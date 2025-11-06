Αιγύπτος – Κατάρ: Συμφωνία $3,5 δισ. για θέρετρο στη Μεσόγειο

Συμφωνία συνεργασίας ύψους 3,5 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη ενός πολυτελούς τουριστικού θέρετρου στις ακτές της Μεσογείου, υπέγραψαν Αίγυπτος και Κατάρ, το οποίο αποτελεί μέρος της υπόσχεσης της Ντόχα προς το Κάιρο για συνολικές επενδύσεις 7,5 δισ. δολαρίων, όπως σημειώνει δημοσίευμα του Reuters.

Ο αιγύπτιος πρωθυπουργός Μουστάφα Μαντμπούλι δήλωσε, κατά την τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο, ότι το Κατάρ θα καταβάλει 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο για την έκταση που έχει παραχωρηθεί στο έργο Αλαμ αλ-Ρουμ.

Η πληρωμή για την έκταση αποτελεί μέρος επένδυσης ύψους 29,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Qatari Diar, το τμήμα ακινήτων του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ντόχα, για το έργο, το οποίο θα περιλαμβάνει γήπεδα γκολφ και μαρίνες σε ένα ανεκμετάλλευτο παραθαλάσσιο τμήμα μήκους επτά χιλιομέτρων, περίπου 480 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Καΐρου.

Τα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια θα αποτελέσουν νέα άμεση ξένη επένδυση και όχι καταθέσεις, και θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους και τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών της Αιγύπτου, δήλωσε στο Reuters ο αιγύπτιος υπουργός Οικονομικών Αχμέτ Κουτσούκ.

Στην Αίγυπτο θα δοθούν οικιστικές μονάδες αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το 15% των κερδών του έργου, αφού η Qatari Diar ανακτήσει το κόστος της επένδυσής της, ανέφερε ο Μαντμπούλι.

Η Αίγυπτος εδώ και χρόνια επιδιώκει να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, ιδίως από πλούσια κράτη του Κόλπου, καθώς το χρέος της είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ το έλλειμά της συνεχώς ενισχύεται. Ο Μαντμπούλι ανέφερε στη διάσκεψη ότι οι διαπραγματεύσεις με την Diar ήταν «μακρές και επίπονες».

Οι υφιστάμενες επενδύσεις της Qatari Diar στην Αίγυπτο περιλαμβάνουν το ξενοδοχείο και τα διαμερίσματα St. Regis Cairo, καθώς και τα έργα CityGate και NEWGIZA , τα οποία αποτελούν ανάπτυξη κατοικιών στα προάστια του Καΐρου.

