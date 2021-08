Αφγανιστάν: Μητέρες πετούν τα μωρά τους σε βρετανούς στρατιώτες για να γλιτώσουν τουλάχιστον αυτά

Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στην Καμπούλ.

Τέσσερα εικοσιτετράωρα μετά την είσοδο των Ταλιμπάν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, υπάρχουν ακόμα πολίτες που προσπαθούν με κάθε τρόπο να εισχωρήσουν στο αεροδρόμιο της πόλης αναζητώντας διέξοδο προς την ελευθερία. Ενδεικτικές του φόβου και της απελπισίας που έχει κυριεύσει τους Αφγανούς και κυρίως τις Αφγανές είναι οι εικόνες με μητέρες να πετούν τα μωρά τους πάνω από τα συρματοπλέγματα του αεροδρομίου, προς τους βρετανούς στρατιώτες, την ώρα που δέχονται χτυπήματα από μαχητές των Ταλιμπάν.

«Οι μητέρες ήταν απελπισμένες, δέχονταν χτυπήματα από τους Ταλιμπάν. Φώναζαν ‘σώστε το μωρό μου’ και μας πέταξαν τα μωρά, μερικά από αυτά έπεσαν στο συρματόπλεγμα. Aυτό που συνέβη ήταν απαίσιο. Μέχρι το τέλος της νύχτας δεν υπήρχε ένας άνδρας ανάμεσά μας που να μην έκλαιγε με αυτές τις καταστάσεις», παραδέχτηκε ο αξιωματικός του Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών, σε δήλωση που φιλοξένησε ο Independent.

Σχολιάζοντας τις παραπάνω εικόνες, ο βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας δήλωσε την Πέμπτη ότι η Βρετανία δεν μπορεί να απομακρύνει ασυνόδευτα παιδιά από το Αφγανιστάν.

«Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα ανήλικο μόνο του» δήλωσε στο Sky News ο Ουάλας. «Θα δείτε, καθώς βλέπετε τις εικόνες που νομίζω ότι δείχνετε τώρα, ότι πήραν το παιδί – κι αυτό επειδή θα έπαιρναν και την οικογένεια μαζί» συμπλήρωσε όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει ένα μικρό κοριτσάκι να παραδίδεται πάνω από τοίχο σε βρετανούς και αμερικανούς στρατιώτες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Η κατάσταση στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας και γύρω από αυτό, ήταν εφιαλτική και την Πέμπτη με εκατοντάδες κόσμου να καταφτάνει σε αυτό, προσπαθώντας να φύγει από τη χώρα. Οι Ταλιμπάν, από την πλευρά τους, ζητούν με σχολαστικότητα έγγραφα από όλους, ενώ δεν διστάζουν να ρίχνουν προειδοποιητικές βολές και να «χτυπούν στο ψαχνό», όταν βλέπουν το πλήθος να πλησιάζει. Και αμερικανοί στρατιώτες εκτόξευαν, ωστόσο, βομβίδες κρότου-λάμψης και έριχναν πυρά στον αέρα για να απωθήσουν τους τρομοκρατημένους πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη στην αφγανική πόλη Ασανταμπάντ όταν μαχητές των Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που ανέμιζαν τη σημαία του Αφγανιστάν σε ένα συλλαλητήριο για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, μία ημέρα αφότου τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια άλλη διαδήλωση.

NEW – Armed men fire shots incessantly outside #Kabul airport in presence of civilians and children.pic.twitter.com/UEBHLV5fGn

— Disclose.tv (@disclosetv) August 19, 2021