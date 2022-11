6,1 Ρίχτερ ξύπνησαν την Κωνσταντινούπολη και την Αγκυρα – Toυλάχιστον 50 τραυματίες

Σε τουλάχιστον 50 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης τη βορειοδυτική Τουρκία. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στην επαρχία Ντουτζέ της Μαύρης Θάλασσας και ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, σύμφωνα με την τουρκική Πολιτική Προστασία (AFAD).

Σύμφωνα με την AFAD, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ωστόσο, το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν ισχύος 6,1 Ρίχτερ, ενώ το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) από την πλευρά του υπολόγισε ότι είχε μέγεθος 6 Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στην πρωτεύουσα Αγκυρα.

Footage of the moment 5,9 magnitude #quake hit Düzce in northern Turkey. Tremors also felt across Istanbul and Ankara. 18 aftershocks recorded. No casualties or major damage reported so far. In Nov 99 in a 7,2 quake that hit Düzce over 800 ppl were killed pic.twitter.com/PUkZxGjl9N — Selin Girit (@selingirit) November 23, 2022

Ο σεισμός, σχεδόν επιφανειακός, καθώς είχε εστιακό βάθος περίπου δέκα χιλιομέτρων, σημειώθηκε στις 04:08 (τοπική ώρα· 03:08 ώρα Ελλάδος) και το επίκεντρό του βρισκόταν κάπου 170 χιλιόμετρα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

«Έχουμε 22 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου ενός σε κρίσιμη κατάσταση», ανακοίνωσε αρχικά ο τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο αριθμός των τραυματιών φέρεται να ξεπερνά τους 50.

Ο δήμαρχος της πόλης Ντουτζέ, ο Φαρούκ Εζλού, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk ότι πολλοί κάτοικοι πανικοβλήθηκαν.

#Earthquake 12 km W of #Düzce (#Turkey) 4 min ago (local time 04:08:14). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/BYgADQMGSb pic.twitter.com/YcKthBYOgV — EMSC (@LastQuake) November 23, 2022

Η Τουρκία βρίσκεται πάνω από αρκετές τεκτονικές πλάκες και η σεισμική δραστηριότητα στη χώρα είναι έντονη.

Ενας από τους πιο ισχυρούς σεισμούς των τελευταίων ετών, τον Οκτώβριο του 2020 στη Σμύρνη (Ιζμίρ), στα τουρκικά παράλια στο Αιγαίο, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους.

Τον Ιανουάριο του 2000, σεισμός 6,8 βαθμών έπληξε την Ελαζίγ, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους.

Τον Νοέμβριο του 1999, σεισμός 6,3 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε περίπου 900 ανθρώπους στην περιοχή της Ντουτζέ.

Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, πολύ ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17.100 ανθρώπους γύρω από τη βιομηχανική πόλη Νικομήδεια (Ιζμίτ), σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων.

Σεισμολόγοι έχουν προειδοποιήσει τελευταία ότι υπάρχει ενδεχόμενο ισχυρός σεισμός να πλήξει την Κωνσταντινούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, το προσεχές διάστημα.

