Ανδρουλάκης για Τσίπρα: «Σκηνοθέτησε παρασκηνιακά τη διάλυση του κόμματός του»

Την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το αξίωμα του βουλευτή Α’ Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε το βράδυ της Δευτέρας (06.10), ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας ότι, από τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, το καλοκαίρι του 2023, φέρεται να κινήθηκε παρασκηνιακά με τρόπους που οδήγησαν στη διάλυση του κόμματός του, ενώ σήμερα επιθυμεί να επανέλθει στο προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και στην εκπομπή «Press Talk», ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του. Εχουμε μόνο έναν στόχο, να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές».

«Και επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του προοδευτικού κόσμου για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «το 41% που πήρε η Νέα Δημοκρατία οφείλεται στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση ο Αλέξης Τσίπρας».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «η Κεντροαριστερά και ο προοδευτικός κόσμος χρειάζονται ένα πραγματικά διαφορετικό μοντέλο εξουσίας, διακυβέρνησης και πολιτικής νοοτροπίας».

«Να γίνουμε επιτέλους μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη», υπογράμμισε, ενώ σχολίασε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, διότι η κυβέρνηση έχει μπει σε μια διαδικασία φθοράς που νομίζω θα είναι μη αναστρέψιμη».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News