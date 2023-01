Αυστραλία: Τέσσερις νεκροί από τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στην περιοχή της Χρυσής Ακτής στην Αυστραλία τη Δευτέρα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι τρεις.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών κλήθηκαν να μεταβούν στο σημείο του δυστυχήματος, κοντά στο θεματικό πάρκο Sea World περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, όπως είπε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων ο Γκάρι Γουόρελ, επιθεωρητής της αστυνομίας του Κουίνσλαντ.

Four dead and three fighting for life after two Sea World helicopters collided in the air near the theme park – as paramedics work on 13 patients in the wreckage on a sandbank#SeaWorld #GoldCoast #Queensland #Australia #HelicopterCrash pic.twitter.com/6a92BDKfP8

