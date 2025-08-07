144
Αδιευκρίνιστες οι αιτίες της συντριβής
Κόσμος

Ελικόπτερο συνετρίβη σε φορτηγίδα στον Μισισιπή

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για δύο νεκρούς στο ελικόπτερο

Protagon Team Protagon Team 7 Αυγούστου 2025, 21:25

Ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης από το Μιζούρι και το Ιλινόι κινητοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στον ποταμό Μισισιπή, κοντά στο Γουεστ Άλτον ύστερα από αναφορές για πτώση ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο φέρεται να χτύπησε καλώδια υψηλής τάσης πάνω από τον ποταμό και στη συνέχεια συνετρίβη πάνω σε φορτηγίδα. Από τη σύγκρουση, η φορτηγίδα τυλίχθηκε στις φλόγες.

 

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για δύο νεκρούς στο ελικόπτερο.

