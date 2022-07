Αρωμα κατασκοπείας στη σύλληψη ζευγαριού Αμερικανών στη Χαβάη – Φωτογραφίες τους με στολές της KGB

Για την κλοπή των ταυτοτήτων δύο νεκρών μωρών συνελήφθη ένα ύποπτο για «ανησυχητικές διασυνδέσεις με το εξωτερικό» ζευγάρι Αμερικανών που ζει στη Χαβάη, με την αστυνομία να ανακαλύπτει στο σπίτι τους φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται να φορούν στολές της Κα Γκε Μπε (KGB) μαζί με στρατιωτικούς χάρτες και κωδικοποιημένα έγγραφα.

Ο Ουόλτερ Πρίμροουζ και η σύζυγός του Γκουίν Μόρισον, συγκεκριμένα, συνελήφθησαν την Πέμπτη 28 Ιουλίου αφότου η αστυνομία διαπίστωσε ότι είχαν οικειοποιηθεί τις ταυτότητες του Μπόμπι Φορτ και της Τζούλι Μοντάγκ το 1987. Ο Μπόμπι και η Τζούλι είχαν πεθάνει πριν από δεκαετίες σε βρεφική ηλικία και είχαν ταφεί σε κοντινά νεκροταφεία.

Σύμφωνα με την Telegraph, το ζευγάρι κατηγορείται για συνωμοσία σε βάρος των ΗΠΑ, για ψευδείς δηλώσεις στο πλαίσιο αίτησης διαβατηρίου και για διακεκριμένη κλοπή ταυτότητας. Εφόσον βρεθούν ένοχοι για τα συγκεκριμένα αδικήματα θα οδηγηθούν στη φυλακή για χρονικό διάστημα έως και 17 ετών.

Το παρελθόν του ανδρόγυνου καλύπτεται από μυστήριο, κατά το ίδιο ρεπορτάζ. Παρότι το κατηγορητήριο δεν περιλαμβάνει το αδίκημα της κατασκοπείας, οι εισαγγελείς ανέφερεαν ότι το ζευγάρι θα μπορούσε να έχει δεσμούς στο εξωτερικό.

«Πιστεύουμε ότι ο κατηγορούμενος είναι αρκετά έμπειρος στο να υποδύεται άλλα άτομα, να αποκτά έγγραφα ταυτότητας, στην απάτη, στο να αποφεύγει τον εντοπισμό», δήλωσε ο βοηθός εισαγγελέας Γουέιν Μάιερς, αναφερόμενος στον Πρίμροουζ. «Μπορεί –δεν το λέμε με σιγουριά– αλλά μπορεί να έχει κάποιες ανησυχητικές ξένες διασυνδέσεις. Αν αυτό ισχύει, ίσως μπορέσει να τις χρησιμοποιήσει για να ζητήσει βοήθεια».

Ο Πρίμροουζ είχε μακροχρόνιο ενδιαφέρον για την κατασκοπεία και είχε εργαστεί στο παρελθόν για το Υπουργείο Αμυνας ως ανάδοχος έργου, πρόσθεσε ο Μάιερς.

Στο σπίτι του ζευγαριού ανακαλύφθηκαν ξεθωριασμένες φωτογραφίες Polaroid τους στις οποίες φορούσαν ρούχα που μοιάζουν με στολές της Κα Γκε Μπε, της πρώην ρωσικής υπηρεσίας κατασκοπείας, μαζί με αόρατη μελάνη, έγγραφα σε κωδικοποιημένη γλώσσα και χάρτες στρατιωτικών βάσεων.

Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, το ζευγάρι ηχογραφήθηκε να λέει «πράγματα που συνάδουν με την κατασκοπεία» όταν έμεινε μόνο του σε ένα δωμάτιο.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, το μυστήριο ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 όταν το ανδρόγυνο ανακοίνωσε ξαφνικά στους συγγενείς ότι θα εντασσόταν στο Πρόγραμμα Προστασίας Μαρτύρων των ΗΠΑ. Αμέσως μετά εγκατέλειψαν το σπίτι τους στο Τέξας.

Το 1988 το ζευγάρι παντρεύτηκε εκ νέου, χρησιμοποιώντας τις νέες ταυτότητες που στο μεταξύ είχε οικειοποιηθεί. Αργότερα, το 1994, ο «Μπόμπι Φορτ» εντάχθηκε στο Λιμενικό Σώμα όπου θα παρέμενε για 20 χρόνια, προτού πιάσει δουλειά ως εργολάβος του Υπουργείου Αμυνας. Το ζευγάρι συγκέντρωσε πολλά επίσημα έγγραφα στα ονόματα Μπόμπι Φορτ και Τζούλι Μοντάγκ όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων πολλών διαβατηρίων και αδειών οδήγησης.

Ενας συγγενής ισχυρίστηκε ότι η κυρία Μόρισον ζούσε στη Ρουμανία όταν η χώρα ήταν μέλος του Ανατολικού Μπλοκ, ωστόσο η ίδια το αρνήθηκε.

Η δικηγόρος της κυρίας Μόρισον ισχυρίστηκε ότι οι δύο κατηγορούμενοι υπήρξαν νομοταγείς πολίτες, με εξαίρεση το ζήτημα της κλοπής των ταυτοτήτων τρίτων προσώπων. Η Μέγκαν Κάου δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι το ζευγάρι πόζαρε με την ενδυμασία της Κα Γκε Μπε για πλάκα και μετέφερε πως η κυρία Μόρισον «θέλει να ξέρουν όλοι ότι δεν είναι κατάσκοπος». Σύμφωνα με την ίδια η υπόθεση έλαβε υπερβολικές διαστάσεις.

Ο αρμόδιος ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε την Πέμπτη ότι ο Πρίμροουζ ήταν ύποπτος φυγής και διέταξε τη συνέχιση της κράτησής του, ενώ από τη σύζυγο του ζητήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον του την επόμενη εβδομάδα.

"She is not a spy," Megan Kau, attorney for alleged Russian spy Gwynn Morrison claims her client posed in a KGB uniform for fun in the 1980's.

Gov't accuses her, husband Walter Primose of stealing the identities of dead babies. More: https://t.co/gwVHFQieMR #hawaiinewsnow pic.twitter.com/SkXNFuo6Bc

— Lynn Kawano (@LynnKawano) July 28, 2022