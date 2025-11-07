Διακήρυξη οικονομικής ασφάλειας υπέγραψαν Ελλάδα και ΗΠΑ

Στην υπογραφή Διακήρυξης Οικονομικής Ασφάλειας προχώρησαν Ελλάδα και ΗΠΑ, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται ότι θα εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε πολυεπίπεδες εταιρικές σχέσεις που «ενισχύουν την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, μειώνουν καταναγκαστικές εξαρτήσεις και προωθούν την ανάπτυξη αξιόπιστων τεχνολογικών οικοσυστημάτων».

Τη διακήρυξη υπέγραψαν ο υφυπουργός Οικονομικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέικομπ Χέλμπεργκ, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης και η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα .

«Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο όραμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια νέα εποχή οικονομικής διπλωματίας που θα ενισχύει την ειρήνη και την ασφάλεια μέσω των ιδιωτικών επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής συνεργασίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Οι σύμμαχοί μας σε όλο τον κόσμο επιδιώκουν να διασφαλίσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες που γεννά η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εταίροι των ΗΠΑ γνωρίζουν πως η ευημερία διαχέεται σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας της Τεχνητής Νοημοσύνης», σημείωσε μεταξύ ο κ. Χέλμπεργκ, κάνοντας λόγο για «ιστορική διακήρυξη» και εκφράζοντας τη βεβαιότητά του πως ΗΠΑ και Ελλάδα «θα υλοποιήσουν εμβληματικά έργα που θα καθορίσουν την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης για τις επόμενες δεκαετίες».

Η κυρία Γκίλφοϊλ σημείωσε: «Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε την Ελλάδα για την έναρξη αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στην αξιόπιστη τεχνολογία και στην οικοδόμηση οικονομιών βασισμένων στην καινοτομία. Στην Αθήνα φυτεύτηκε ο πνευματικός σπόρος που άνοιξε τον δρόμο για την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης που βιώνουμε σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα δεσμεύονται με υπερηφάνεια να διασφαλίσουν ότι οι εφοδιαστικές μας αλυσίδες –και κατ’ επέκταση οι οικονομίες που στηρίζουν τις κοινωνίες μας– θα παραμείνουν ασφαλείς και ανθεκτικές, σήμερα και στο μέλλον».

Σύμφωνα με την πρεσβεία των ΗΠΑ, στους στόχους της διακήρυξης συγκαταλέγονται:

♦ Ενίσχυση αξιόπιστων εφοδιαστικών αλυσίδων, απαραίτητων για τη στήριξη της κοινής οικονομικής ανάπτυξης.

♦ Προώθηση αξιόπιστων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που διαχειρίζονται υπεύθυνα την πρώιμη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

♦ Ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία εμβληματικών έργων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

♦ Προστασία ευαίσθητων τεχνολογιών και κρίσιμων υποδομών από περιττή πρόσβαση ή έλεγχο από χώρες που εμπνέουν ανησυχία.

♦ Διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μέσω συντονισμένων ενεργειών απέναντι σε κρατικά επιδοτούμενη πλεονάζουσα μεταφορική ικανότητα και αθέμιτες πρακτικές ντάμπινγκ.

♦ Ανάπτυξη αξιόπιστων δικτύων επικοινωνίας, όπως συστήματα ΤΠΕ (ICT), οπτικών ινών και κέντρων δεδομένων (data centers).

♦ Δημιουργία ανοικτού και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος που ενισχύει το διεθνές εμπόριο.

«Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα θα διερευνήσουν περαιτέρω συνεργασίες σε μια σειρά εμβληματικών έργων που καλύπτουν ολόκληρο το τεχνολογικό φάσμα – από τη συνδεσιμότητα και τις υποδομές δεδομένων έως τους ημιαγωγούς, τη βιομηχανική παραγωγή υψηλής τεχνολογίας, την εφοδιαστική αλυσίδα, την επεξεργασία ορυκτών και την ενέργεια», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση της πρεσβείας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News