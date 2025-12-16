Υπό κατάληψη το Γυμνάσιο στην Κυψέλη μετά το μαχαίρωμα από μαθήτρια

H επόμενη ημέρα του αιματηρού περιστατικού στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών της Κυψέλης, όπου μια 16χρονη φέρεται να μαχαίρωσε μια 14χρονη, περιγράφει έναν αναπόδραστο εφιάλτη: Τα παιδιά και οι γονείς τους ζουν πλέον στον φόβο, η φερόμενη ως δράστης αναφέρεται ως «σεσημασμένη», ένα κορίτσι με επιθετική συμπεριφορά που… περιόδευε στα σχολεία της Αθήνας με «αλλαγές περιβάλλοντος», το υπουργείο Παιδείας έδωσε εντολή να σπεύσουν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, φυσικά κατόπιν εορτής και σε ένα σχολείο που ήδη τελεί υπό κατάληψη· έρχονται και γιορτές…

Στην ΕΡΤ μίλησε το πρωί της Τρίτης (16.12) μια 14χρονη μαθήτρια, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο επεισόδιο. Περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησαν οι υπόλοιποι συμμαθητές στο σχολείο, το οποίο, όπως αποκάλυψε, τελεί υπό κατάληψη. «Είχα κατέβει με μια συμμαθήτριά μου για να πιούμε νερό και είδαμε να έχει σχηματιστεί ένας κύκλος. Η 16χρονη φώναζε στο κορίτσι και τη έβριζε. Η 14χρονη έλεγε ότι έγινε παρεξήγηση και ότι δεν το είπε», ανέφερε η μαθήτρια, που όπως δήλωσε φοβάται πλέον για τη ζωή της.

Μιλώντας για το αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια διαλείμματος στον προαύλιο χώρο του σχολείου όπου συστεγάζονται το 15 Γυμνάσιο Αθηνών και το 60ο Γυμνάσιο, μπροστά σε ομάδα μαθητών τόνισε ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Όλα ξεκίνησαν, όπως είπε, όταν η 16χρονη που είχε μόλις πάρει μεταγραφή στο σχολείο, έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στην 14χρονη, τραυματίζοντάς την στην κοιλιά και στο χέρι. «Μετά αρχίσαμε να φωνάζουμε τους καθηγητές». Οπως περιέγραψε, η 16χρονη που συνελήφθη, επιχείρησε να μαχαιρώσει και ένα αγόρι που προσπάθησε να την σταματήσει.

«Πήγε να μαχαιρώσει και εκείνον. Εγώ δεν μπορούσα να μπω στη μέση, φοβόμουν για τη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν την είχαμε ξαναδεί. Την είδαμε μόνο όταν είχε βγάλει το μαχαίρι». Σύμφωνα με την 14χρονη «είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο» στο συγκεκριμένο σχολείο. «Καβγάδες υπάρχουν παντού, αλλά μαχαίρια όχι. Έχει φοβηθεί όλος ο κόσμος».

«Κανένας γονιός δεν θα αφήσει το παιδί του να είναι με μια κοπέλα που είχε μαχαιρώσει μέσα στο σχολείο» είπε η ίδια μαθήτρια μιλώντας στην ΕΡΤ, καταγγέλλοντας και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μαθήτρια πήρε μετεγγραφή στο σχολείο ενώ είχε ήδη παραβατική συμπεριφορά.

«Από ό,τι έχουμε ακούσει η συγκεκριμένη κοπέλα είχε μαχαιρώσει δύο συμμαθητές της σε άλλο σχολείο» είπε προσθέτοντας ότι κατά την ημέρα της άφιξής της στο νέο σχολικό περιβάλλον δεν συνομίλησε την ψυχολόγο του σχολείου, η οποία βρισκόταν εκείνη την ημέρα εκεί. «Η ψυχολόγος δεν είναι για μια φορά την εβδομάδα. Δεν αρκεί για όλα τα παιδιά», πρόσθεσε. Μιλώντας για τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας τόνισε ότι «είναι πρώτη φορά» και πλέον «φοβόμαστε κι εμείς».

Η φερόμενη ως δράστης, 16 ετών, αμέσως μετά το περιστατικό ακινητοποιήθηκε από συμμαθητές της και καθηγητές και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών. Στην Ασφάλεια κλήθηκαν να δώσουν καταθέσεις για το περιστατικό και καθηγητές του σχολείου.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το μαχαίρι με το οποίο επιτέθηκε η 16χρονη στη μαθήτρια, με την οποία -σύμφωνα με πληροφορίες- ήταν συμμαθήτριες χωρίς να διατηρούν φιλικές σχέσεις. Όπως έγινε γνωστό, η 16χρονη παρουσίαζε προβληματική συμπεριφορά και της είχε ήδη γίνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Το υπουργείο Παιδείας ενημερώθηκε για το περιστατικό που συνέβη στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών. Δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται

