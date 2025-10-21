Το προσωπικό ταξίδι της Αντζελίνα Τζολί

Την άφιξη της αμερικανίδας ντίβας στο κόκκινο χαλί της εικοστής Festa del Cinema di Roma, όπως ονομάζεται το διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου της Ρώμης, περίμεναν εναγωνίως εκατοντάδες θαυμαστές της, άλλοι ευελπιστώντας σε μια selfie ή, έστω, ένα αυτόγραφο, άλλοι κρατώντας μπουκέτα ή κούκλες της «Maleficent».

Τελικά – αλλά μόνον αφού «προκάλεσε πονοκέφαλο σε όλους με τις χίλιες απαιτήσεις της», όπως μας πληροφορεί ο Βαλέριο Καπέλι της Corriere della Sera – η Αντζελίνα Τζολί έκανε την εμφάνισή της, «ευγενική, γαλήνια, με το ελαφρώς… πλαστικοποιημένο χαμόγελό της, ντυμένη στα μαύρα με την πλάτη γυμνή, αποκαλύπτοντας πολλά τατουάζ – αετούς, λουλούδια, μια τίγρη, θρησκευτικά σύμβολα, τα μέρη όπου γεννήθηκαν τα παιδιά της», όπως συνοψίζει ο ιταλός κριτικός κινηματογράφου.

Στο «Couture» – σε σκηνοθεσία της βραβευμένης γαλλίδας Αλίς Γουινοκούρ και σε παραγωγή Αντζελίνα Τζολί – η πενηντάχρονη ηθοποιός υποδύεται την «Μαξίν Γουόκερ» μια αμερικανίδα σκηνοθέτρια που έχει αναλάβει να γυρίσει μια ταινία μικρού μήκους κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Καθώς, όμως, αρχίζει να μιλάει, ακούγεται το «Donatella», το τραγούδι που αφιέρωσε η Lady Gaga στην αδελφή και διάδοχο του πρόωρα χαμένου και με τραγικό τρόπο Τζάνι Βερσάτσε, οπότε η Αντζελίνα Τζολί αναγκάζεται να συμβιβαστεί με τον ενθουσιασμό του κοινού, σιωπώντας, έως ότου να ολοκληρωθεί το τραγούδι.

Οταν, όμως, παίρνει ξανά τον λόγο, εστιάζει στους πολέμους: «Πολλά πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο, υπάρχει καταστροφή, άνθρωποι υποφέρουν και, όπως πολλοί άλλοι, προσπαθώ να καταλάβω τι συνέβη στη Γάζα, πώς σκοπεύουν να παρέμβουν, ώστε να συνδράμουν τις απεγνωσμένες οικογένειες. Σκέφτομαι επίσης το Νότιο Σουδάν και το Αφγανιστάν. Δεν βλέπουμε όλους όσους είχαν υποσχεθεί βοήθεια να αναλαμβάνουν δράση. Πρέπει να βρεθούν τρόποι να ξεπεραστεί αυτό», είπε.

Οσο για τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί, «είναι ένα προσωπικό ταξίδι. Μιλάει για την υγεία των γυναικών, για τον καρκίνο και για τη ζωή και για το πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς μια τέτοια εμπειρία», εξήγησε η Αντζελίνα Τζολί. «Αλλά υπάρχει ελπίδα. Η ζωή είναι ένα δώρο», όπως δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει.

Η ταινία εστιάζει επίσης στην αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών: «Ναι, είναι σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί σε άλλους πολιτισμούς. Δεν είναι μια ταινία για τη μόδα, δεν δείχνουμε τα παρασκήνια. Αφορά τα σώματα των γυναικών και την αλληλεγγύη. Δείχνουμε τα βάσανα. Αυτές οι σκηνές είναι πιο δύσκολες από ό,τι οι σκηνές σε ταινίες δράσης».

Οσον αφορά την πλοκή, καθώς περιφέρεται μεταξύ διάσημων σχεδιαστών και καλλίγραμμων μοντέλων στην Πόλη του Φωτός, η «Μαξίν» λαμβάνει τα αποτελέσματα μιας σειράς εξετάσεων στις οποίες είχε υποβληθεί και είναι άκρως ανησυχητικά: η διάγνωση είναι καρκίνος του μαστού και, όπως την ενημερώνει, ο γιατρός της (τον υποδύεται ο Βενσάν Λιντόν) «πρέπει να δράσουμε άμεσα».

«Η ζωή και ο κινηματογράφος διασταυρώνονται», σχολιάζει ο Βαλέριο Καπέλι στην ανταπόκρισή του από τη Ρώμη, θυμίζοντας πως η Αντζελίνα έχασε και τη γιαγιά της και τη μητέρα της από καρκίνο – εξού και η διπλή μαστεκτομή στην οποία η ίδια αποφάσισε να υποβληθεί προληπτικά το 2013. «Δεν λέω ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να το κάνουν, αλλά είναι σημαντικό να έχεις τη δυνατότητα να επιλέγεις. Δέχτηκα τον ρόλο επειδή βίωσα δύο θανάτους σε πολύ μικρή ηλικία και φέρω το γονίδιο που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού», σημείωσε η Τζολί.

Αυτό, ωστόσο, δεν την εμποδίζει να είναι μία ντίβα με τα όλα της, με τον Βαλέριο Καπέλι να αναφέρει ενδεικτικά πως η Τζολί μετέβη στη Ρώμη μία εβδομάδα πριν από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ, όπου έκλεισε έναν ολόκληρο όροφο ενός πεντάστερου ξενοδοχείου, για την ίδια και την πολυπληθή συνοδεία της – από σωματοφύλακες, έως μακιγιέρ και κομμωτές.

Λιγότερο καλόβολη και γενναιόδωρη σε σχέση με την τελευταία φορά που επισκέφτηκε την Ιταλία, πέρυσι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο, αυτή τη φορά η Αντζελίνα Τζολί ήθελε να γνωρίζει εκ των προτέρων ακόμη και τι θα τη ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι.

Οσο για τη σκηνοθέτρια, δεν γνώριζε τίποτα για τον κόσμο της μόδας, και είναι αλήθεια πως η μεγάλη ομορφιά -απατηλή όσο και σκληρή- της μόδας αποτελεί μόνο το φόντο της νέας ταινίας της: «Σκέφτηκα την Αντζελίνα επειδή υποβλήθηκε σε εγχείρηση για να γλιτώσει από την οικογενειακή της μοίρα. Μέρος της δουλειάς μου είναι να δουλεύω το τραύμα. Είναι μια ταινία για μια γυναίκα που ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο, όχι μια ταινία για τον καρκίνο. Ελπίζουμε να προσεγγίσουμε γυναίκες που έχουν περάσει την ίδια εμπειρία και να γεννήσουμε ελπίδα: πραγματικά δεν είστε μόνες», σημείωσε, από την πλευρά της η Αλίς Γουινοκούρ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News