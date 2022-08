Ανάλυση: Πώς «μολύνει» τα Δυτικά Βαλκάνια ο πόλεμος στην Ουκρανία

Δύο μήνες αφότου διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, στη συνάντησή του με τον Αντόνιο Γκουτέρες, δικαιολόγησε την πράξη του χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την επέμβαση του ΝΑΤΟ το 1999 στην πρώην Γιουγκοσλαβία, η οποία οδήγησε στη δημιουργία του ανεξάρτητου Κοσόβου

Οπως αναφέρει η Washington Post, σε ανάλυσή της για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις στα Βαλκάνια, ο Πούτιν τόνισε στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, ότι το Κόσοβο αναγνώρισαν αρκετές δυτικές χώρες και υποστήριξε ότι η Ρωσία έπραξε κάτι ανάλογο στο Ντονμπάς.

Βέβαια, η Ρωσία ακόμα δεν έχει αναγνωρίσει το Κόσοβο, ενώ έχει αποκηρύξει την επέμβαση του ΝΑΤΟ κατά της πιστής συμμάχου της, Σερβίας.

Η αμερικανική εφημερίδα αναφέρεται στις δηλώσεις της προέδρου του Κοσόβου, Βιόσα Οσμάνι, η οποία υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η στήριξη του ΝΑΤΟ στους Κοσοβάρους πριν από 23 χρόνια έχει να κάνει με το ίδιο διακύβευμα του πολέμου στην Ουκρανία: την αντιμετώπιση καθεστώτων, όπως εκείνο του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και έναν ευρύτερο αγώνα για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη νομιμότητα και τις δημοκρατικές αρχές.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψης κοσοβάρων αξιωματούχων στην Ουάσιγκτον, υπεγράφη συμφωνία με κυβερνητικό οργανισμό των ΗΠΑ για επένδυση ύψους 237 εκατ. δολ. όσον αφορά την ενεργειακή υποδομή του Κοσόβου.

Η Οσμάνι, μιλώντας στην Washinton Post, προειδοποίησε για τους ευρύτερους κινδύνους όσον αφορά την περιοχή που βρίσκεται το Κόσοβο, όπου η ρωσική επιρροή, κατά την ίδια, έπαιξε ιστορικά σημαντικό ρόλο.

«Ο σκοπός του Πούτιν είναι να εξαπλώσει τη σύγκρουση και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Από τη στιγμή που το σχέδιο του είναι να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη, μπορούμε να αναμένουμε ότι ένας από τους στόχους του μπορεί να είναι τα Δυτικά Βαλκάνια», προειδοποίησε η Οσμάνι.

Στη συνέχεια, ο αρθρογράφος αναφέρεται στα γεγονότα που οδήγησαν στην πρόσφατη ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου, αλλά και τη σοβούσα ένταση που επικρατεί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Κατά την πρόεδρο του Κοσόβου, η Σερβία αποτελεί εύφορο έδαφος για την πολιτική της Ρωσίας στην περιοχή, αφού αποτελεί ιστορική σύμμαχό της. Κατηγόρησε επίσης την πολιτική του προέδρου Βούτσιτς, ο οποίος αρνείται να υιοθετήσει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενώ, όπως σημειώνει, έχει διαβρώσει τη λειτουργία της δημοκρατίας στη Σερβία και υποδαυλίζει την πόλωση στην ευρύτερη περιοχή.

Ο αρθρογράφος της Washington Post αναφέρεται επίσης στην επικράτηση φαινομένων διαφθοράς και νεποτισμού στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και στην «κόπωση» αναφορικά με την πολύχρονη προσμονή ένταξης στην ΕΕ, κάτι «που οδηγεί πολλούς ηγέτες στην περιοχή να υιοθετούν διχαστική ρητορική προκειμένου να υπάρξει απόσπαση της προσοχής της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα».

Το Κόσοβο παραμένει χωρίς επίσημη αναγνώριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αν και η Οσμάνι θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δίνει μια προοπτική ώθησης στην ευρω-ατλαντική ενσωμάτωση του Κοσόβου, αναφερόμενη και στο γεγονός ταχείας απόδοσης του καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία από την ΕΕ.

Στο ερώτημα για το ποιο θα πρέπει να είναι το στρατηγικό όραμα για την περιοχή, η ίδια απάντησε: «Μία Ευρώπη στο σύνολό της, ελεύθερη και με ειρήνη, είναι αδύνατη χωρίς τα Δυτικά Βαλκάνια».

