Δένδιας για Αγνωστο Στρατιώτη: Δεν θα αντιμετωπιστεί ως «μέσο» διχασμού της κονωνίας

Στο ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρετάννιας» προτίμησε να βρεθεί την Τρίτη (21.10) ο υπουργός Αμυνας, Νίκος Δένδιας, και όχι στη Βουλή και στη συζήτηση της τροπολογίας που κατέθεσε η κυβέρνηση και παραχωρεί μέρος της διαχείρισης του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο του.

Ο κ. Δένδιας, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΥΕΘΑ, εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό σε εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, για την παρουσίαση της επετειακής έκδοσης με τίτλο «Ημερολόγιο Επιχειρήσεων Γενικού Στρατηγείου 1940–1941».

Φρόντισε, όμως, μέσω γραπτής δήλωσής του – την οποία ανήρτησε και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook – να δείξει τις προθέσεις του υπουργείου Αμυνας αλλά και του ίδιου αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα «διαχειριστεί» το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Αμυνας:

«Το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Εθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.

Οπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.

Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Αλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.

Το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Ελληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε.

Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

