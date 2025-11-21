Δραματικό διάγγελμα Ζελένσκι: Δεν θα προδώσω την πατρίδα μου

Την πραγματικά δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ουκρανία αποτύπωσε το έκτακτο διάγγελμα του προέδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι η Ουκρανία «ή θα αναγκαστεί να χάσει έναν κορυφαίο σύμμαχο ή την αξιοπρέπειά της», αναφερόμενος, σαφώς, στην πρόταση 28 σημείων που έχουν καταθέσει οι ΗΠΑ.

Ο ουκρανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι η Ουκρανία και ο ίδιος βρίσκονται αντιμέτωποι με την πιο δύσκολη στιγμή της ιστορίας τους, ενώ ξεκαθάρισε -προς κάθε κατεύθυνση – ότι ο ίδιος δεν έχει καμία πρόθεση να «προδώσω την πατρίδα μου».

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι η χώρα καλείται να διαλέξει «είτε τα δύσκολα 28 σημεία, είτε έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα, τον δυσκολότερο μέχρι τώρα και ακόμη περισσότερους κινδύνους». «Δεχόμαστε αβάσταχτη πίεση» πρόσθεσε.

Επεσήμανε ότι θα προσπαθήσει να βρει μία λύση σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, με δεδομένο ότι το σχέδιο που προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει αποδεκτό από το Κίεβο, καθώς περιλαμβάνει τεράστιες παραχωρήσεις στη Ρωσία.

«Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα προσπαθήσω να πείσω και θα προτείνω εναλλακτικές, αλλά δεν θα δώσουμε στον εχθρό κανένα έρεισμα για να πει ότι είναι η Ουκρανία που δεν θέλει την ειρήνη. Αυτό δεν θα συμβεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ακόμη ότι παραμένει προσηλωμένος στα συμφέροντα της χώρας του και ότι οι Ουκρανοί είναι, πάντα, ενωμένοι στις κρίσιμες στιγμές: «Ξέρω ότι δεν είμαι μόνος – οι Ουκρανοί είναι μαζί μου. Δεν προδώσαμε την Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου και δεν θα την προδώσουμε τώρα».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας, ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Πηγές στο Reuters τόνισαν ότι το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση από την Ουάσινγκτον να συμφωνήσει στο σχέδιο, με την πίεση να ασκείται και με απειλές για διακοπή της παροχής πληροφοριών και όπλων. Μία από τις πηγές, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει ένα πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι την Πέμπτη 27/11.

Τραμπ: Περιμένω την απάντηση του Ζελένσκι έως τις 27 Νοεμβρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξή στο Fox News, ότι η κυβέρνησή του έχει ορίσει προθεσμία επτά ημέρων ώστε η Ουκρανία να απαντήσει στο σχέδιο που της έχει κατατεθεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι «είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, συνήθως τις παρατείνεις. Αλλά πιστεύουμε ότι η Πέμπτη (27 Νοεμβρίου – Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ –) είναι η κατάλληλη ημερομηνία», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα υποστήριξε ότι η Ουκρανία θα χάσει περισσότερο έδαφος «σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε ακόμα για την πρόταση των 28 σημείων, στην οποία απάντησε ότι οι ΗΠΑ «συμμετέχουν για έναν και μόνο λόγο: θέλουμε να σταματήσουν οι σκοτωμοί». Οσον αφορά τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε, στο μέλλον, να αποτελέσει απειλή για τη Βαλτική ή άλλες περιοχές της Ευρώπης, δήλωσε ότι «αυτοί [η Ρωσία] θα σταματήσουν. Δεν επιδιώκουν περισσότερους πολέμους. Αν το πράξουν θα τιμωρηθούν».

Axios: Εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές του Αρθρου 5 του ΝΑΤΟ

Το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καθορίζει όρους για εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας που βασίζονται στο Αρθρο 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με κείμενο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα δημοσιογράφος του Axios.

Η προτεινόμενη από την Ουάσινγκτον συμφωνία, η οποία θα ισχύει για 10 χρόνια από την υπογραφή της, αναφέρει ότι «μια σημαντική, σκόπιμη και διαρκής ένοπλη επίθεση» από τη Ρωσία πέρα από τη γραμμή ανακωχής θα θεωρείται επίθεση που απειλεί την διατλαντική ειρήνη.

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν να ενεργήσουν σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παραβίασης, υπογραμμίζει το κείμενο του σχεδίου.

Στήριξη σε Ζελένσκι από την Ευρώπη

Μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού σχεδίου για την ειρήνευση στην Ουκρανία, ο γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον Ζελένσκι. Οπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο, Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ «επιβεβαίωσαν την ακλόνητη και πλήρη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία στην πορεία προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη».

Οι τέσσερις ηγέτες χαιρέτισαν τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, «χαιρέτισαν τη δέσμευση στην κυριαρχία της Ουκρανίας και την προθυμία να παράσχουν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», είπε ο εκπρόσωπος. Συμφώνησαν επίσης να συντονιστούν στενά μεταξύ τους, με άλλους Ευρωπαίους εταίρους και με την Ουάσινγκτον για το θέμα αυτό.

Τόνισαν, ωστόσο, ότι «οποιαδήποτε συμφωνία για την Ουκρανία που επηρεάζει τα ευρωπαϊκά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ απαιτεί την έγκριση των Ευρωπαίων εταίρων και τη συναίνεση μεταξύ συμμάχων».

Οπως είπε ο γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι 4 ηγέτες θα συνεχίσουν να επιδιώκουν μακροπρόθεσμα τον στόχο της διαφύλαξης ζωτικών ευρωπαϊκών και ουκρανικών συμφερόντων. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση ότι «η γραμμή του μετώπου παραμένει το σημείο εκκίνησης για οποιαδήποτε συνεννόηση» και ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να παραμένουν «ικανές να υπερασπιστούν αποτελεσματικά την κυριαρχία της Ουκρανίας».

Από την πλευρά της, η Κάγια Κάλας ανέφερε ότι «η Ε.Ε. και η Ουκρανία επιδιώκουν την ειρήνη, αλλά δεν πρόκειται να υποχωρήσουν απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Αυτή είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη στιγμή για όλους», είπε η Κάλας, σημειώνοντας πως, παρότι όλοι θέλουν το τέλος του πολέμου, «ο τρόπος με τον οποίο θα τελειώσει έχει σημασία». Η ίδια υπογράμμισε ότι η Ρωσία «δεν έχει κανένα απολύτως νόμιμο δικαίωμα» να απαιτεί παραχωρήσεις από τη χώρα που εισέβαλε, σημειώνοντας πως οι όροι οποιασδήποτε συμφωνίας αποτελούν αποκλειστική απόφαση της Ουκρανίας.

