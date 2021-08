Τι θα κάνουν η ΕΕ (και ο Ερντογάν) με τους πρόσφυγες από το Αφγανιστάν

Ευρώπη και Τουρκία βρίσκονται ενώπιον μίας νέας προφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν με την αποχώρηση των δυτικών και την παλινόρθωση τωνΤαλιμπάν. Χιλιάδες Αφγανοί εγκατέλειψαν και εγκαταλείπουν τη χώρα για να γλιτώσουν από το φονταμενταλιστικό καθεστώς και δεν θα αργήσουν να καταφθάσουν στα σύνορα της Τουρκίας και του Ιράν και παρά το τείχος των 295 χλμ που ύψωσε ο Ερντογάν –με στόχο ένα λυτρωτικό ταξίδι προς την Ευρώπη.

Μιλώντας την Πέμπτη στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου, ο ύπατος εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ, Ζοσέπ Μπορέλ έκανε λόγο για ένα «ευρύ φάσμα επιπτώσεων» στην περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια, αλλά και για ρόλο-κλειδί της Αγκυρας στη διαχείριση ενός πιθανού νέου προσφυγικού/μεταναστευτκού κύματος.

«Θα είμαι ξεκάθαρος. Πρόκειται για έναν εφιάλτη. Για μια καταστροφή. Μια καταστροφή για το Αφγανιστάν και τις δυτικές αξίες και την αξιοπιστία μας», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του για την κατάσταση στο Αφγανιστάν.

Ο προβληματισμός όμως παραμένει. Είναι χαρακτηριστικό το άρθρο της βρετανικής Telegraph που έκανε λόγο για προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ενωσης να αποτρέψει τους αφγανούς πρόσφυγες από το να περάσουν από την Τουρκία. Αλλά σημείωσε ότι η Αγκυρα είναι απρόθυμη να παίξει τον ίδιο ρόλο που έπαιξε το 2015, λέγοντας ότι δεν θα παίξει τον «συνοριοφύλακα» της Ενωσης.

«Ερχονται στην Ευρώπη μέσω του Ιραν του Ιρακ ή την ανατολική Μεσόγειο, παραδέχτηκε ο Ζοσέπ Μπορέλ. «Αυτό δείχνει ότι χρειάζεται να εργαστούμε σκληρά με τις τράνζιτ χώρες. Μία νέα ανθρωπιστική κρίση πρέπει να αποφευχθεί και η Τουρκία θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο», επέμεινε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν πάση θυσία να αποφύγουν την επανάληψη της μεταναστευτικής κρίσης του 2015 κατά την οποία περισσότεροι από 1,2 εκατ. άνθρωποι αναζήτησαν άσυλο στην ΕΕ.

Ανγκελα Μέρκελ και Εμανουέλ Μακρόν ζήτησαν να δοθεί προστασία για τους χιλιάδες που εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν στις πρώτες χώρες υποδοχής –που δεν είναι φυσικά χώρες-μέλη της ΕΕ.

«Εντείνουμε τη συνεργασία μας με χώρες υποδοχής όπως το Πακιστάν το Ιράν το Τατζικιστάν, καθώς και με άλλες χώρες όπως η Τουρκία, δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ιλβα Γιόχανσον. «Δεν θα περιμένουμε μέχρι οι άνθρωποι αυτοί να φθάσουν στα εξωτερικά μας σύνορα. Πρέπει να τους βοηθήσουμε νωρίτερα», πρόσθεσε.

Η Τουρκία ωστόσο που δέχθηκε να φιλοξενήσει στο έδαφος εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία με αντάλλαγμα πακέτο βοήθειας 5 δισ ευρώ από την ΕΕ το 2016, δεν δείχνει και τόσο πρόθυμη να παίξει έναν ανάλογο ρόλο σήμερα.

Ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν με φόντο το τείχος των 295 χλμ. κατά μήκος της μεθορίου της Τουρκίας με το Ιράν, δεσμεύθηκε ότι αυτή τη φορά θα αποτρέψει την αθρόα είσοδο Αφγανών στο τουρκικό έδαφος.

Φευ! Αφγανοί πρόσφυγες έφθασαν ήδη εκεί και έχουν βρει τρόπους για να παρακάμπτουν το τσιμεντένιο τείχος του Ερντογάν. Προορισμός τους, οι μεγάλες πόλες όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, όπου διακινητές θα αναλάβουν να τους προωθήσουν στην Ευρώπη -μέσω και της Ελλάδας…

Underwear, an empty bottle and fresh footprints betray signs of migrants sneaking around a new wall along the Turkey-Iran border and stirring worries in Europe following the Taliban's rise in #Afghanistan https://t.co/Dl7I6hxp1s By @FulyaOzerkan, 📷 @ozannkosee pic.twitter.com/s50heYOurS

