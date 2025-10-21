Μητσοτάκης: Ιερός τόπος ο Αγνωστος Στρατιώτης – Δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση

Το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη πρέπει να προστατευθεί και αυτό ακριβώς επιδιώκει η κυβέρνηση όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι είναι ένα μνημείο που ανήκει σε όλους τους Ελληνες και όχι στην οποιαδήποτε κυβέρνηση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «τεχνητή απόπειρα διχασμού».

Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αναφέρθηκε τόσο στην ιστορία του ίδιου του μνημείου, στις αποφάσεις της κυβέρνησης για την προστασία του, αλλά και στο θέμα των θυμάτων των Τεμπών, κατηγορώντας πολιτικούς ότι φρόντισαν να εκμεταλλευθούν την όλη υπόθεση απλά για να αποκομίσουν δημοσκοπικά οφέλη.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «παίρνω σήμερα το λόγο για να υπερασπιστώ μια ρύθμιση δημοκρατικής ευαισθησίας. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην ομαλοποίηση της δημόσιας ζωής. Το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη συμβολίζει την ενότητα, τη στιγμή που μπροστά στον εχθρό οι Έλληνες στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο. Τιμούν τους πρωτεργάτες της νίκης ή αυτούς που έπεσαν. Μιλάμε για τον ορισμό, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Φάμελλε, για χώρο συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας. Αυτό που θέλουμε να αποφασίσουμε, είναι να προστατέψουμε τη σημασία αυτού του χώρου. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι καταφατική».

Σημείωσε ότι η διαχείριση του χώρου εδώ και αρκετές δεκαετίες ήταν «θολή» και μοιράζονταν μεταξύ αρκετών φορέων, ενώ η «χρήση» της έπαψε να είναι αυτή για την οποία δημιουργήθηκε. «Πρώτη αλήθεια, ο χώρος αυτός βρισκόταν επί δεκαετίες θολός μεταξύ φορέων. Μετατράπηκε από τον πραγματικό του σκοπό, να είναι ένα πεδίο μνήμης στους πεσόντες των μαχών, σε σκηνικό διαμαρτυρίας και εκμετάλλευσης», τόνισε ο Πρωθυπουργός, ενώ στο σημείο αυτό –όπως άλλωστε το συνηθίζει- σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να της απαντά: «Κυρία Κωνσταντοπούλου είστε το ζωντανό παράδειγμα αυτού που ανέφερα».

Κάλεσε την αντιπολίτευση να υπάρξει διαχωρισμός του Αγνωστου Στρατιώτη από την Πλατεία Συντάγματος, η οποία αποτελεί παραδοσιακά χώρο διαμαρτυρίας. «Κύριοι της αντιπολίτευσης, να αποσυνδέσουμε τον ιστορικό χώρο του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη από την πλατεία Συντάγματος, που παραδοσιακά είναι χώρος συγκεντρώσεων. Στην πλατεία Συντάγματος, πολλαπλάσια του χώρου του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη, δεν αλλάζει κάτι, όπως δεν αλλάζει σε οποιονδήποτε δήμο. Προφανώς επιτρέπονται οι συναθροίσεις. Πρέπει να αποφασίσουμε αν το δικαίωμα στη μνήμη είναι υποδεέστερο του δικαιώματος της διαμαρτυρίας».

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε ανάλογα μνημεία που υπάρχουν ανά τον κόσμο, σημειώνοντας ότι για παράδειγμα την Αψίδα του Θριάμβου ή το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη στο Αρλινγκτον, «δεν θα τολμούσε να καταχραστεί αυτά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ζήτημα στην Ελλάδα. Το δικαίωμα προστασίας στη Γαλλία και τις ΗΠΑ δεν τέθηκε ποτέ. Η δημοκρατία δεν απειλείται όταν υπερασπίζεται τα σύμβολά της, αλλά απειλείται με την υπονόμευσή τους. Δεν είναι ταμπλό το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη για ανάρτηση αιτημάτων, είναι ένα κενοτάφιο».

Αναφέρθηκε ακόμη και στους νεκρούς στο Μάτι, θέτοντας το ερώτημα: «Αν πήγαινε κάποιος και έβαφε τα ονόματα των θυμάτων στο Μάτι, στο χώρο των Προπυλαίων, θα ήταν βεβήλωση;» και προσέθεσε «Σε αυτήν τη χώρα δεν υπάρχουν νεκροί που ανήκουν σε μία παράταξη, σε άλλη παράταξη, νεκροί που θα πρέπει να τιμούμε περισσότερο ή λιγότερο. Ναι, κύριε Φάμελλε, υπήρχε και ένα μνημείο για τους νεκρούς της Μαρφίν, πολύ διακριτικό, που οι εκδηλώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς κατέστρεφαν κάθε τρεις και λίγο».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, σημειώνοντας ότι τα αιτήματά τους έγιναν δεκτά. «Το σημαντικότερο αίτημα των συγγενών είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη; Μέσα από τη δίκη, που αρχίζει τον προσεχή Μάρτιο. Η κυβέρνηση συμπάσχει με το γονιό που θέλει να μάθει την αλήθεια για το θάνατο του παιδιού του, αλλά στηρίζει τη Δικαιοσύνη και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν».

Κατηγόρησε πολιτικούς για εκμετάλλευση του πένθους των γονιών, αποδίδοντάς τους «κομματικά παιχνίδια στις πλάτες κατατρεγμένων ανθρώπων, φορώντας δήθεν, κυρία Κωνσταντοπούλου, τη μάσκα της αλληλεγγύης. Είστε εσείς, οι οποίοι, ενώ σήμερα -να το ακούσει αυτό ο ελληνικός λαός, 36 είναι οι κατηγορούμενοι που θα δικαστούν τον Μάρτιο για την υπόθεση των Τεμπών, 33 θα δικαστούν για κακούργημα. Δύο είναι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι θα δικαστούν επειδή το επέλεξε η κυβερνητική πλειοψηφία. Δύο είναι οι οπαδοί του ξυλολίου, που δεν τους βλέπω εδώ σήμερα, που εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο και το θρήνο».

Ανέφερε ακόμη ότι υπάρχει μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, στην Τεχνόπολη. Οπως σημείωσε πρόκειται «για ένα καλαίσθητο γλυπτό απέναντι στην Τεχνόπολη. Αμφιβάλλω αν το έχει επισκεφτεί κάποιος από τους επικριτές. Δεν θα επιτρέψουμε να οικειοποιηθούν το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Ποιοι; Ποιος; Αυτοί που νιώθουν ανώτεροι, νιώθει ανώτερος, από τη συντεταγμένη πολιτεία. Να ζούμε κάτω από τους ίδιους κανόνες, δίχως κάποιοι με το ‘έτσι θέλω’ να τους καταργούν. Να δούμε τι σημαίνει στην Ελλάδα του 2025 δημόσιος χώρος».

«Θεωρώ τεχνητή απόπειρα διχασμού. Είναι αντιπαλότητα χωρίς ουσία. Αλίμονο αν η μνήμη γραφόταν στο έδαφος και διαρκούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι. Η μνήμη των θυμάτων των Τεμπών θα ζει για πάντα στις καρδιές όλων μας», πρόσθεσε.

Ο Πρωθυπουργός είπε επίσης ότι «κανείς δεν προσπάθησε να συγκαλύψει τίποτα» και έκανε λόγο για λυσσαλέα προσπάθεια κάποιων να καθυστερήσει η δίκη για να κάνουν κάποιοι και κάποιες σπέκουλα.

«Παρά την προσπάθεια κάποιων να βαφτίσουν ως έγκλημα ένα δυστύχημα, οι πλάκες αριστερά και δεξιά από την τιμητική φρουρά των ευζώνων μας θυμίζουν τον προορισμό του μνημείου. Είναι ακατανόητη η στάση ενός τμήματος της αντιπολίτευσης που συντάσσεται με το παράδοξο μέτωπο της άρνησης. Εγιναν ουρά σας όλη η αντιπολίτευση κα Κωνσταντοπούλου. Το πετύχατε. Να πείτε μπράβο στον κ. Ανδρουλάκη. Πριν έρθω στο ΠΑΣΟΚ, έχω μια απορία. Γιατί δεν είναι εδώ ο κ. Βελόπουλος. Ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε την τροπολογία κ. Ανδρουλάκη. Οι ακραίοι υπερπατριώτες, απευθύνομαι στον κόμμα της Ελληνικής Λύσης, να μη θέλετε να προστατεύεται χώρος που είναι ταυτισμένος με την ελληνική παράδοση; Γιατί άραγε; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας;», συνέχισε.

Για το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η στάση του είναι ακατανόητη για θεσμικό κόμμα που έχει ταυτίσει την ιστορία του με τη σύγχρονη ιστορία της μεταπολίτευσης. «Δεν περίμενα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γίνει παρακολούθημα των πιο ακραίων φωνών στο κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ακούσω προτάσεις. Σας καλώ να αναθεωρήσετε τη θέση σας. Όλοι κρινόμαστε τελικά. Κριθήκαμε και θα κριθούμε και πάλι. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Κρινόμαστε και κάθε μέρα για την ισχύ των επιχειρημάτων μας. Θέλουμε η Αθήνα να ανακτήσει το ιερό μνημείο στο κέντρο της, να ζήσει στο χρόνο ως τόπος τιμής, ενότητας, αναστοχασμού και συλλογικής αυτοσυνείδησης», υπογράμμισε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News