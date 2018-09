Από πνιγμό λόγω αλκοόλ πέθανε η Ντολόρες των Cranberries

Φως στο μυστήριο του αιφνίδιου θανάτου της Ντολόρες Ο’ Ρίορνταν, «φωνής» των Cranberries, έριξε το πόρισμα του ιατροδικαστή. Οπως μετέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης το BBC, η Ντολόρες πέθανε από πνιγμό που προήλθε από μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της:

«Δηλητηριασμένη» από το αλκοόλ, κατέληξε σε πνιγμό στα 46 της χρόνια, στις 15 Ιανουαρίου του 2018. Ενα είδος θανάτου, που δυστυχώς χτυπά την πόρτα πολλών σταρ της ροκ και όχι μόνο.

Η διάσημη τραγουδίστρια είχε βρεθεί νεκρή στη μπανιέρα ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε. Από την έρευνα που διενεργήθηκε στη σορό της, δεν βρέθηκαν στοιχεία αυτοτραυματισμού που θα μπορούσαν να παραπέμψουν σε αυτοκτονία.

Η Ο’ Ριόρνταν ήταν επί 13 χρόνια η βασική φωνή και στιχουργός του συγκροτήματος, μέχρι τη διάλυσή του, το 2003.

Κατά τη διάρκεια, της καριέρας τους, οι Cranberries έκαναν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το πρώτο άλμπουμ τους είχε τον τίτλο «Everybody Else Is Doing It» και κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα των βρετανικών προτιμήσεων. Το «Need to Argue», ωστόσο, ήταν ο δίσκος που καθιέρωσε την μπάντα με επιτυχίες όπως το «Zombie», το «Ridiculous Thoughts» και το «Ode to My Family».

Η χαρακτηριστική δυνατή φωνή της, θα αντηχεί για πάντα, μέσα από τα τραγούδια που στιγμάτισαν μία ολόκληρη γενιά, από τις αρχές των 90s.