικλείδι του φαγά, του καλοφαγά, του φαταούλα.

Τον Μάιο, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διοργάνωσε έναν «τηλεμαραθώνιο» για να συγκεντρώσει κεφάλαια με σκοπό την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Τότε εμφανίστηκε και η ποπ τραγουδίστρια Μαντόνα με προσφορά γενναία: ένα εκατ. δολάρια για την πανδημία δεν το λες και αστείο ποσόν. Αλλά το αστείο είναι ότι η Μαντόνα έπρεπε έτσι να ενταχθεί στην Ενωση, αφού προσέφερε περισσότερο χρήμα από άλλα μέλη της! Συγχαρητήρια, λοιπόν, στο νεότερο μέλος της ΕΕ, τη… Μαντόνα.

Σύμφωνα με τη ρωσίδα πολιτικό Εκατερίνα Λάχοβα, ένα παγωτό που λέγεται «Rainbow» και διαφημίζεται με σχεδιασμένα ουράνια τόξα (και όχι, ας πούμε, με ανυψωτικά μηχανήματα ή βουλκανιζατέρ) προπαγανδίζει την ομοφυλοφιλία και πρέπει να απαγορευτεί. Το είπε και στον πρόεδρο Πούτιν, ότι το πολύχρωμο παγωτό θα μπορούσε να οδηγήσει τα παιδιά σε «εξοικείωση» με τη σημαία των ΛΟΑΤΚΙ.

Η δρ Στέλα Γκουαντίκου-Αμπε Ιμάνουελ απασχολεί τον σχολιογράφο του Politico ως τέταρτη περίεργη ιστορία του 2020. Γιατί; Πιθανώς επειδή τυγχάνει και πάστωρ. Η εν λόγω αμερικανοκαμερουνέζα ιατρός με τις πνευματικές ανησυχίες μέσα στην πανδημία δημοσίευσε ένα βίντεο στα σόσιαλ μίντια και έγινε viral. Εκεί έλεγε ότι η υδροξυχλωροκίνη μπορεί να θεραπεύσει την COVID-19 και ότι μέτρα όπως η χρήση μάσκας και η κοινωνική απόσταση είναι αναποτελεσματικά και περιττά. Οι πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων κατάργησαν το βίντεό της, μιλώντας για παραπληροφόρηση. Ο Ντάλισον τη συσχετίζει με τον Τραμπ και την ειρωνεύεται με τον τίτλο που ήδη έχετε διαβάσει.

