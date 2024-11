Ενας νέος ζωγράφος ανοίγει παράθυρα μέσα μας

Εκατοντάδες χιλιάδες μικρές κουκίδες συνθέτουν τα έργα του Γιώργου Πεφάνη, η καλλιτεχνική πρακτική του οποίου είναι βασισμένη στη διαδικασία της δημιουργίας, που του επιτρέπει να εισέλθει σε μια κατάσταση ροής μέσω της πολλαπλής επανάληψης. Με την πρώτη του ατομική έκθεση με τίτλο «Windows Within» μάς προσκαλεί να εξερευνήσουμε τη ζωντανή αλληλεπίδραση της φύσης και του εαυτού.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στην γκαλερί της Ντέλλας Ρούνικ, στο Κολωνάκι, όπου θα παρουσιαστούν 23 ακρυλικά έργα σε καμβά. Ανάμεσά τους, δε, περιλαμβάνονται δίπτυχα, τα οποία κυμαίνονται από μικρότερους πίνακες με διαστάσεις 60 x 40 εκ. έως ένα εντυπωσιακό έργο μεγάλης κλίμακας 213,5 x 163,5 εκ.

Πρόκειται για μια σειρά έργων που αναδεικνύουν τη λεπτομερή και διεξοδική τεχνική του καλλιτέχνη, η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες κουκίδες ζωγραφισμένες στο χέρι, με χρήση μιας μεγάλης ποικιλίας μοναδικών, προαναμειγμένων χρωμάτων.

Ο εικαστικός Γιώργος Πεφάνης γεννήθηκε το 1993 και ζει στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του University of the Arts London και του Royal College of Art. Με χρόνια εμπειρίας και σπουδές στο graphic design και στο visual communication, έχει έντονο ενδιαφέρον για τον συνδυασμό σύγχρονων ψηφιακών μέσων και εννοιών με παραδοσιακές τεχνικές ζωγραφικής.

Σε μια εποχή που κυριαρχείται ολοένα και περισσότερο από οθόνες και ψηφιακή εικόνα, ο Πεφάνης θέτει ερωτήματα σχετικά με τη φύση της πραγματικότητας, εξερευνώντας τη σχέση μεταξύ του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου.

Από απόσταση, οι πίνακές του μπορεί να φαίνονται παραστατικοί, μερικές φορές ακόμη και φωτορεαλιστικοί, και τέλεια εκτελεσμένοι, σαν να φτιάχτηκαν από μηχάνημα. Ωστόσο, με μια πιο προσεκτική ματιά, παρατηρώντας το έργο από κοντά, αποκαλύπτονται αφηρημένα στοιχεία και ανθρώπινες ατέλειες. Αυτή η διττότητα προσκαλεί τους θεατές να αλληλεπιδράσουν με το έργο σε πολλαπλά επίπεδα.

Με μια πρώτη ματιά, ένα δέντρο μπορεί να φαίνεται απλώς πράσινο, αλλά μια πιο προσεκτική παρατήρηση αποκαλύπτει ένα μαγευτικό φάσμα χρωμάτων και αντανακλάσεων. Ο 31χρονος ζωγράφος ξεκινά την καλλιτεχνική του μέθοδο με την αποδόμηση μιας συλληφθείσας εικόνας, αναλύοντάς την σε βάθος πριν την ανασυνθέσει με τρόπο που να εμφυσά νέα ζωή στην αρχική του οπτική.

Αυτή η μετασχηματιστική προσέγγιση ενθαρρύνει τους θεατές να αλληλεπιδράσουν με το έργο, ανακαλύπτοντας τις λεπτές αποχρώσεις που κρύβονται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια μόλις κοιτάξουν προσεκτικά.

Η έκθεση «Windows Within» είναι μια γιορτή της ομορφιάς που μας περιβάλλει. Καλεί, δε, τους θεατές να κάνουν μια παύση, να σκεφτούν και να εκτιμήσουν τα συχνά παραβλεπόμενα δώρα της φύσης. Ο Γιώργος Πεφάνης αφιερώνει χιλιάδες ώρες σε κάθε του πίνακα, μπαίνοντας σε μια διαδικασία διαλογισμού, που τον βοηθάει να εμβαθύνει τη σύνδεσή του τόσο με την τέχνη του όσο και με το περιβάλλον.

Ο τίτλος της έκθεσης ενσωματώνει, εξάλλου, μια διττότητα: τα φυσικά παράθυρα μέσα από τα οποία παρατηρούμε τον κόσμο και τα συμβολικά παράθυρα στις δικές μας αντιλήψεις και στα συναισθήματα μας. Μέσω της τέχνης του ο Γιώργος Πέφανης μάς προσκαλεί να κοιτάξουμε πιο βαθιά, να βρούμε τα ζωντανά χρώματα του εσωτερικού μας κόσμου, σε διάλογο με την ομορφιά της φύσης.

Info Γιώργος Πεφάνης, «Windows Within» Della Rounick Gallery, Λεβέντη 1, Κολωνάκι, Αθήνα

Λεβέντη 1, Κολωνάκι, Αθήνα Εγκαίνια: Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024, 7-10 μ.μ.

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024, 7-10 μ.μ. Διάρκεια: 21 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου 2024

21 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου 2024 Ωρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00-20:00, Τετάρτη 11:00-15:00, Σάββατο 11:00-16:00

