«A Girl Ηovers over Kerameikos»: Το βραβευμένο παιδικό βιβλίο του Χρήστου Μπουλώτη κυκλοφορεί και στα αγγλικά

Το παραμύθι των Εκδόσεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), «Ενα κορίτσι φτερουγίζει στον Κεραμεικό. Μια αντιπολεμική ιστορία στην Αθήνα των Κλασικών χρόνων», κυκλοφορεί πλέον και στα αγγλικά με τον τίτλο, «A Girl Hovers over Kerameikos. An Anti-war Story in Classical Athens».

Το βιβλίο του Χρήστου Μπουλώτη, με ζωγραφιές του Βασίλη Παπατσαρούχα, κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 2011 και έναν χρόνο μετά τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Βιβλίου/Βιβλίο Γνώσης για Παιδιά. Αποτελεί ένα από τα πιο επιδραστικά βιβλία του ΠΙΟΠ για το παιδικό κυρίως κοινό, καθώς έχει αξιοποιηθεί σε προγράμματα φιλαναγνωσίας, στον εμπλουτισμό σχολικών βιβλιοθηκών, στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.

Η ιστορία της μικρής πρωταγωνίστριας, της Μύρτιδας, τοποθετείται στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου, και ειδικότερα στον μεγάλο λοιμό που έπληξε τότε την Αθήνα. Πηγή έμπνευσης για τον συγγραφέα αποτέλεσε η αποκάλυψη ομαδικής ταφής στην περιοχή του Κεραμεικού, τη δεκαετία του 1990, από την αρχαιολόγο Εφη Μπαζιωτοπούλου αλλά και η έκθεση «Μύρτις: πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν», υπό την επιστημονική επιμέλεια του καθηγητή Μανώλη Παπαγρηγοράκη.

Την τρυφερή και αισιόδοξη ματιά του Χ. Μπουλώτη για μια σύντομη ζωή που άρχισε με παιχνίδια, χαρά και ανεμελιά, αλλά έληξε βίαια μέσα στις πολεμικές συνθήκες εκείνων των ημερών, εικονογραφεί με αντίστοιχα αισιόδοξο τρόπο ο ζωγράφος Β. Παπατσαρούχας.

Η ψυχή της Μύρτιδας «φτερουγίζει» ακόμη πάνω από τον Κεραμεικό θέλοντας να μεταφέρει σε όλα τα παιδιά του κόσμου το πανανθρώπινο και, δυστυχώς, επίκαιρο μήνυμα της ειρήνης.

A Girl Hovers over Kerameikos. An Anti-war Story in Classical Athens

Christos Boulotis

Drawings Vassilis Papatsarouchas

Αθήνα 2022, σ. 56

ISBN 978-960-244-224-1

€ 21,90

ΠΙΟΠ | Εκδόσεις

Αγγέλου Γέροντα 6, Πλάκα

Τ.: 210 3256922 | www.piop.gr

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News