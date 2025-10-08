Υπάρχει περίπτωση να τα βρουν ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς;

Είναι μάλλον σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επιθυμεί στην παρούσα συγκυρία ανοιχτά μέτωπα στο εσωτερικό της ΝΔ. Φαίνεται μάλιστα ότι ειδικά εκείνο που άνοιξε πριν από έναν χρόνο με τον Αντώνη Σαμαρά, με αποκορύφωμα τη διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού και το άλλο που είχε ανοίξει νωρίτερα με τον Κώστα Καραμανλή, θα προτιμούσε να κλείσουν. Είναι λογικό, τέτοιες διενέξεις είναι εκλογικά επιβλαβείς, όταν κάθε ποσοστιαία μονάδα μπορεί να κρίνει πολλά.

Ο Πρωθυπουργός έδειξε τις διαθέσεις του με τις πρόσφατες αναφορές του στην ΔΕΘ, ο οποίες εκλήφθηκαν ως ανοίγματα στους πρώην Πρωθυπουργούς. Και προς διάψευση όσων αμφέβαλλαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να είναι παρών στην παρουσίαση του συλλογικού έργου που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης το απόγευμα της Τετάρτης (08.10) στο Ωδείο Αθηνών. Η εκδήλωση είχε προφανώς τον χαρακτήρα «σύναξης» της πτέρυγας της «λαϊκής Δεξιάς» και η παρουσία του Πρωθυπουργού δεν ήταν άνευ σημασίας.

Απουσίασε όμως τελικά ο Αντώνης Σαμαράς, που έως και την τελευταία στιγμή αναμενόταν ότι θα ήταν παρών. Οσο είχε σημασία η παρουσία του Πρωθυπουργού, άλλο τόσο είχε και η απουσία του πρώην.

Ωσπου να φανεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας να «θαφτούν τα τσεκούρια» στη ΝΔ, είναι αισθητό ότι το θέμα συζητείται στο εσωτερικό της κυβέρνησης και ότι επιχειρείται με πολλούς τρόπους να καλλιεργηθεί ένα κλίμα καταλλαγής.

Πέραν των όσων ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει, βουλευτές με συγκεκριμένες αναφορές στον Αντώνη Σαμαρά, έχουν αρχίσει να μιλούν δημοσίως για την ανάγκη συμφιλίωσης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των τελευταίων ημερών ο Κώστας Κυρανάκης και ο Στέλιος Πέτσας, οι οποίοι μιλούν ανοιχτά για την ανάγκη επιστροφής του πρώην Πρωθυπουργού στη ΝΔ, ενώ ο Αδωνις Γεωργιάδης δηλώνει κατηγορηματικά ότι ένα ενδεχόμενο «κόμμα Σαμαρά» θα πλήξει εκλογικά τη ΝΔ.

Την αίσθηση ότι η προσπάθεια προσέγγισης είναι κεντρική επιλογή επιβεβαίωσε εμμέσως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη (Action 24, 7/9) είπε ότι ένα «κόμμα Σαμαρά» απασχολεί την κυβέρνηση περισσότερο από ένα αντίστοιχο του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι ο ίδιος είναι υπέρ της «μεγάλης παράταξης» και ότι «τα θέματα αυτά δεν λύνονται από την τηλεόραση».

Εν αναμονή των εξελίξεων και ενώ το παρασκήνιο οργιάζει, πολλά φαίνεται ότι θα κριθούν από τις δημοσκοπήσεις, που μετρούν διαρκώς την δυναμική ενός πιθανολογούμενου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, όπως και από την φόρμουλα που θα μπορούσε να βρεθεί, ώστε να υπάρξει μία προσέγγιση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά.

Ταυτόχρονα όμως, διατυπώνονται και κάπως «αιρετικές» εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει κατά κύριο λόγο να εμπεδωθεί η εντύπωση πως, ό,τι και αν συμβεί, δεν είναι εκείνος που επιθυμεί την αντιπαράθεση και τον διχασμό του κόμματος.

Μία μερίδα στελεχών εκτιμά ότι όσο και αν το γυαλί στη βιτρίνα της ΝΔ έχει ραγίσει, υπάρχουν κινήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν αφορμές για μία αποκατάσταση της πολιτικής σχέσης.

Δεδομένου δε ότι το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Σαμαρά και Μητσοτάκη είναι πρωτίστως τα ελληνοτουρκικά, ορισμένες πηγές εκτιμούν ότι ο «πάγος» μεταξύ Αγκυρας και Αθήνας μετά από τη Νέα Υόρκη και η αποφυγή κάποιας δημόσιας παρέμβασης ή σχολίου από τον πρώην Πρωθυπουργό, ίσως και να είναι μία ένδειξη, όσο και αν παραμένει ασαφές για τι ακριβώς.

Πάντως, η αίσθηση ότι το σχέδιο για τη δημιουργία ενός ακόμη κόμματος στα δεξιά της ΝΔ δεν έχει εγκαταλειφθεί, παραμένει κυρίαρχη, ειδικά έπειτα από την πρόσφατη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος για εκταφές των νεκρών των Τεμπών.

Προφανώς, το σίριαλ έχει μερικά επεισόδια ακόμη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News